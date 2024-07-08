長壽秘訣｜想了解身體是否健康？ 醫生建議每天檢查這５處

自身的健康是每一個人都應該關心的事，但卻不是誰都有時間和金錢去做身體檢查，到底有沒有方法可以輕輕鬆鬆就能夠檢查自己的健康？



來自美國加州的醫生Mindy Pelz是一位禁食和女性健康的專家，也經常在網路上分享健康知識。近日，她在出席播客（podcast）節目時，分享了自我檢查身體的例行程序，建議每天都要檢查身體五個部位，包括眼睛、舌頭、指甲、腳板底及頭髮，因為這些部位可以反映身體是否健康。

Pelz 指，每天的自我檢查可以由眼睛開始，眼睛可以告訴你肝臟是否無法正常運作，「如果你的眼睛內部發黃，這可能是肝鬱（liver stagnation）的跡象。」

舌頭亦是必須檢查的部位之一，Pelz 會在每天早上檢視自己的舌頭，如果上面有白色舌苔，那是念珠菌的跡象，表示體內有太多酵母菌，身體正在排毒。

然後是指甲，仔細看看自己的指甲，若有很多豎紋，或是指甲生長的快慢，都能告訴你體內是否缺乏礦物質。

腳板底亦能反映自身健康狀況，Pelz表示，「若你的腳底乾燥、裂開時，就表示你的血液循環不正常。肝臟可能沒有很好地排毒，」所以才會讓毒素累積在循環系統中。

最後是頭髮， Pelz解釋，「每天掉多少頭髮也是健康指標之一，若頭髮健康、飽含水分，那表示身體很健康。」

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（圖片來源：截圖自播客節目《The Diary of A CEO》）

在該節目最後，Mindy Pelz又呼籲企業讓女性員工在每個月的生理期間有三天休假，基於兩性平權，男性一個月也可以有三天休假。她建議，女性在經期前一周休息幾天，以「支持荷爾蒙健康」，她表示，「若你在經期前一周休息三天，當妳回到工作崗位時，會擁抱一個全新的你。」

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