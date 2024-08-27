嬰兒健康｜懷孕期間吸煙患病風險增3成 ９個方法助孕婦戒煙

孕婦的不良習慣隨時會為寶寶帶來嚴重的健康問題！根據一項最新研究發現，即使在懷孕前或懷孕期間的任何時間每天僅小量吸煙 1-2 支煙，也與新生兒的主要健康問題顯著相關。



在全球範圍內，推算有 1.7% 的孕婦吸煙，歐洲的比例為 8.1%，而美洲則為 5.9%。不少醫學研究都表明，懷孕期間吸煙會對新生兒的健康產生負面影響，例如：增加早產、低出生體重、嬰兒生長受限及夭折等。

在懷孕的任何階段 吸煙都是不安全！

早前，一項研究發表在國際期刊《流行病學與社區健康雜誌》（ Journal of Epidemiology & Community Health）上，研究人員分析了吸煙與主要新生兒健康併發症之間的關係。他們利用了2016年至2019年期間，美國國家生命統計系統（NVSS）紀錄的國家出生證明數據，並排除了多胞胎、懷孕前有高血壓或糖尿病的女性，或懷孕前3個月及懷孕期間沒有吸煙資訊的女性後， 分析了其中合乎條件的1,210 萬對母嬰的數據。

結果發現，如果孕婦在懷孕前吸煙，那麼她的嬰兒出現多於一個重大健康問題的風險會增加 27%；如果孕婦在懷孕期間吸煙，患病風險會增加 31% 至 32%。這些健康問題包括：新生兒呼吸困難、進入加護病房、癲癇發作或嚴重的神經系統問題。

另外，懷孕前每天吸一兩支煙會使這些問題的風險增加 16%。如果母親每天吸煙20 支或以上，患病風險會增加 31%。

不過，作者承認研究存在一定誤差，這些數據沒有區分「懷孕前三個月內只進行了數次吸煙的人」和「整個懷孕期間維持著吸煙習慣的人」。此外，研究亦沒有考慮到吸入「二手煙」的資訊。

儘管如此，研究人員仍強調，「數據表明，懷孕前或懷孕期間吸煙沒有安全期，也沒有安全水平。」

相關文章：懷孕｜沒事做就睡覺？甜食要全戒？ 準媽媽別被這8個迷思誤導

+ 18

懷孕期間吸煙會對嬰兒造成什麼風險？

子宮外孕：即使吸 1-4 支煙，子宮外孕的幾率也會增加。2019年研究可信任來源。



出生缺陷：每天吸 1-5 支煙嬰兒患唇裂和顎裂的幾率較高。



生長受限和低出生體重：小量吸煙可能會限制胎兒生長並導致低於胎齡的出生體重。



早產：即使在懷孕早期或中期每天只吸 1-2 支煙，也會增加早產的風險。



提提你，即使你自己不吸煙，但接觸二手煙也與早產有關。

９個方法助你在懷孕期間戒煙

在懷孕期的前三個月及懷孕期間戒煙，對胎兒的健康有正面的作用。雖然你可能會覺得戒煙並非易事，但其實有許多方法可以幫助你保持戒煙。如果你不確定該從哪裡開始，可以考慮以下方法：

1. 儘量避免辛辣及刺激性的食物、咖啡或濃茶。



2. 餐後刷牙，使口腔維持新鮮乾淨的口感。



3. 嘴部乾燥時以溫水漱口。



4. 有吸煙的衝動時，可作深呼吸動作，或淋浴、散步及運動，或做家務事轉移。



5. 飯後不要閒坐，可到戶外散步，做深呼吸或收拾餐桌以杜絕煙癮。



6. 用筆取代手持煙品，或以咬芹菜，胡蘿蔔等蔬菜切條取代含煙的習慣。



7. 生活力求規律，減少緊張，勿使自己太忙，太勞累，避免製造吸煙提神之理由。



8. 選擇並布置無煙環境，如無煙餐廳或禁煙區、移除和煙有關的物品。



9. 參加戒煙班或醫務機構的戒煙服務，可在戒煙過程獲得支持與協助。



相關文章：懷孕｜晚婚晚生育更要懂怎養胎！5招遠離孕期併發症 咖啡要即戒