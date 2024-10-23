失眠解決方法　細數不靠褪黑激素的自然方法　重拾深層睡眠

睡眠充足能支撐一整天的活動和工作，反之，多夢易醒、早醒、失眠或是深層睡眠不足會影響身體、精神、情緒、記憶力及學習力等，即使睡眠時間長，睡覺醒來後仍感到疲倦，很大可能是深層睡眠不足，沒有充足休息。到底睡不好的原因是甚麼？進食褪黑激素對提升睡眠質素有甚麼好壞處及副作用？又有沒有其他天然而有效的解決方法？



失眠原因是甚麼？ 失眠不一定是睡不著

要知道失眠的解決方法，先要了解失眠的原因。失眠的原因可分為原發性失眠 (Primary Insomnia)及非原發性失眠 (Secondary Insomnia)，非原發性失眠包括壓力、不良生活習慣、疾病、藥物所引致，而以上因素以外即為原發性失眠。根據世界衞生組織指出，失眠即是難以入睡，一星期至少有3天出現失眠，情況維持至少1個月，且對生活或情緒帶來影響。失眠可以是難以入睡、睡眠途中多次醒來、凌晨或半夜過早醒來、即使能入睡且睡眠時間長，但深層睡眠不足，睡覺醒來後仍感到疲倦，以上皆可歸類為失眠。

失眠對生活或情緒均有影響。（圖片：Shutterstock）

失眠影響生活 解決失眠有法

持續失眠可大大影響日常生活，增加患上各種疾病風險，包括高血壓、心臟病、糖尿病、中風、癌症、髖骨骨折等，亦會提高各種工業、交通意外，長期失眠更會使人反應遲鈍、認知能力及記憶力減退；此外，失眠亦會影響情緒，容易產生易怒、暴躁的情緒，進而影響人際關係和生活質素。

要解決失眠問題，可從兩大方面著手改善，包括生活習慣和飲食方面。在生活習慣上，可培養規律的作息時間，讓身體習慣特定的生理時鐘，有固定睡覺和起床時間，避免熬夜和賴床。另外，在睡前切勿進行刺激身體的活動，如劇烈運動、飲酒或玩手機等，可在睡前營造恰當的寧靜、柔光的環境，並嘗試冥想、閱讀、聽音樂等放鬆身心的活動，令思緒和身體處於放鬆、舒適的狀態，容易入睡。

飲食方面，除了避免睡前進食太飽和喝咖啡、茶等含有咖啡因的飲品外，也可選擇進食易於入眠的保健品幫助入睡，我們經常聽見褪黑激素有助眠效果，但又是否安全有效？

哪些人不適合服用？ 褪黑激素副作用一覽

褪黑激素是大腦松果體自然產生的一種激素，透過辨識早晚調節分泌水平，協助調節生理時鐘。雖然原理上透過服用褪黑激素可調節體內褪黑激素的水平，干預睡眠，但亦伴隨著一定的副作用，褪黑激素或會導致嗜睡、頭痛頭暈、噁心、短期抑鬱、煩躁，此外，服用劑量亦要小心評估，視乎個人體質和需求調節。對於褪黑激素的效用和安全性仍有多項不確定性，因此並不適合18歲以下尚在發育的群組、年長者，特別是有失智症、阿茲海默症疾病患者、孕婦、有肝、腎功能缺損、正服用避孕藥、抗抑鬱藥、降血壓藥等族群亦不適宜服食褪黑激素，在美國或香港，褪黑激素雖被視為保健品，但在台灣，退黑激素更為處方藥，需醫生處方才能服用，不能胡亂或長期服用。

褪黑激素有一定的副作用，其效用和安全性仍有多項不確定性。（圖片：Shutterstock）

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