長壽秘訣｜研究發現：伴侶一起飲酒可以更長壽、更幸福！

你有和伴侶一起飲酒的習慣嗎？如果有的話以下這項研究可能會為你帶來好消息！



發表在醫學期刊《The Gerontologist》上的一項研究稱，與只有一個伴侶喝酒或雙方都不喝酒的夫婦相比，具有相似飲酒習慣的夫婦往往壽命更長。

這份報告由密西根大學主導研究教授Kira S. Birditt 博士所提出。她表示，研究開始的靈感源自於酒精相關文獻中「飲酒伴侶關係」理論——亦即是：飲酒模式相似的夫妻往往擁有更好的婚姻。

Birditt 博士在接受訪問時指，這項研究的目的是研究夫婦的飲酒情況及其對死亡率的影響，該研究對 4,566 對年齡都在 50 歲以上的已婚異性夫婦進行了長達二十年的研究。研究人員每兩年就會對這些夫婦進行一次訪談，不過訪談內容卻不是常見的飲酒量調查或者飲什麼酒，而是了解受訪者在過去三個月有否與伴侶一起飲酒。

Birditt 博士指，「有趣的是，我們發現在過去三個月內都表示飲酒的夫婦比其他都表示不喝酒或飲酒模式不一致（一方喝酒另一方不喝酒）的夫婦壽命更長。」

不過，Birditt 博士又表明，研究團隊現階段尚未能確定「夫妻一起飲酒」為何會比較長壽。研究人員認為，當兩個人有相似的飲酒行為時，這可能反映了伴侶之間生活方式、親密程度和關係滿意度的兼容性。他們亦提醒，研究結果不應被解讀為多喝酒的建議。

Birditt 博士表示，研究團隊未來會考慮以其他形式進行評估，例如進行問卷調查日常生活樣貌，以進一步了解「夫妻一起飲酒」與長壽之間的關聯。

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同場加映：酒精對身體的影響

飲酒過量——無論是一次還是一段時間——都會對您的健康造成損害。以下是酒精對身體造成的常見影響：

1. 大腦



酒精會干擾大腦的通訊路徑，並會影響大腦的外觀和運作方式。這些干擾會改變情緒和行為，並使清晰思考和協調行動變得更加困難。

2. 心臟



長期大量飲酒或單次過量飲酒會損害心臟，導致以下問題：

🟤 心肌病變

🟤 心律不整

🟤 中風

🟤 高血壓

3. 肝臟



大量飲酒會對肝臟造成損害，並可能導致各種問題和肝臟炎症，包括：

🟤 脂肪變性或脂肪肝

🟤 酒精性肝炎

🟤 纖維化

🟤 肝硬化

4. 胰臟



酒精會導致胰臟產生有毒物質，最終導致胰臟炎，這是一種危險的胰臟炎症，會導致胰臟腫脹和疼痛（甚至會擴散），並損害其製造酶和激素以進行正常消化的能力。

5. 癌症



根據美國國家癌症研究所（National Cancer Institute，NCI）的說法：「科學界一致認為飲酒會導致多種類型的癌症。美國衛生與公眾服務部的國家毒理學計劃在其致癌物報告中列出了酒精飲料的消費量作為已知的人類致癌物。

「證據表明，一個人喝的酒越多，尤其是一個人隨著時間的推移經常喝的酒越多，他或她患上與酒精相關的癌症的風險就越高。即使是那些每天飲酒不超過一杯的人，酗酒者（女性一次性喝4 杯或以上，男性一次性喝5 杯或以上）患某些癌症的風險略有增加」

飲酒與部份癌症風險增加之間有明顯的規律：

🟤 頭頸癌，包括口腔癌、咽癌和喉癌

🟤 食道癌，特別是食道鱗狀細胞癌。此外，研究發現，遺傳性酒精代謝酶缺乏的人如果飲酒，患食道鱗狀細胞癌的風險會大大增加。

🟤 肝癌

🟤 乳癌：研究一致發現，飲酒量增加的女性罹患乳癌的風險會增加。每天飲酒約 1 杯的女性比完全不飲酒的女性罹患乳癌的幾率高出 5% 至 9%。

🟤 大腸直腸癌

6. 免疫系統



飲酒過多會削弱您的免疫系統，使您的身體更容易成為疾病的目標。長期飲酒者比不飲酒的人更容易患肺炎和結核病等疾病。一次性的大量飲酒會降低身體抵禦感染的能力，甚至在醉酒後 24 小時內同樣也是如此。

喝酒對身體到底有沒有好處？（按圖了解👇👇👇）

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