膀胱癌｜男子亂飲地下水排血尿揭患癌 腎臟科醫生：7類人高危！

多飲水對身體有多種好處，但亦要留意水的品質，否則長期飲用反而會成為患病誘因！台灣就有一名男子因爆出大量血尿而緊急就醫，最終確診膀胱癌。醫生仔細探尋病因，最終竟發現癌症是因男子一個飲水習慣導致的。



早前，台灣腎臟科醫生陳俊宇在當地健康節目《醫師好辣》中，分享過往經手個案指，曾治療一名患者，因其住在在偏遠地區，認為地下水「甘甜味美又好喝」，因此平日習慣飲用未經過濾的「天然湧泉」，豈料地下水竟源自附近的一個廢棄礦坑。當地衛生所進行例行健檢時，亦曾發現男子有血尿，然而由於情況並不嚴重，男子亦沒有放在心上，直到幾年後出現突然「大量血尿」，才驚覺要就醫檢查。

▼血尿類型（點擊下圖看清！👇👇👇）

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陳俊宇透露，經醫院檢查後，證實男子罹患了膀胱癌。在後續的尿檢中亦發現了，男子的尿液中含有鉛、鎘、砷等致癌重金屬，且含量皆為正常人的10幾倍。

陳俊宇又指，男子有吸煙史，即使已戒煙二十多年，但香煙中含有的化學物質，被身體吸收後需要經由泌尿系統排洩出去，而這會增加患癌風險。因此，要避免患上膀胱癌，平時就應盡量避免重金屬跟抽煙。

膀胱癌知多啲！

據醫管局智友站資料，膀胱癌是香港常見的癌症，每年平均約有四百宗新症，男性患者明顯比女性為多，比例大約為3比1，常見於55歲到70歲的人士身上。實際上，如果能在病發早期就發現並接受治療，治癒率是很高的。然而，膀胱癌的早期病徵與尿道炎相似，其他症狀又不明顯，很容易就會令患者耽誤治療。因此，如果有以下症狀，就需要特別留意：

1. 血尿：血尿是膀胱癌最常見的症狀之一。 血尿可能呈現為尿液中有明顯的血液，呈紅色、粉紅色或棕色。 有時血尿可能間歇出現，即有時尿液中有血液，有時沒有。



2. 頻尿和尿急：膀胱癌患者可能會感到頻繁地尿意和尿急，即感到經常需要排尿，並且有時可能只排出小量尿液。



3. 尿道排尿不良或疼痛：膀胱癌會導致尿道狹窄或阻塞，進而導致尿液排出不良或引起排尿時的疼痛和不適感。



4. 腰背部、腹部或骨盆區疼痛：當膀胱癌擴散到周圍組織或器官時，患者可能體會到腰背部、腹部或骨盆區的疼痛。



5.體重減輕和莫名疲勞感：膀胱癌可能導致患者出現不明原因的體重減輕和持久的疲勞感。



具７大危險因子患膀胱癌風險更高！

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1. 吸煙：吸煙是最主要的膀胱癌危險因子之一。煙草中的化學物質可以經由尿液進入膀胱，增加膀胱癌的風險。



2. 高齡：膀胱癌發生率隨年齡增加，尤其在60歲以上的人群中較常見。



3. 男性：男性比女性更容易罹患膀胱癌。這可能與男性吸菸率較高以及與職業相關的暴露因素有關。



4. 長期接觸工業化學產品：長期接觸一些化學物質和致癌物質，如芳香胺、苯胺、二甲基苯胺和二硝基苯胺等，可能增加膀胱癌的風險。這些物質通常存在於染料、染髮劑、橡膠、塑膠和印刷業等工作環境中。



5. 慢性膀胱感染：長期患有慢性膀胱感染如膀胱結石、長期留置導尿管等，會增加患上膀胱癌的風險。



6. 個人或家族病史：患有個人或家族中存在膀胱癌的病史可能會增加患病/復發的風險。



7. 長期服藥：長期使用含有苯胺類物質的藥物，如某些抗癲癇藥物，可能與膀胱癌的發生有關。



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