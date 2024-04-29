7旬老翁為強身健體堅持每天沖凍水涼 於浴室突昏倒流滿地血！

為了應對炎熱天氣，不少人都喜歡到浴室洗冷水澡，不過在降溫的同時亦要注意身體狀況，否則可能會導致意外發生！台灣就有一名7旬老翁在浴室昏倒，被家人發現時已經躺在血泊中，緊急送醫後更發現頭部有長達8厘米的傷口，而令老翁昏倒的原因竟是因為他愛洗冷水澡。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

近日，台灣外科醫生陳榮堅在當地健康節目《醫師好辣》上分享案例，指曾救過一名70多歲的老翁，當時他剛剛被救護車送進醫院，但床上已經滿滿一灘血，詢問家屬才得知原來老翁在浴室昏倒，被發現時已經倒在地上了，而老翁醒來也看見身旁的地板上全是血，卻沒有跌倒的記憶。

經過醫生檢查，發現老翁的頭部有將近8厘米的撕裂傷且傷口很深，老翁回憶起事故發生時，只記得自己開始用水沖頭，再醒過來已經倒在地上。此時，一旁老翁的妻子補充，老翁過往也曾發生過類似狀況，因其自年輕時就篤信「冷水澡可以強身健體」，天氣太熱甚至會加冰塊，更覺得只要一天不洗冷水澡，就會容易生病，洗完反而會令「精神很好、心臟有力、皮膚變好」。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

但陳榮堅就解釋，若洗澡時水溫太低，容易因受刺激而出現「迷走神經興奮」、令心跳變慢，他推測老翁就是因為類似的原因，因水溫太低受到刺激才導致昏倒。後來，在醫生極力勸說下，老翁才勉強答應「不再洗冷水澡時使用冰塊」。

洗冷水澡真的有健康功效？

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近年來，愈來愈多的人推崇冬泳和洗冷水澡，其實利用冷水澡達致強身健體或進行治療的做法已經存在了一段很長的時間，而生理學的角度，洗冷水澡亦的確對身體有一系列的好處：

1. 改善血液循環：當身體暴露在冷水中時，血管會迅速收縮，這被稱為血管收縮反應。這個反應有助於提高血液循環，將血液從皮膚和表面組織轉移到核心器官，以保持體溫。



2. 新陳代謝刺激：冷水澡可以刺激代謝率，使身體產生更多的熱量來保持體溫穩定。這可能有助於燃燒額外的卡路里，對於那些希望減輕體重或提高新陳代謝的人來說有益。



3. 增強免疫系統：冷水刺激可以提高身體對抗病原體的免疫力。它可以激活免疫細胞，增加抗體的產生，並促進淋巴系統的血液循環，以協助排除毒素和廢物。



4. 提高心血管健康：冷水澡可以刺激心血管系統，增加心臟血液輸出量和心肌收縮力，並提高心臟功能。這對於心臟健康和心血管適應能力的發展可能是有益的。



5. 改善情緒和壓力：對於一些人來說，冷水澡可以提供清醒和提神的效果，以及緩解壓力和焦慮的感覺。因為冷水能刺激神經系統，釋放多巴胺和其他神經遞質。



４類人士不適合人群

雖然有以上多種功效，但冷水浴未必就適合所有人，特別是以下４類人士：

1. 心血管疾病病人：洗冷水澡可能對心臟產生負擔，導致血壓升高或心律不整。對於已經有心臟病、高血壓、冠心病等心血管疾病的人來說，冷水澡可能增加心臟風險，因此不建議他們洗冷水澡。



2. 自體免疫疾病病人：自體免疫疾病病人的免疫系統已經過度活躍，冷水澡可能刺激免疫反應，導致病情惡化或引發免疫系統反應。因此，對於這些人來說，洗冷水澡可能不適合。



3. 生理期、懷孕期和哺乳期的女性：這些時期女性的身體更容易對冷刺激產生敏感反應。在生理期期間，女性可能已經處於生理不適的狀態，冷水澡可能加重不適。在懷孕期和哺乳期，保持適當的體溫對胎兒或嬰兒的發育和健康非常重要，因此冷水澡可能不適合。



4. 剛做完劇烈運動的人：劇烈運動會使身體產生大量的熱量，此時身體需要冷卻和恢復。如果這時洗冷水澡，冷水會刺激血管，造成血管急速收縮，嚴重可能會使血管爆裂或心肌梗塞。



請注意，每個人的身體狀況不同，對冷水的反應也會有所差異。如果您對洗冷水澡有興趣，但存在某些健康問題或不確定是否適合，建議諮詢您的醫生或專業醫療人員的意見。