中風｜光污染有害健康？長期暴露在戶外人造光下風險激增4成！

原來光污染除了對環境造成影響，亦會損害身體健康！近日，一份發表在科學期刊《中風》上的研究指出，如果人們於夜間持續暴露在明亮的人造光下，或會患上影響大腦血液流動及導致中風的疾病的風險會增加，夜間光照水平最高的人中風的風險更是高出43%，其中就包括缺血性中風和出血性中風。



何謂中風？

根據醫管局的資料，中風的醫學名稱為「大腦血管疾病」。腦部的血液供給因某些原因而減少或阻斷, 令腦細胞突然缺氧, 數分鐘內可令腦細胞損壞而失去功能, 進而令該部份腦細胞所支配的身體功能受障礙。

中風是嚴重的內科急症，三個月內的死亡率大概是百份之三十。然而，生存者當中，有超過一半會完全回復自我照顧能力，少於兩成的病人有嚴重殘障。復原因素除取決於腦部受損的嚴重程度(包括中風的類型，範圍及位置) 、併發症的產生以及中風前病人的自我照顧能力之外，病人和家屬∕照顧者態度和支持以及適當的康復治療亦起了決定性的作用。

中風又可分為兩種類型：

缺血性中風

缺血性中風是由於腦部血管阻塞，導致腦部缺血而引起的中風。這種中風的原因可能是血栓、脂肪塊或其他物質阻塞了腦部動脈，使得腦部缺氧、細胞死亡，進而引發中風。

出血性中風

出血性中風是由於腦部血管破裂，導致腦部出血而引起的中風。這種中風可能是由於血管壁疾病、高血壓或腦部動脈瘤等原因引起的。

其中，缺血性腦中風則佔了腦中風病患的一半以上，而血栓是缺血性中風的主要成因，當血液中的血小板和凝血因子在血管內聚集形成血塊時，就會形成血栓。如果血栓阻塞了腦部的血管，就會導致缺血性中風。

血栓的形成可能由於多種因素引起，包括高血壓、高膽固醇、糖尿病、肥胖、吸煙、年齡、遺傳因素等。這些因素可以導致血管壁的損傷或血液中凝血因子的過度活躍，從而增加了血栓形成的風險。

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長期暴露在戶外人造光下中風風險激增4成！

該研究由中國的研究團隊主導，他們在中國寧波市內招募了 28,302 名平均年齡 62 歲，沒有腦血管疾病史的成年人，並進行了長達六年的追蹤調查。研究進行期間，共有1,278 名參與者患上了腦血管疾病，其中 910 人為中風。

研究指出，與夜間接觸室外光水平最低的人相比，夜間接觸室外光水平最高的人患腦血管疾病的風險增加 43%。另外，經常暴露於高污染水平（經常接觸汽油、石油、柴油或木材燃燒排放物）雖然亦會導致患腦血管疾病的風險增加41%，但風險的提升仍及不上夜間光照水平最高的人。

通訊作者之一、浙江大學醫學院附屬兒童醫院、杭州國家兒童健康臨床研究中心公共衛生科、內分泌科研究員王建兵博士表示，「我們的研究表明，夜間較高水平的戶外人造光暴露可能是腦血管疾病的危險因素......因此，我們建議人們，特別是那些居住在城市地區的人們，考慮減少這種接觸，以保護自己免受其潛在的有害影響。」

研究人員提醒，人造光源包括螢光燈、白熾燈和 LED 光源。晚上持續暴露在這些光源下會抑制褪黑激素的產生，褪黑激素是一種促進睡眠的荷爾蒙。隨著時間的推移，缺乏褪黑激素會擾亂人體的 24 小時生理時鐘並損害睡眠。亦有研究表明，與擁有良好睡眠的人相比，睡眠品質差的人隨著時間的推移，心血管健康狀況更有可能惡化。

夜間使用明亮的戶外燈來增強環境的可見度，能提高人類社會的安全性和舒適度。然而，王博士表示，過度使用人造光導致全球約80%的人口生活在光污染的環境中，「儘管在減少吸煙、肥胖和2 型糖尿病等傳統心血管危險因素方面取得了重大進展，但在我們努力減輕全球心血管疾病負擔的過程中，考慮環境因素也很重要，」

雖然過往的研究已將夜間暴露在明亮的人造光下與心血管疾病的發生聯繫起來，但這是首批探討夜間暴露於光污染與大腦健康和中風潛在風險之間關係的研究之一。

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做足５點從日常生活預防中風

1. 預防「三高」



「三高」指的是高血壓、高血脂和高血糖。控制這些因素對於降低中風風險至關重要。請確保血壓、血脂和血糖在正常範圍內，並依照醫生的建議進行治療和管理。

2. 均衡飲食



採用均衡的飲食非常重要。增加水果、蔬菜、全穀類、健康蛋白質和健康脂肪的攝取。避免高鹽、高糖和高飽和脂肪的食物。合理控制飲食量，避免暴飲暴食。

3. 適當地運動



定期進行適度強度的體力活動對於預防中風非常重要。有氧運動，如快走、跑步、游泳或騎自行車，每週至少150分鐘。此外，肌力訓練和靈活性練習也是有益的。

4. 戒除菸酒習慣



吸菸和酗酒都是中風的危險因子。戒菸和限製酒精攝取可以顯著降低中風風險。如果您需要協助戒菸或減少酒精攝入，請諮詢醫生或尋求專業支援。

5. 定期進行身體檢查



定期進行全面的體檢有助於及早發現潛在的健康問題。檢查血壓、血脂、血糖等指標，並接受必要的篩檢和檢測。這樣可以幫助監測您的健康狀況並及早採取必要的預防和治療措施。

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