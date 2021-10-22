乳癌｜JW母確診乳管原位癌　7大高危人士注意食藥或可抑制？

乳癌是香港婦女的頭號癌症殺手，而且死亡率佔性別總數的百分比高達12.4%。歌手王灝兒（JW）的媽媽早前證實患上號稱「乳癌零期」的乳管原位癌，到底有甚麼病徵？哪些高危人士要注意？



歌手王灝兒（JW）素來與家人感情要好，其親姊王仙兒（CW）近日在Instagram上載相片，發長文表示媽媽今年過上非常特別的生日，因她被確診患上「乳癌零期」，即是乳管原位癌（DCIS）。幸好屬早期階段，估計靠藥物治療或可讓媽媽康復。

▼JW親姊王仙兒於IG撰文表示媽媽證實患上乳管原位癌（按圖👇👇👇）

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王仙兒續指，因為這段時間不斷散發負能量，感激身邊親友在這段時間的陪伴及忍耐，並寫到「真係唔好以為自己30幾40幾歲好後生，可以唔需要擔心或者諗住」，叮囑女生要做定期檢查。

乳管原位癌知多啲

乳管原位癌（Ductal Carcinoma In Situ，簡稱DCIS），顧名思義，就是在乳腺管或乳小葉末端的正帶細胞轉變成癌細胞，而沒有侵犯超過乳腺基底膜層，仍局限在乳腺管內，可以說是乳癌的最早期，亦即所謂乳癌的第零期。

▼乳管原位癌是甚麼？（按圖👇👇👇）

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倘若患上乳癌零期時，少數患者會因為發現乳頭出現異常分泌物，或覺得局部有腫塊，但多數人在事先並無發現任何徵兆。另外，即使從乳房X光造影或乳房攝影也難以看出乳癌零期，除非找到異常腫瘤或鈣化點，並針對這些鈣化點做進一步的切片檢查。若要確定為乳癌零期，都是需要切片檢查報告。

雖然乳管原位癌的癌細胞暫時性未有擴展，但不盡早處理，也是有機會讓癌細胞擴散至乳房其他部份，甚至轉移到其他身體部份，包括腋下淋巴結。

同場加映：乳癌怎麼預防？（點擊圖片查看👇👇👇）

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7大高危人士要注意

雖然乳管原位癌是未擴散的癌症，但以下7大女性或屬高危人士，要多加留意。

1. 家族遺傳

2. 一邊乳房曾患癌

3. 30歲以後生第一胎或未曾生育者

4. 初經在十二歲前或五十五歲後停經者

5. 未曾哺乳

6. 肥胖

7. 吸煙喝酒



治療及預防方法

乳房原位癌的治療方式通常是針對癌細胞位置，手術方面可以選擇乳房保留手術或單側乳房全切除。如果乳癌零期的範圍比較大，或是不只一處，又或在進行乳房保留手術後，發現邊緣有癌細胞存在，就要考慮單側乳房全切除。

▼乳管原位癌治療及預防方法（按圖👇👇👇）

另外，如果是選擇乳房保留手術的話，通常還會配合電療，可以減少剩餘的乳房細胞又再次出現乳癌零期或甚至侵襲性乳癌的狀況。除非患者乳癌零期的範圍極小，且病理組織發現其分級很初期，才會考慮不加做電療。

▼同場加映：以下7種食物有助預防乳癌（點擊下圖看清！👇👇👇）