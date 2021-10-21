按摩SPA | 最平$100就有交易！ 精選６項高質水療、泰式按摩療程

香港人生活壓力大，失眠、脫髮等問題容易接踵而來，加上翻工日日坐辦公室用電腦，肩頸長期「扯住扯住」，放假當然要放鬆一下。坊間有不同類型的按摩院，提供泰式按摩、穴位推拿、水療等服務；但由於業界不受嚴格法例規管，部分按摩院所提供的服務質素參差，不時會出現貨不對辦、偷龍轉鳳、hard-sell等情況，破壞了難得的放鬆體驗。醫師Easy為大家精選幾間高質按摩院，好讓大家能在假期好好放鬆心神和筋骨。

專業中醫坐陣、新界牛必試中式推拿按摩

近年大西北區內發展蓬勃，各大品牌都開始進駐區內商場，惟按摩院的選擇仍然少至又少。不想按摩都要刻意抽時間到九龍市區一趟？醫師Easy推薦新界朋友可以一試足怡莊理健中醫，首間集醫療、保健、護理於一身的大型連鎖足浴養生店，於沙田、大埔及西貢共有四間分店。店內裝修設計時尚新穎，與傳統中醫館形象截然不同；同時有提供由註冊中醫主理的診斷服務，細心為客人講解及改善痛症。服務適合全年齡階段，家庭日與屋企人去享受按摩療程就最適合不過！

成日都話香港人易濕熱，經常捱夜之餘，又忽略飲食健康；要改善身體不適，足怡莊推出的45分鐘穴位熱推祛濕治療就幫到手啦！透過專業的中醫推拿療法（包含25分鐘穴按和20分鐘熱推），促進全身的經絡通暢及血液循環，有效排走身體多餘水份、濕氣、及毒素，達致除體濕、調節內分泌的功效。

足怡莊 - 穴位熱推祛濕治療 （圖片：足怡莊）

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如果家中長輩身體老是出現腰背痛，自己又因上班時姿勢不良而導致長期「頸梗膊痛」，足怡莊的75分鐘針灸三合一痛症治療可即時紓緩表面痛症，包括腰背痛、四肢酸痛等；透過推拿、針灸、拔罐能有效疏通經絡、刺激穴位，不但對身體有保健效用，還可令疲累的身心得以放鬆，是改善痛症的首選！

足怡莊 - 針灸三合一痛症治療（圖片：FreePik）

➤足怡莊理健中醫｜＜75分鐘針灸三合一痛症治療 ＞$498

足怡莊旗下四間分店均有不同主題，提供多元化的按摩及中醫療程，例如：刺激穴位的足底按摩、促進血液流動的磁叉排毒按摩、改善肌肉僵硬的熱石按摩等療程。療程逐次收費，絕不硬銷，客人不用擔心「出唔到門口」！

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遠離日常煩囂 為身心重新注滿能量的貴婦級療程 最岩與閨蜜同行

放假與閏蜜、男友找不到好去處？AMOOMA是一間集合科技和自然的水療中心，以禪學思想及身心平衡為理念，揉合古代東方的智慧與現代西方的科學；再配合簡約的裝修佈置，提供一個寧願的空間，助你遠離日常煩囂，為身心重新注滿能量，一度被稱為「貴婦級SPA」。近期還推出優惠，全線SPA療程及部分產品最低享有75折，一於結伴去嘆個SPA，放鬆下心神吧！

AMOOMA 簡約的裝修佈置，提供一個寧靜的空間，助你遠離日常煩囂。（圖片：Amooma）

平日工作壓力大，經常感到精神緊張以致失眠、睡眠質素差？AMOOMA 深層安睡療程就專為被壓力拖垮、難以入眠的讀者而設。將電氣石水晶加熱後，配以度身調配的香薰按摩油，按摩全身的經絡穴位，令繃緊不適的部位得到舒緩。體驗深層安睡的舒暢，消除壓力焦慮與緊張，為身心重新注滿能量，重拾平衡，改善夜間睡眠質素。

AMOOMA - 深層安睡療程 （圖片：Amooma）

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疫情後無機會出國，要體驗正宗泰式按摩亦非難事。Amooma正宗泰式按摩揉合著印度瑜伽姿勢和古代中國的指壓技巧，透過有節奏的按摩來暢通體內能量管道，幫助回復筋絡的柔韌度，有效令疲累的身軀進行骨骼運動，舒緩疲勞。

Amooma - 正宗泰式按摩（圖片：Amooma）

➤AMOOMA｜＜銅鑼灣分店七五折！正宗泰式按摩 HKD366/45 分鐘、HKD479 /60分鐘、HKD629/90分鐘 >

除了放鬆身心的SPA療程，AMOOMA更有提供各式美容療程，如延緩DNA衰老療程、三重注氧活膚護理、超頻無痛V臉提升等，適合貪靚的女士與閨密一同享受。

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100蚊就有交易 專業穴位按摩療程 小編親試激讚

想體驗高質按摩享受但預算比較低，天使美容Angel Beauty必是一眾小資女的選擇。天使美容於業界擁有多年豐富經驗，本著「以客為心，以客為本」的經營理念，加上瑰麗堂皇的裝修設計，令使每位顧客享盡女皇式的尊貴。想在下班時段、週末放假，「鬆一鬆」慰勞自己是一個不錯的平價選擇；醫師Easy更為大家爭取到限時優惠，只需$100元即可體驗專業穴位按摩療程，性價比極高！

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進入秋冬，天氣開始轉涼，子宮亦容易受寒氣侵襲，長遠會形成「宮寒」。宮寒不但會影響女性生殖功能；更會對皮膚造成傷害，患者容易出現長斑、面色暗啞、未老先衰的表徵。Angel Beauty 的溫宮散寒理療 適合平日飽受手腳冰冷、易頭痛、月經不調困擾的女士，有助血液循環，減少氣血瘀滯，改善「宮寒」問題。

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