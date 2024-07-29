健康飲食｜隔夜餸惹禍！6旬婦人一舉動害全家上吐下瀉入急症

把隔夜餸留到第二天再吃，是很多節儉的長者都有的習慣，然而由於保存或加熱過程的處理不當，每年都有不少人因此而進了醫院。台灣就一位60多歲的婦人需長期在診所追蹤糖尿病，日前回診卻發現腎功能暴跌。



據台媒報道，腎臟科醫師洪永祥在節目《健康好生活》中指出，該名婦人有糖尿病與慢性腎衰竭病史，但過去都控制得很好，唯獨在上一次覆診時，她的腎絲球過濾率（檢測血液中的血清肌酸酐，再代入公式後得出的數值，用於反映腎功能）竟下跌了30分。洪永祥坦言，這是很嚴重的一件事，通常表示有急性腎損傷，最常見原因就是感染。

在追問之下，婦人表示，「洪醫生，我就知道這次抽血報告會很差，因為1個禮拜前，我們全家都因腸胃炎去掛急診。」

婦人指，當時她把一盤隔夜的番茄炒蛋拿到微波爐加熱。拿出來時，雖然發現中間的部份未完全加熱，但她心想反正是夏天，涼涼的很好吃，便沒有再一次加熱。沒想到吃完不久，全家都上吐下瀉，只好齊齊去掛急症、吊鹽水。

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微波加熱要小心 保存隔夜菜遵守６大原則！

（圖片來源：截圖自《健康好生活》）

洪永祥提醒，微波料理有可能會加熱不均勻，若時間不夠，就應再加熱一次，至少要加熱到70度以上。

他指，微波爐反覆加熱隔夜餸，最大問題在於有時加熱會不均勻，建議要再加熱一次。而在保存隔夜餸方面，他也提出「6大原則」。只要遵守這些原則，就不會為了省錢，害大家掛急診，得不償失：

1. 切勿將隔夜餸放在室溫下2個小時，避免細菌滋生。



2. 隔夜餸要放在乾燥密封容器，如保鮮盒、密封袋以阻絕空氣，防止細菌汙染。



3. 大份量的隔夜餸，要妥善分裝保存，以免細菌污染。



4. 隔夜餸要趁熱放進冰箱，低於攝氏60度就可能產生細菌。



5. 隔餐加熱溫度要達攝氏70度以上。



6. 隔夜餸最好一次食完，避免反覆多次加熱。



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