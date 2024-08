3招踢走糖友*之苦 過份戒口隨時無助控醣兼營養失調？

成為糖友*後,心情難免焦慮不安。不但再無法隨心所欲地飲食,更要定時服藥、嚴謹控醣。日常生活的習慣和節奏被打亂,層層壓力快喘不過氣?以下分享3個無痛控醣的方法,讓大家重新掌握健康!



「飲食日記」檢視飲食盲點

糖友*需要每日自我監察,以掌握身體狀況。想早日穩醣,盡快適應新生活,記錄餐單原來相當關鍵。透過回顧飲食記錄打好控醣基礎,變相亦對自己更加誠實,同時加速掌握適合自己的飲食,早日擺脫醣值不穩的困境。

穩醣營養補充品方便又有營養

既然飲食控制對糖友*如此重要,相信過程亦充滿挑戰。有糖友*為控醣而戒澱粉質與水果,正餐攝取不足有機會導致營養失調、減慢新陳代謝,飢餓感更驅使他們以零食加餐,導致病情加劇,形成惡性循環。所以戒口都要戒得其所,建議選擇低升糖指數的澱粉質,例如全麥麵包、糙米等。

建議糖友*少吃加工製品,烹調簡單食物較佳。

想方便又有營養,不妨考慮市面上專為糖友*而設的營養補充品。以雅培怡保康®為例,特有醣穩妥組合¹,由麥芽糊精(Fibersol-2)、舒可慢(sucromalt)、果糖(Fructose)、甘油(Glycerine)與低聚果糖(FOS)5大嚴選碳水化合物所組成,或有助於穩定血糖²。可代替作早餐或小食之用,維持飽肚感達4小時^。雅培怡保康®更蘊含18 種維他命及礦物質,有效補充日常飲食易缺乏的營養素,營養組合符合美國糖尿病協會建議³,產品獲最多家庭醫生推薦⁴與最多關注控醣人士選用⁵。

零技巧入門運動

都市人工作繁忙,大部分缺乏運動,然而運動正是其中一個有效控醣的方法。要一下子養成運動習慣並不容易,不妨循序漸進,由最輕鬆的運動做起,以每日步行一萬步為目標。例如上下班時提早一個站下車,或選擇行樓梯代替乘升降機。大家更可以利用手機程式記錄每日步數,累積成就感。

飯後散步有助促進腸胃蠕動,亦有控醣效果。(2279114571)

*糖友指需要進行低糖飲食人士

*本文內容僅供參考,如有疑問請向專業醫護人員查詢。