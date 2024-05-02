母親節禮物推薦丨野生冬蟲夏草護肺強身　為母親送上健康祝福

養育孩子虛耗身心，長大成人以後，就該輪到孩子照顧母親的身體健康了，趁著母親節快到，挑選一份獨特、高品質、守護母親健康的禮物，以慰勞母親一直以來的付出和照顧。西藏那曲野生冬蟲夏草為滋陰補虛良品，具有極高營養和保健價值，能四季守護健康，為母親送上健康祝福。



西藏那曲野生冬蟲夏草 一年四季守護健康

冬蟲夏草是由「蟲」和「草」組成的複合體，為麥角菌科真菌冬蟲夏草菌 Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. 寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲上的子座和幼蟲屍體的乾燥複合體，因為具有高藥用價值，加上生長環境嚴苛，一直被視為珍貴的中藥補品。冬蟲夏草能補虛健肺，且補而不燥，尤其改善呼吸系統，提高免疫力，四季均適宜服用，春天抗疲勞；夏天強免疫；秋天補肺氣；冬天益腎陽，一年四季服用均能守護健康。來自西藏那曲野生冬蟲夏草更是彌足珍貴，是冬蟲夏草中的極品，那曲位於西藏北部平均海拔4500以上，溫度低產量稀少，令採挖難度大增，更顯珍貴。

優質之選 專業採購與嚴謹科技檢測

冬蟲夏草極為珍貴且藥用價值高，但野生冬蟲夏草卻稀少、難以採挖，令行業出現人工培植的冬蟲夏草，甚至摻雜以降低成本，消費者必須慎選購買渠道或品牌，以防受騙，比如選擇信心品牌位元堂，位元堂的冬蟲夏草嚴選自最正宗產地西藏那曲，通過10種質量測試，天然腺苷100%來自野生冬蟲夏草，絕無添加人工成分，由經驗中藥採購團隊挑選，多重把關，確保優質正品。

香港百年品牌位元堂 品質信心保證

位元堂作為歷史悠久的中藥品牌，擁有超過80間門市，在香港連鎖中醫網絡中最值得信賴、藥材質素最高¹ ，位元堂於香港設有中成藥生產廠房，遵照香港GMP標準及澳洲PIC/S生產管理規範，是行內少數獲得該認證的中成藥製造商，嚴密的監控使位元堂成為信譽良好、信心保證的中藥百年品牌。

100%西藏那曲直送 藥出地道 品質至高

位元堂的冬蟲夏草保證100%西藏那曲直送，絕無摻雜成分，品質至為上乘。

位元堂國藥級²西藏那曲野生冬蟲夏草

野生冬蟲夏草有多種烹調方法，可加入燉湯燉煮，簡單加入米飯或焗水服用，甚至磨粉享用。

・通過10種質量測試

・腺苷含量符合藥典標準

・由經驗中藥採購團隊挑選把關

・多種食法，多種保健功效

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位元堂珍品冬蟲夏草 (24粒裝)

膠囊裝以道地藥材(100% 西藏野生冬蟲夏草)研末而成，每粒均含 300 毫克冬蟲夏草粉末，有效成分腺苷高於《中國藥典》標準28倍³，成效保證之餘更簡單方便服用。

・天然腺苷⁴含量全港No.1⁵

・源自平均海拔4500米以上高原100%西藏那曲野生

・主治 : 久咳虛喘、勞嗽咯血、腰膝酸痛等症

了解更多：https://bit.ly/44jwJ9b

由即日起至5月12日，於位元堂香港門市購買全線西藏那曲野生冬蟲夏草及/或位元堂【珍品冬蟲夏草】淨價$10,000，即可獲贈Lady M $300禮劵。

這個母親節，將最珍貴的禮物送給最珍愛的母親，守護健康。

T&C

優惠受條款及細則約束。如有任何爭議，位元堂藥廠有限公司保留最終決定權。

¹根據Ipsos於2023年3月至4月訪問502位香港中式保健品用家進行之香港中式保健品品牌研究結果。(Ipsos Hong Kong Limited版權所有)

²《中國藥典》級別冬蟲夏草

³根據2023年12月位元堂內部測試結果，比《中國藥典》標準(腺苷不得少於0.010%)，位元堂【珍品冬蟲夏草】含腺苷高達28倍。

⁴位元堂【珍品冬蟲夏草】的天然腺苷均來自100%野生冬蟲夏草，絕無添加人工成分。

⁵根據2023年10月的位元堂內部測試結果，已獲香港中成藥註冊銷售的野生冬蟲夏草膠囊產品中，位元堂【珍品冬蟲夏草】腺苷含量為所有測試品牌中最高，較其他測試品牌高出約2.2-4.8倍。