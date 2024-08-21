醫療新知｜傳統中醫+新科技構建「望診」AI 準確率達九成以上！

傳統中醫與現代醫學的融合，是不少科學家都為此而努力的目標。近日就有外國的研究團隊成功將中國傳統的舌診與人工智能結合，構建出一套能進行「望診」的系統，診斷的準確率更超過90%。



什麼是舌診？

舌診是中醫學中的一種診斷方法，在千百年來一直沿用至今。醫師能通過觀察舌頭的形態、顏色、苔樣等特徵來判斷人體健康狀況的一種診斷技術。在中醫理論中，舌診被視為一種可以反映人體髒腑功能和疾病狀態的重要診斷手段之一。

透過對舌頭的綜合分析，中醫師可以根據舌頭的狀況來推斷患者的髒腑功能是否失調、疾病的性質和部位等信息，進而制定相應的治療方案。

同場加映：舌頭的樣態如何反映身體狀況？按圖了解▼▼▼

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傳統中醫+新科技 構建「望診」AI

據內媒報道，早前刊登在《技術》雜誌上的一篇論文展示了一項新的人工智慧技術，伊拉克中等技術大學和澳洲南澳大學的研究人員利用這項技術實現了「看舌辨病」的「技能」。

在實驗過程中，研究者先用 5,260 張影像訓練機器學會預測不同光照條件下的舌色，並將舌色的異常與疾病配對起來，訓練模型的準確率98%；隨後，研究者又向系統輸入從醫院收集而來的60張異常舌頭影像，系統的診斷準確率達到96.6%。

在人工智慧「掌握」這套方法後，研究者便讓其開始對真實病患「望診」—以放置在距離患者20厘米處的攝影機捕捉他們的舌頭顏色，成像系統能即時顯示其可能的疾病和預測他們的健康狀況。

「這項研究成果和技術再次證明中醫的智慧。」北京中醫藥大學東直門醫院腎病內分泌科副主任醫師週靜鑫表示，望舌的歷史可追溯到兩千多年前，中國古代醫學經典《黃帝內經》中詳細記載了舌與內臟的關係，後經過歷代醫家不斷的實踐與總結，舌診逐漸成為中醫診斷體系中不可或缺的一部份。

10大舌頭異樣 有疑問應求醫！

中醫認為，舌為心之苗，脾之外候，苔由胃氣所生。舌與五臟六腑透過經絡緊密相連，因此，臟腑的病變往往會在舌上有所反映，舌象的變化能迅速而直觀地反映出人體氣血盛衰、陰陽平衡、病邪進退等。

健康的舌頭應為：顏色淡紅、質地潤澤、活動自如，舌苔薄白均勻，乾濕適中。週靜鑫說，如果在以下特徵上出現一些變化，可能預示著健康問題甚至疾病：

舌頭顏色：

1. 淡白舌：多見於氣血兩虛、陽氣不足的患者，常伴隨少苔或無苔。陽氣不足，舌體就會變淡；貧血的患者也容易出現淡白舌。



2. 紅舌：一般表示身體實熱或陰虛化熱。若舌面上有紅點或芒刺，則分別代表心火亢盛、胃腸熱盛或肝膽旺。臨床上，急性中風患者的舌頭多是異常紅色；上述研究提到，感染新冠的人，大約64.29%的輕度患者、62.35%的中度患者和99%的重度患者會出現深紅色、酒紅色舌頭；在幽門螺旋桿菌感染的情況下，舌頭可能會呈現微紅色並帶有白色斑紋。



3. 紫舌：多見於血液循環不良的患者，如寒證、熱證或瘀血證。舌頭烏紫可能是高血脂、肺心病等導致；癌症患者的舌頭也可呈紫色，有厚厚的油膩感；靛藍偏紫則提示有血管、胃腸道或氣喘問題。



4. 黃舌：一般為食物著色引起，例如長期吸煙、喝茶和吃深顏色食物等。論文中提到，身體發燒、肝臟和膽道器官疾病、胃腸道問題和糖尿病患者的舌頭也可能是黃色的。



舌苔：

1. 厚苔：可能提示病情由輕轉重，或有腸胃積滯。若苔黃厚，多為內熱或食積；苔白膩，多為濕痰過重。要是感冒或全身感染疾病，嬰幼兒、老年人和免疫力低下族群被真菌感染，也可能出現厚苔。



2. 燥苔：即苔面乾燥無津，多見於高熱、陰液虧耗、吐瀉傷津的患者。



3. 膩苔：表示濕濁蘊結，陽氣被遏止。苔黃膩多為濕熱；苔白膩多為寒濕。



舌頭形狀：

1. 胖大舌：舌體虛浮胖大，邊緣有齒痕，多為脾虛濕盛或陽氣虛衰所致。若苔黃膩，可能伴隨濕熱。



2. 瘦紅舌：舌體偏瘦且紅，多為陰虛火旺或缺乏營養的表現。



3. 裂紋舌：舌面出現裂紋，多因精血虧虛或熱盛而傷津。突然出現的裂痕有可能提示表淺性胃炎或營養不良等，症狀超過兩週建議就醫。



不過，舌象的變化並非孤立存在，而是與患者的全身症狀、脈像等相互關聯。舌診只是作為一種輔助診斷手段，其有效性取決於醫生的經驗和技能。事實上，「看舌辨病」是一項專業的診斷技能，不要看到自己的舌頭有異樣，就妄下判斷。若覺得舌象出現異常，最好的解決方法，仍然是找專業的醫生求醫。

4個舌頭狀況所代表身體警號（按圖看清👇👇👇）

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