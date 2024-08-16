兒童健康｜將螢幕時間限制在這額度 能顯著改善兒童心理健康 ！

在現今社會科技與人們密不可分，無論是為了學習抑或娛樂，無可否認的是兒童每天有一大部份花在螢幕前。近日就有研究指出，限制螢幕時間對於促進兒童的身體健康、社交技能和整體發展有正面作用，而且這些好處只需兩星期就能體現出來！



這項研究發表在醫學期刊《JAMA Network Open》上，涉及 89 個家庭，合共 181 名兒童和青少年，年齡由 4 歲到 17 歲不等，他們被隨機分為兩組，在為期兩週的實驗時間內，第一組人需要交出手機和平板電腦，並將其他螢幕媒體的使用限制在每週三小時內（但不包括學校或功課相關的活動）；而對照組對螢幕時間沒有任何限制。在研究結束時，研究人員會利用「長處和困難問卷」（SDQ）對參加者進行評估。

減少螢幕時間 有助改善兒童心理健康

結果顯示，經過短短14 天的減少螢幕時間方案後，螢幕時間受到限制的兒童的心理健康就有所改善，特別是在情緒調節、同儕溝通和行為問題減少方面。

研究人員指出，鑑於研究持續時間較短，這種快速而實質的進步尤其引人注目。它表明，即使是短暫減少螢幕時間也可以對兒童的心理健康產生顯著的好處。

他們表示，這次發現在如今科技愈發普及的社會環境中尤其重要，兒童的螢幕時間目前已達到前所未有的水平，根據最近的調查表明，許多兒童和青少年每天在螢幕上花費七到八個小時僅用於娛樂，這還不包括出於教育目的而花費在螢幕上的時間。

雖然已有不少研究表明，過多的螢幕時間與心理健康狀況不佳之間存在聯繫，但這項研究是第一個透過隨機對照試驗證明因果關係的研究之一。其中觀察到的改進速度和程度，為減少螢幕時間的潛在好處提供了令人信服的證據。

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學習或功課時間不在計算在內！

不過，領導該項研究、南丹麥大學 Jesper Schmidt-Persson 博士強調，3小時的限制只適用於休閒螢幕時間，而不包括學校或做功課時所使用時間。因為研究側重的是調節娛樂性螢幕使用，而非抹殺所有螢幕時間，這種區別尤其重要。

根據2023年的一項研究指出，每天使用螢幕超過五小時的青少年，有自殺念頭或自我傷害的可能性高出 60%。這些青少年擁有負面身體形象的可能性也比一般人高出 2.8 倍，並且有高出 30% 的人表示感到「很傷心」。

減少螢幕時間並非懲罰 家長應提供其他活動

美國新澤西州的兒科醫師 Zeyad Baker 博士在接受外媒訪問時建議，「對兒童而言，盡量減少螢幕時間才是最健康的。」

他承認平衡如何使用螢幕進行學習和娛樂具有挑戰性的，他解釋，「為了家庭活動或教育目的而使用螢幕，與消耗無意識的內容是完全不同的，」建議將社交媒體和某些電視頻道限制在週末，並在週內專注於學術內容。

他又指，家長不應將限制螢幕時間視為懲罰。相反，他們應該支持子女進行其他活動，例如戶外遊戲，因為戶外遊戲可以增加活動量和維生素 D 含量，對身體健康和心理健康都有好處。

兒童花多少時間在螢幕前才適合？

美國兒科學會 (American Academy of Pediatrics, AAP) 建議限制 2 歲以上兒童每天使用螢幕的時間為 2 小時，並且不鼓勵 2 歲以下兒童使用任何螢幕媒體。

美國兒童及青少年精神病學會 (American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, AACAP) 提供了針對不同年齡層的特定指引：

對於 18 個月以下的嬰兒，螢幕使用應限於與成人視訊聊天；



對於 18 到 24 個月大的兒童，螢幕應只用於教育性節目；



2 到 5 歲的兒童平日使用非教育性螢幕的時間不應超過一小時，週末不應超過三小時；



對於 6 歲以上的兒童，雖然沒有特定的一小時限制，但學會建議推廣健康的習慣，並限制使用螢幕的活動。



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