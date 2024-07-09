耳道感染｜常挖耳屎惹耳道「發霉」 男子引發腦中耳鳴停不了！

不少市民都有挖耳朵的習慣，但原來使用不當的清潔方法，隨時會引致感染！台灣就有一名男子右耳突悶脹不適，就醫竟發現原來的耳朵內已經「發霉」，雖然後來經過治療已有好轉，但耳鳴聲卻不絕於耳，就連醫生都查不到原因，直到求助中醫情況才得到好轉。



據台媒報道，該名男子年約57歲，平日有用手直接挖耳朵的習慣，某日發現右耳發癢、悶悶脹脹，且還伴隨一些分泌物，於是到耳鼻喉科就醫，結果發現外耳道被耳黴菌感染了。

雖然經藥物治療後，男子的耳朵不適已有所好轉，但沒想到療程結束後，右耳卻開始聽到耳鳴聲，有時甚至覺得聲音像從腦中傳出來一樣，即使醫生再次檢查，亦未能發現任何異狀。見西醫無法見效，長期的耳鳴又令男子無法忍受，最終轉去尋求中醫治療，沒想到只是服藥一星期耳鳴的狀況已獲得大幅改善。

負責該個案的台南市立醫院中醫部醫生趙念廷表示，黴菌性外耳炎為外耳的真菌感染，常見的病原菌包括白色念珠菌和黑曲霉，而傳統中醫裡雖然沒有真菌的概念，但仍可以「邪氣」的角度看待，綜合其的病史和舌脈來看，雖然感染已經獲得控制，但其實體內仍有餘邪未清，可處方中藥如小柴胡湯加減來扶正解表、和解少陽，改善耳鳴的症狀。

趙念廷又指，患者可自行多按摩合谷穴，該穴位於雙手虎口處，可疏散風邪、清肺通竅，為十總穴之一的「面口合谷收」，便是概括了該穴用來治療頭面部疾患的奇效。

他提醒，水上活動愛好者、免疫力低下患者、頻繁或過度清潔耳垢的人會較容易耳黴菌感染，並且可能常常復發。平時應避免過度清潔耳朵以免受傷，從事水上活動時也可使用耳塞以防止耳朵進水，盡量保持耳道的干燥，並且避免和他人共用掏耳棒。

此外，除了病人本身的生活習慣容易造成黴菌感染外，也可能與濕熱的體質有關，趙念廷提醒，可由中藥調理體質來降低再盛行率。

耳垢需要定期清理嗎？

根據衛生署資料，其實在大多數狀況下，耳垢會順著耳道表皮細胞的新陳代謝而排出外耳道，不必刻意去清理。用棉棒、耳挖或其他硬物挖耳，只會把耳垢推得更深入耳內，堵塞耳道，引起耳朵不適及影響聽力。自己動手挖耳可能會弄傷外耳道的皮膚，若在清理時不慎跌倒，更可能傷及耳膜及中耳。使用不潔的工具挖耳是導致外耳炎的常見原因。若棉棒的棉花球在耳內脫落，更會造成異物入耳，對耳朵有不良影響。

通常只有在以下情況才需要進行耳垢清除：

外耳道被耳垢阻塞造成聽力障礙及不適；



耳垢遮蓋耳膜妨礙診斷耳科病症（例如中耳炎等）；



需要長期使用助聽器或深耳道式耳塞的人士。



了解5種耳垢反映什麼？（按圖👇👇👇）

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如果真的想清理耳垢該如何做？

如果你真的感到耳垢阻塞或不適，可以考慮使用以下方法：

1. 滴入溫水或生理食鹽水：使用滴耳器滴入溫水或生理食鹽水，讓耳垢軟化。傾斜頭部，使耳朵朝向天花板，然後輕輕拍打耳朵的側面，以幫助耳垢流出。



2. 使用耳垢軟化劑：耳垢軟化劑可以幫助軟化耳垢，使其更容易流出。遵循產品說明並諮詢醫生或藥劑師的建議。



3. 就醫諮詢：如果耳垢阻塞持續或嚴重影響聽力，最好諮詢醫生。



請避免使用棉花棒、針或其他尖銳物品清理耳垢，因為這可能會導致耳朵受傷、使堵塞加重或傷害耳膜。

同場加映：如有異物掉進耳腔應如何處理？（按圖睇清 👇👇👇）