18屆健康博覽將開幕！01空間獨家限量預售$10／$30／$50精選產品

第18屆《健康博覽》將於6月13日到15日在香港會議展覽中心 Hall 5FG舉行，健康博覽》一直以「關心自己、照顧父母，健康第一」為主題，旨在鼓勵大家更加重視身心健康狀態。今年，大會為入場人士準備了豐富多彩的內容讓參觀者獲得更多身心健康的寶貴知識！01空間網上獨家預售健康博覽精選$10、$30、$50貨品，零售價總值二百萬港幣，每份貨品均享超級優惠！



第18屆《健康博覽》為入場人士準備了豐富多彩的內容──3個舞台節目時段，超過80場健康講座，讓參觀者獲得更多身心健康的寶貴知識！其中，本地專業醫生和業界專家將在「香港健康研討會」中深入探討大家關心的健康議題。今次我們更邀請本地不同知名健康品牌例如馬百良、大棧、維特健靈、位元堂等守護大家健康。而且星級健康大使團：謝雪心、周雅韻 Connie、杜大偉更會到現場分享他們的健康心得，並與觀眾互動，參加趣味遊戲！令各位在輕鬆氣氛下學習健康知識。

日期：2025年6月13-15日 (星期五至日)

時間：11:00am – 8:00pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳5FG

門票：免費入場

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01空間獨家預售健康博覽精選貨品*主要分三階段進行，客人必須於展覽期的開效時間內， 憑電子票於指定攤位換領預購貨品。精選貨品零售價總值二百萬港幣，每份貨品均享超級優惠！產品限量6000份，售完即止！謹記把握機會搶購心水產品！

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精選貨品換領流程：

1. 到健康博覽2025攤位Q14-Q17 出示「01空間」電子票(QR code)



2. 在場工作人員將核對電子票並提供精選貨品換領



本屆健康博覽其他精選焦點

增設「銀髮專區」，為各位活力銀髮帶來更多優惠

今年健康博覽為銀髮一族新增「銀髮專區」，以更優惠格價購買各類健康產品。只要在「銀髮專區」攤位P02-P04 出示樂悠卡就即可以$8/$28/$48購買健康産品。而且，只要參加「閃閃銀光活力派」講座就有機會獲得精美禮品。務求各位銀髮朋友滿載而歸 !

星級健康大使面對面

大會邀請了三位星級健康大使：知名藝人謝雪心、杜大偉，以及《美麗40路》季軍周雅韻親臨現場，與大家分享健康心得之餘，更會與觀眾玩問答遊戲，答中問題可獲禮品1份！

知名品牌進駐 為健康護航

多個香港知名健康品牌，包括德國寶、維特健靈、馬百良、救心、依飛、位元堂、大棧等，進駐屆展覽，為您健康護航。

專業健康服務 免費諮詢

註冊營養師團隊提供免費一對一諮詢服務，無論是體重管理、三高、糖尿、脂肪肝，還是兒童營養問題，都能獲得專業的飲食及補充品建議。

香港健康研討會 專業健康講座

香港健康研討邀請了資深醫療專家及醫生分享實用健康資訊，無商業推銷，助你增進保健知識。

健康加碼賞

於「健康博覽2025」場內電子消費滿指定金額即可獲得豐富禮物！其中包括: 925純銀半卡仿鑽耳環乙對 及 Kawai 日本肝油丸C20 一罐

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