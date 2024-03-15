肺癌｜女子體重突減輕 檢查才知已患癌 肺癌成因不只有吸煙？

「追求理想體重」是通往健康的路上不變的主題，但如果什麼事都沒做，體重就突然減少，那可要小心了，因為這隨時是身體發出的警號！台灣就有一名45歲女子，因無故體重減輕，再加上慢性疲勞，到醫院接受檢查，最終確診罹患癌症，幸好發現及時，在病情惡化前已完成治療。



據外媒報道，家庭醫生彭馨儀早前在當地健康節目《醫師好辣》上分享了一個案例，她曾收治一位45歲的女子，該名患者因體重無故下降，又受「慢性疲倦」所困擾，進而選擇到醫院接受檢查。

女子本身患有長期咳嗽，但由於她的職業是裝修工人，經常會接觸到油漆、粉塵，所以認為只是職業病，並沒有多加理會。彭馨儀表示，當時就聽到女子的狀況就覺得「很危險」，根據《世界衛生組織》（WHO），油漆或者懸浮粒子其實都是致癌物質，再加上女子的父親亦是肺癌患者，故而建議她進行檢查。

女子最終亦接受建議，進行了低劑量的電腦斷層，結果果不期然發現了一個將近1公分的腫瘤，確診為第一期的肺腺癌，彭馨儀指，「還好是一期，所以她趕快開刀」，趕上了治療黃金期。

▼同場加映，肺癌分4期，不同的階段，有不同的徵狀（按圖 👇👇👇）：

不吸煙都會患肺癌？

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過往大眾一直認為，只有吸煙人士才會患上肺癌，因為吸煙會釋放出許多有害的化學物質，這些化學物質進入肺部並對肺組織造成損害，最終導致癌細胞的形成。但其實非吸煙者亦可能患有肺癌，只是風險相對較低。以下是一些與吸煙無關肺癌的可能原因：

- 被動吸煙：長期暴露在吸煙環境中的人可能會受到被動吸煙的影響，其中的有害化學物質也可能增加肺癌的風險。



- 家族遺傳：有時，肺癌可能與家族遺傳有關。 某些基因變異可能增加個體對肺癌的敏感度。



- 職業暴露：接觸某些化學物質或有害物質的工作環境，如石棉、放射性物質、砷等，可能增加肺癌的風險。



- 空氣污染：長期暴露在污染嚴重的環境中，如工業區、交通擁擠區域等，可能增加肺癌的風險。



- 其他肺部疾病：某些肺部疾病，如慢性阻塞性肺病（COPD）和肺纖維化，可能增加肺癌的風險。



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預防肺癌留意６點

1. 避免吸菸和被動吸菸：吸菸是導致肺癌的主要危險因子之一。 如果您是吸菸者，盡量努力戒菸。 如果您是非吸煙者，避免長期暴露在吸煙環境中，減少被動吸煙的風險。



2. 避免有害職業暴露：盡量避免接觸有害物質和化學物質，如石棉、放射性物質、砷等。 如果您的工作環境有潛在的危險物質，請確保採取適當的防護措施。



3. 改善室內和室外空氣品質：確保居住和工作環境的空氣品質良好。 避免長期暴露在污染嚴重的環境中，如工業區、交通擁擠區域等。



4. 注重飲食和營養：選擇健康的飲食，攝取豐富的水果、蔬菜和全穀物。 避免高脂肪、高鹽和加工食品的攝取。 增加攝取富含抗氧化劑的食物，如藍莓、番茄、綠茶等。



5. 進行身體活動：保持適度的身體活動，如散步、慢跑、游泳等。 規律的運動可以增強身體免疫力，降低肺癌的風險。



6. 定期體檢和篩檢：根據個人風險和醫生建議，定期進行身體檢查和相應的癌症篩檢。 肺癌篩檢通常包括CT掃描或其他影像檢查。



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