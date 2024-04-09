腸胃健康｜內地女子連吃5個青糰食到入院 5穴位助你緩解胃不適

清明節剛剛過去，內地有不少地區都有在清明時製作青糰（又稱茶果、草仔粿）的習俗。青糰作為清明時節的傳統美食，深受大眾喜愛，但在進食時卻要留意份量，千萬不能多吃！早前杭州就有一名因吃得太多青糰導致消化不良，最終要入院接受治療。



綜合內媒報道，在剛過去的清明節（4月4日），一名來自杭州的楊姓女士按照傳統在家製作青糰，她表示，「家裡每年都只做一次草仔粿（青糰）。今年我改變了餡料的配方，味道特別好。我做了鹹口味，裡面放了絞肉、臘腸、筍丁、酸菜和蔥。」

楊女士指，「因為太好吃了，忍不住吃了5個，早上兩個，中午兩個，晚飯後又吃了一個，就感覺肚子很脹，一直打嗝，到樓下走了一圈也沒緩解，一直覺得胃裡有東西往上冒，睡前都快冒到喉嚨口了，我吃了一個消化藥後就睡了，結果早上起來肚子又脹又痛，早餐午餐都吃不下。」

最終楊小姐在家人的陪同下前往就醫。經醫生診斷後證實，楊小姐的腹痛是由於食用過量的青糰，所引起的功能性消化不良。

醫生強調，青糰是一種高糖、高脂肪、高碳水化合物的食物，一次吃太多容易增加胃腸道負擔，導致消化不良，甚至成為腸胃道的危險因子。 此外，青糰的外皮主要是用糯米做的，糯米黏性強，不易消化，吃太多也會導致胃腸功能失調。 醫生提醒人們在享受美食的同時要控制食量，切勿因為吃太多而影響健康。

▼消化不良點算好？ 5穴位快速緩解脹氣、胃不適（按圖看清👇）

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消化不良可以按壓



1. 足三里穴

位置 : 外膝眼下四橫指、脛骨邊緣

按壓 : 壓6秒鐘將手離開一次，重複10次

功效 : 治消化不良、胃炎、腹脹，可促進胃酸分泌還能止痛

2. 內關穴

位置：手腕橫格紋以上約2寸處

按壓：用另一隻手的大拇指用力按壓20-30次，並且按摩1分鐘

功效：寬胸利膈、打開消化道

胃脹氣可以按壓



3. 中脘穴

取穴：肚臍正上方4指幅處

按壓：以食指按壓約2-3分鐘

功效：調節消化道機能、消除胃凸和胃脹氣、幫助排便、和胃、寬中、消食

4. 水分穴

取穴：肚臍正上方1指幅處

按壓：以食指按壓約2-3分鐘

功效：緩解胃痛、清理小腸、分清別濁、利水、消脹

5. 關元穴

取穴：肚臍正下方4指幅處

按壓：以拇指按壓約2-3分鐘

功效：促進腸道蠕動、改善小腸機能，加速腹部脂肪的代謝，還可以緩解經痛、緩和體溫、益腎氣，利下焦

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18至45歲人士食滯的常見情況？（按圖👇👇👇）

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