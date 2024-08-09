抑鬱症｜鄭中基自揭患抑鬱症 簡單自測７種常見情緒病

繼上週六（8月3日）鄭中基宣布與合作10年的經理人湘姐（何慶湘）終止合作後，8月6日再度於社交平台發文，文中自揭患有抑鬱症，私底下更會靠「飲酒去逃避現實」。他表示，在完成手上工作後會暫時離開，在妻子陪同下前往美國接受戒酒療程。



鄭中基近日高調宣布與經理人中止合作關係，指對方工作和道德操守有問題，但他今日撰長文解釋自己患情緒病時，卻對炒經理人隻字不提，反而有一半篇幅都講太太及家庭。（fb@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基今日（6日）下午在Facebook個人專頁上發長文，回應早前有關他的公司以及個人健康聲明。他指，「（聲明）引起咗好多朋友嘅關心亦引起好多嘅猜測。基於公司嘅事情係會如常運作，希望可以好好咁處理再次交代，唔想影響太多人。」

而就個人健康方面，他坦言，「大家平時見到我大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，表面上好似無嘢咁。其實咁多年黎我都仲係一個唔識得面對壓力同埋唔成熟嘅人。仲記得2000年我因為喺飛機醉酒鬧事，引致好多我嘅fans失望，仲有影響到我嘅家人，後來我決心戒咗酒，想要做一個清醒嘅人。之後喺無向公眾交代情況下，我經歷咗一段好短嘅婚姻，呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。」直至遇上現任妻子余思敏，令他認為「要走入另一個人生階段」，後來兩人組織家庭，育有一女一子，「係一件好幸福嘅事」。

然而，鄭中基又指，自己在面對壓力、面對工作、面對人的時候仍未能解決最根本的問題，好多事都未能做到好好去溝通，無處理好，令家人失望。雖然在朋友建議後決定就醫，但到發現抑鬱症後，仍選擇了靠「飲酒去逃避現實」，壓力終於在近日「爆煲」。

他指，「用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通，我覺得好對唔住我屋企人，尤其是我太太同仔女，對唔住！ 我會用時間同行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸同鄭中基既呢個決心。」

鄭中基透露接下來要解決自己及公司的問題，當完成手上工作後會去美國參加戒酒中心療程，他表示，「都50幾歲嘞，我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返嚟之後可以做一個更好嘅自己。呢幾日佔用咗大家嘅時間同埋媒體版面，好對唔住，希望自己嘅問題真係可以自己解決，多謝。」

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７種常見的情緒病

1. 抑鬱症：是一種情緒疾病，患者會感到無助、無望、悲傷、焦慮、疲倦等症狀，可能會影響一個人的思考方式、行為和身體健康。



2. 焦慮症：也稱為廣泛性焦慮症，是一種長期、持續的焦慮疾病，患者會感到無法控制的、不合理的擔憂和恐懼，這些擔憂可能涉及日常生活中的各個方面，如工作、健康、人際關係等。



3. 驚恐症：也稱為惡性驚恐症，是一種焦慮疾病，患者會突然感到極度恐懼和焦慮，伴隨著身體的生理反應，例如心臟跳動加速、出汗、顫抖等。



4. 強迫症：也稱為強迫性障礙（OCD），是一種焦慮疾病，患者會出現強迫性思維和行為，例如反覆檢查、清理、洗手等，這些行為可能會影響他們的日常生活和工作。



5. 社交焦慮症：也稱為社交恐懼症，是一種焦慮疾病，患者在社交場合中感到極度的不安和恐懼，可能會避免社交場合，這可能會影響他們的社交和職業生涯。



6. 鬱躁症：也稱為躁鬱症或雙相情感障礙，是一種情緒疾病，患者會在情緒上出現極端的高峰和低谷，可能會經歷躁狂發作、沮喪和抑鬱等症狀。



7. 創傷後情緒病：也稱為創傷後壓力症候群（PTSD），是一種因為經歷過嚴重的創傷事件後產生的情緒疾病，患者可能會經歷噩夢、閉塞、避免刺激等症狀。



７種情緒病自我測試：

若想知道自己是否患有以上７種情緒病，可以按此進行自我測試，測試由香港健康情緒中心提供（僅供參考）。

2大輕生警號一定要留意！

若親友有以下表現，請立即關注及求助：

1. 明示或暗示有自殺的念頭及計劃



例如在情緒低落時或激動時說出「我不想做人」、「我想死」、「我不在的時候，你要照顧自己」等令人不安的說話，或靜悄悄地儲起大量藥物、無故購買大量炭或其他危險品等令人擔憂的行為。

2. 安排後事



包括談及死後的安排、寫下遺書、送出大量心愛的物品、向親友作最終的告別等。

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協助抑鬱症患者 親友應做６件事

朋友和家人的支持對患者的復原必不可少，以下是一些可如何提供幫助的建議：

1. 鼓勵他們尋求協助



你不能在患者不願意的情況下強迫他們接受幫助，因此請確保他們自願尋求幫助，但同時也要確保你能夠提供支援。請參閱我們有關如何協助他人尋求幫助的頁面了解更多資訊。

2. 對抑鬱症持開放態度



許多人發現自己很難敞開心扉向他人分享自己的感受。嘗試對抑鬱症持開放態度，這樣你的朋友或家人就會知道他們可以跟你說他們所經歷的事情。

3. 保持聯繫



對於患者來說，主動聯絡別人十分困難，所以你應嘗試主動關心他們。即使只是一條短信或一封電郵讓他們知道你正想念他們，也可以使他們的感受截然不同。

4. 不要批判



沒有經歷過抑鬱症的人，可能會難以理解為什麼他們就是無法「振作起來」。盡量不要責怪他們，也不要給壓力他們要立刻好起來，他們可能已經對自己非常挑剔和苛刻。香港心聆有關抑鬱症的資訊可以讓你了解更多。

5. 保持平衡



當我們看見身邊的人因為抑鬱症而受困擾時，我們可能覺得自己要為他們打點一切。為患者提供日常協助，例如是打理家頭細務和煮一頓健康餐點等的同時，我們也可以鼓勵他們為自己做一些事情也是很重要。每個人所需要的支持也不同，因此請與對方討論他們覺得你能如何協助對方的方法，以及一齊討論他們能嘗試為自己做的事情。

6. 好好照顧自己



你的精神健康同樣重要，照顧別人可能會對你的身心健康構成壓力。請參閱我們有關照顧作為照顧者的自己、管理壓力和維持精神健康的頁面以了解更多如何照顧自己。

9項有助減壓抗抑鬱食物（按圖👇👇👇）

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抑鬱症患者可以如何自救？

抑鬱症是一種影響整體身心的疾病，接受治療是最佳的解決辦法。倘若症狀輕微，你可以嘗試以下的自救方法：

1. 向人傾訴(伴侶、朋友或輔導員) 你的感受。



2. 保持活躍的日常生活，安排戶外活動或多做運動。



3. 保持正常飲食：進食大量蔬果，確保飲食均衡。



4. 避免吸煙、飲酒及濫用藥物。這些東西不但不會使你精神好轉，反會令你情緒更低落。



5. 爭取休息。如果可行的話，放下日常工作數天。



6. 透過運動、冥想、瑜伽或按摩鬆弛一下。



倘若你不習慣面對面或向你認識的人傾吐心事，可以透過電話輔導熱線服務，向一些互不相識的輔導員剖白你的感受。其實，很多男士都曾經透過這個方法得到宣洩或解救之道。如何自救

求助網站和熱線：

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香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

抑鬱症患者輕生前5警號（按圖👇👇👇）