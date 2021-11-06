梅毒｜內地夫婦食酸菜魚驚見染血膠布　初期中招無痛無癢難發現？

梅毒是全球最常見的三大性病之一，大家在進行性行為前，有否做足安全措施保護自己？不過其實除了性行為，只要接觸到患者的分泌物亦有可能中招。內地一對夫婦早前光顧知名酸菜魚店，詎料吃出一塊煮到變色的染血膠布，該對夫婦堅持要求涉事的大廚做檢測，結果竟顯示他對梅毒產生陽性反應，事件引來大批民眾討論。



夫婦食酸菜魚撈出染血膠布

10月26日傍晚，居於廣東普寧市的陳姓女子與丈夫到當地一間知名酸菜魚店用餐，吃到一半竟在酸菜魚中吃出不明物體，後來才發現是一塊被煮到變了色的染血膠布。

▼食酸菜魚恐染梅毒？（按圖👇👇👇）

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夫妻頓感反胃，向店員投訴，起初餐廳提出賠償500元人民幣「私了」，但兩人認為膠布始終是醫藥用品，擔心帶有病菌，決定拒絕接受賠償，強硬要求涉事廚師去檢查下是否有傳染病。

店方與食客夫婦本來在微訊對話中多番交涉，廚師多次要求陳女大事化小，信誓旦旦表示自己，「啥病沒有，健康得很。」但陳女仍然堅持，後來，廚師答應抽血檢驗，誰料竟顯示「梅毒血清試驗」結果為陽性。該夫妻對結果當場嚇歪，直衝醫院檢查。不過醫生告知他們，梅毒的潛伏期長達3個月，因此仍未能確定兩人有否「中招」。

內地一對夫婦早前光顧知名酸菜魚店，詎料吃出一塊煮到變色的染血膠布。(網上圖片)

初期無痛難發現中招？

據香港衛生防護中心網站資料顯示你梅毒又稱為花柳，它由梅毒螺旋體 (Treponema Pallidum) 細菌引起，是一種常見的性傳播疾病。感染梅毒後，患者會於不同階段出現不同的病徵。

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而感染梅毒的途徑主要有：

1. 性行為：與梅毒患者發生性行為 (口交、肛交與陰道性行為)



2. 接觸到患者的分泌物：因傷口或粘膜接觸到患者的分泌物、體液、精液或血液而傳染。



3. 血液感染：輸血或與梅毒患者共用針頭、針具也有機會被病毒感染。



4. 母子垂直傳染：如孕婦患有梅毒，病毒將可能經由胎盤傳染給胎兒，因而體重不足、早產甚或死產。新生兒也有機會患有白內障、耳聾、癲癇，並在出生不久後死亡。因此懷孕時必須接受檢測，一旦發現受梅毒感染就要盡快接受治療。



然而，一般的日常接觸如共用食具、觸碰廁所板、觸碰門鎖、進入游泳池或按摩池等均不會傳播梅毒。

三期梅毒病徵大不同

1. 第一期梅毒



感染梅毒的症狀通會在9至90天的潛伏期後出現。

初期症狀包括在受感染的部位出現無痛潰瘍 (俗稱下疳)，包括陰莖、陰道、口腔、嘴唇、肛門、直腸或陰道內等粘膜處，男性比較容易察覺，而女性的症狀則可能隱藏在陰道內。而潰瘍所滲出的液體也會含有大量具傳染性的梅毒螺旋體。

無論醫治與否，潰瘍都會自然癒合，但病菌仍然隱藏在體內。長此下去，即使潰瘍痊癒了，梅毒依然會經由血液和淋巴在體內擴散，身體也會開始出現第二期的梅毒症狀。

2. 第二期梅毒



在第二期中，病菌會擴散全身，令病人產生如發燒、疲倦、手腳或全身出現不痛不癢的紅斑、淋巴結腫脹等病徵。即使完全不理會，這些病徵也會逐漸消失，梅毒就會進入隱性期。第二期的梅毒症狀和感冒或一般病毒感染的病徵相似，而且和初期的症狀一樣會在幾星期或一年後自行消失，所以患者有機會忽略病徵。

3. 梅毒隱性期症狀



如梅毒患者一直未有就醫，沒有進行梅毒檢測及沒有治療，梅毒經過第二期後就會進入梅毒隱性期。梅毒隱性期期間可能會毫無臨床症狀，並持續數月或多年，而患者體內仍會有梅毒螺旋體。

4. 第三期(晚期)梅毒症狀



梅毒隱性期期過後，梅毒螺旋體可能會在數年至數十年內傷害患者的大腦、神經系統、眼睛、血管、肝臟、骨頭和關節。第三期梅毒可引致四肢移動困難、癱瘓、失明、精神錯亂以及心臟疾病等嚴重併發症。患者的骨骼、皮膚和粘膜也可能出現梅毒腫。

預防方法最重要

預防梅毒最好的方法是不發生性行為、避免和身體上有任何不尋常潰瘍的人發生性行為，或只和確認沒有感染梅毒的固定性伴侶發生性行為。在性行為中正確使用保護措施可以減少感染疾病的風險。

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1. 患者應避免性行為，直到治療結束。



2. 患者同時確認血清檢驗的結果回復正常。



3. 定期回診抽血追蹤療效。





4. 提醒你的性伴侶，應該要進行檢查甚至治療，梅毒感染者同時發現HIV感染的機率偏高，建議同時篩檢愛滋病。



5. 拒絕危險性行為。



6. 避免與性生活史不明的對象發生性行為。



7. 性行為中全程使用保險套，並搭配水性潤滑劑。



8. 避免共用性玩具



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