醫療新知｜唔駛鍛鍊都可強身健體？「運動藥」或可取代運動益處

誰都知運動有益健康，但卻不是人人都喜歡做運動，亦有人想鍛鍊卻因疾病等因素而有心無力。此時如果你只需服用一顆藥丸即可獲得做運動的好處，聽起來是不是有點異想天開？不過這個想法可能將被實現！



早前，聖路易斯華盛頓大學醫學院的研究小組，於美國化學會 (ACS)春季會議上展示了研究結果，他們花費了 10 年時間創造了新的化合物，希望通過藥物複製運動對身體的影響，特別是增強新陳代謝和生長的能力，以及改善肌肉表現的能力。

隨著年齡的增長，人體的肌肉質量、力量和功能都會逐漸衰退，這是一種稱為肌少症的萎縮症。研究團隊指，研發此藥物是希望治療肌肉萎縮，並改善患有癌症、心臟衰竭和神經退化性疾病等嚴重疾病的人的身體健康。

目前，該化合物已獲得初步的成功。研究團隊在對利用老鼠的藥物測試中，發現該化合物能為服藥對象增加動物的抗疲勞肌肉纖維，從而提高了囓齒類動物在跑步機上跑步時的耐力。

該研究的首席研究員、聖路易斯華盛頓大學醫學院教授 Bahaa Elgendy 表示，「我們並不是以任何方式或形式說人們不應該鍛煉，但是這種藥物希望能夠幫助那些無法運動的人。並且在其他情況下，它可以補充運動計劃，為患者帶來更多好處。」

然而，要將這種藥物應用在人類之前，還需要進行更多的測試。作為新一階段的研究，團隊計劃下一步會在其他動物身上測試這種化合物。

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什麼是模擬運動劑？

運動模擬劑，顧名思義就是泛指用於模擬運動對健康的益處的藥物。

參與研究、聖路易斯華盛頓大學醫學院藥效學系主任 Thomas Burris 博士表示，「這些化合物模擬了運動時肌肉中發生的一些相同的適應。因此，你的肌肉會認為自己正在鍛煉，儘管實際上可能並沒有鍛煉......它們（運動模擬劑）可以改善代謝健康，可以減輕體重、減少脂肪量、提高胰島素敏感性，並提高運動耐力。」

他指，近年來 GLP-1 減肥藥迅速普及，人們愈來愈多依賴藥物來幫助減肥。然而，除了體內脂肪外，GLP-1 還會導致肌肉質量和功能的喪失。而運動模擬劑則有望減輕這些副作用。

堅持運動７大好處

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1. 強健心臟和血管系統：有氧運動如慢跑、游泳和騎自行車可以增強心臟肌肉，改善心血管功能，降低心臟病和中風的風險。



2. 控制體重：運動有助於消耗卡路里並增加肌肉質量，幫助維持健康的體重。 定期參與體力活動可以促進脂肪燃燒和代謝率的增加。



3. 強健骨骼和肌肉：有氧運動和抗阻力訓練可以增加骨骼密度、強化骨骼和肌肉，減少骨質疏鬆和骨折的風險。



4. 提高免疫力：適度的體能訓練有助於增強免疫系統功能，減少感染和疾病的風險。



5. 改善心理健康：運動可以釋放身體內的內啡肽和多巴胺等神經傳導物質，提升心情、減輕焦慮和憂鬱，增強心理健康和幸福感。



6. 提升認知功能：研究表明，運動可以改善記憶、注意力和學習能力，促進大腦的認知功能。



7. 改善睡眠品質：適度的體力活動有助於調節睡眠週期和促進更深、更健康的睡眠。



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