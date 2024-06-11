脂肪肝｜許廷鏗自曝有「肥肝」？ 這８點避免內臟脂肪積聚

日前歌手許廷鏗在節目上展示接受肝臟檢查的過程，發現自己原來已算是「肥肝」。專家就提醒如果患有脂肪肝或其他肝臟問題，最好每半年進行一次檢查，一般人每年檢查一次即可。



許廷鏗正在接受肝臟檢查（圖片來源：截圖自【鏗gry廚房】）

【鏗gry廚房】是許廷鏗在自己YouTube平台上定期發佈的節目，內容大都環繞著許廷鏗與一眾好朋到香港各地品嘗美食。

然而，在最近一集中，許廷鏗就展示了自己接受肝臟檢查的過程。檢查人員指，許廷鏗出現了「肥肝」，亦即是俗稱脂肪肝的狀況，「280（dB/m）以上已經係遲利，咁你係323（dB/m）都係一個比較高的數字，而在肝的軟硬度方面，仍屬於正常範圍，不過都開始『擲界』，平日要留意一下。」

檢查人員提醒許廷鏗，要留意飲食中過多的糖份和膽固醇，「身體吸收唔晒就會儲存落個肝」，又叫他多做運動。

什麼是脂肪肝？

脂肪肝是指肝臟內脂肪的異常積聚，超過正常。正常情況下，肝臟中會有少量脂肪存在，但當脂肪堆積超過5%到10%時，就被診斷為脂肪肝。

脂肪肝通常分為兩種類型：

非酒精性脂肪肝



這是最常見的脂肪肝類型，不與酗酒有關。 非酒精性脂肪肝通常與肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病等代謝症候群有關。在非酒精性脂肪肝中，肝臟內脂肪積聚可能導致肝臟發炎和纖維化，發展成為非酒精性脂肪性肝炎。

酒精性脂肪肝



這種類型的脂肪肝與長期過量飲酒有關。酒精攝取過多會導致肝臟無法有效代謝和清除脂肪，導致脂肪在肝臟中積聚。

脂肪肝通常在早期沒有明顯症狀，但在進一步發展時可能出現疲勞、上腹部不適、肝區疼痛、肝功能異常等症狀。如果脂肪肝無法及時管理和控制，可能會演變成肝纖維化、肝硬化甚至肝癌等嚴重併發症。

脂肪肝的檢查方式（按圖睇清👇👇👇）

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CAP 評分能測量肝臟脂肪含量

在節目中，檢查人員提及到的280、323這些數字到底代表什麼？

其實這是CAP（Controlled Attenuation Parameter）評分的結果。CAP評分是一種用於測量肝臟脂肪含量的非侵入性方法。它是透過使用特殊的超音波設備，結合FibroScan技術，對肝臟進行超音波掃描來實現的。

CAP評分以dB/m（分貝/公尺）為單位，表示肝臟組織對超音波的衰減程度。這個評分反映了肝臟內脂肪含量的變化百分比。較高的CAP評分錶示肝臟內脂肪含量較高。

CAP評分可以幫助醫生評估脂肪肝的程度，並追蹤治療過程中的脂肪變化。通常，CAP評分被分為以下幾個等級：

無脂肪肝：CAP評分低於248 dB/m。



輕度脂肪肝：CAP評分在248到268 dB/m之間。



中度脂肪肝：CAP評分在268到280 dB/m之間。



重度脂肪肝：CAP評分高於280 dB/m。



不過，CAP評分的解釋和分級可能會因醫療機構、設備和研究的不同而有所差異。因此，以上分級僅供參考。如果對CAP評分有具體的疑問或需要進一步了解，請諮詢醫生或醫療專業人員。

6食療幫助肝臟修復（點擊下圖看清👇👇👇）

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如何避免身體的內臟脂肪積聚過多？

避免身體內臟脂肪積聚過多需要綜合考慮飲食、運動和生活習慣等方面的因素。以下是一些建議：

1. 均衡飲食



選擇營養豐富、均衡的飲食，包括多種蔬菜、水果、全穀物、健康蛋白質（如豆類、雞肉、魚類）和健康脂肪（如橄欖油、堅果、魚油）。避免過量攝入飽和脂肪和加工食品。

2. 控制熱量攝入



適量控制熱量攝入，以維持健康的體重。過多的熱量攝入會導致脂肪積聚，包括內臟脂肪。

3. 適度運動



進行適度的有氧運動（如快走、跑步、游泳）和抗阻力訓練（如舉重、俯臥撐）可以幫助燃燒脂肪和增加肌肉質量。建議每週進行至少150分鐘的有氧運動和兩次以上的抗阻力訓練。

4. 管理壓力



長期壓力和壓力反應的不當管理可能導致體內荷爾蒙的變化，進而影響脂肪分布。學習有效的壓力管理技巧，如適當的休息、放鬆練習、冥想或深呼吸。

5. 良好的睡眠品質



不良的睡眠品質和睡眠不足可能與內臟脂肪積聚有關。確保每晚獲得足夠的睡眠時間（成人一般建議7-9小時），並創造一個舒適的睡眠環境。

6. 避免過度飲酒



過度飲酒會增加內臟脂肪的風險。建議男性每天最多飲酒兩個標準飲品（每個標準飲品相當於14克純酒精），女性每天最多一個標準飲品。

7. 戒煙



吸煙與內臟脂肪的積聚有關，並增加患脂肪肝和其他健康問題的風險。如果您吸煙，請尋求戒煙支持。

8. 定期檢查



定期接受醫生的健康檢查，包括測量腰圍、血脂水平和肝功能等。這有助於及早發現和處理潛在的健康問題。

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