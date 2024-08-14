活力健國際有限公司(2036)榮獲香港01健康Easy卓越專科抗頑疾大獎

2024年《香港01》「健康Easy卓越大獎頒獎典禮暨健康產業新趨勢研討會」已於8月12日於香港麗思卡爾頓酒店圓滿舉行。當日更邀得行政會議非官守議員、前食物及衞生局局長高永文醫生擔任主禮嘉賓。一眾業界精英於研討會中交流醫療科技發展，同場頒發「健康Easy卓越大獎2024」獎項，藉此表揚積極推動醫療、保健及提供優質美容產品和服務的企業。得獎品牌由《香港01》健康頻道與讀者共同選出，活力健國際有限公司「2036」榮獲「卓越專科抗頑疾大獎」。



活力健國際有限公司「2036」星級代言人李司棋代表上台領獎。

活力健屹立香港20多年，不僅開創靈芝孢子健康產品的先河，旗下品牌「2036」更成為香港著名的健康品牌。其創立理念是以靈芝孢子為主要產品開發原料，增強細胞線粒體能量為基礎固本，再加以其他天然保健物質如蜂膠、蟲草、紅景天等作多元化產品開發，並獲得中外多間醫學院及研究所大力支持，共同研發及引證產品的醫學功效。

多年來，品牌成功研發『靈芝孢子系列』及『專科系列』產品，並得到科學研究證實其效用。其中，王牌產品「靈芝孢子精華」及「靈芝孢子油」更被證實能有效調控人體的中樞系統，並對免疫系統產生調控作用，對多種健康問題有顯著效果，能全面提升整體健康。

2036致力遵守「優質、高效、安全」三大原則，由選擇原材料、生產過程以至品質監控，全部通過嚴格檢定，務求將真正的健康帶給每一位顧客，讓大家擁有真正的健康人生。另外，透過每周的電台節目、定期免費講座等，向大眾發放健康及保健訊息。而且，2036積極投身公益慈善活動，捐助各非牟利團體，亦設有產品贊助計劃，發揮企業良心。

司棋姐在台上發表得獎感言。

當日，2036代言人李司棋亦有出席典禮，她上台領獎時不忘感恩：「認識了2036已經20多年，他們由科研、生產以至顧客服務都做到最好，將健康帶給大眾，包括我這位過來人。」未來，品牌將繼續秉持「匯聚科研智慧，豐盛健康人生」的理念，陸續推出不同的健康產品，以滿足不同人士的健康需要。