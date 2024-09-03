健康解碼｜Nutrition Point的科技和營養健康管理⽅式

在當今這個健康意識⾼漲的時代，個⼈化的健康管理逐漸成為趨勢。Nutrition Point 將科技與營養學結合，為顧客提供精準且個⼈化的健康建議，讓每⼀位顧客都能了解自己的健康狀況。



將科技與營養學結合 打造個性化營養藍圖

Nutrition Point 是香港首間以整合性營養治療為主導的營養治療中心，採用最先進的儀器，以整合性配套多方面改善健康問題。

Nutrition Point 是香港首間以整合性營養治療為主導的營養治療中心，採用最先進的儀器，為顧客分析身體微元素含量和亞健康器官檢查，度身訂做個人化的營養產品、針對性療程和餐單，以整合性配套多方面改善健康問題。

Nutrition Point ３大優勝之處

1. 實現健康數據化



科技的進步使得健康檢測不再是繁瑣的過程。Nutrition Point 利⽤最先進的科技 - 生物電流檢測技術，結合⼤數據、雲計算和⼈⼯智慧等多種先進技術，只需五分鐘便能精確找到顧客的微量元素數據和體質狀況，打造最適合個人的營養藍圖！

2. 個人化服務



營養師根據即時的身體健康數據，進行個人化調整。以飲食、療程和功能性補充品，由根源改善健康問題。透過專家的貼身跟進服務，令你隨時都能得到支援。

3. 先進的補充品



Nutrition Point 採用的補充品採用先進吸收技術技術，5分鐘能吸收95%以上的有效成份，令客戶在最短時間中取得最佳的效果。

服務不限於減肥 涵蓋全面健康管理

Nutrition Point 的營養師團隊會根據每位顧客的體質和微量元素數據，提供專業的健康建議和計劃，協助改善各種健康問題。

Nutrition Point 的服務不僅僅限於減重，更專注於各類與營養相關的健康問題 ，例如新冠康復、改善濕疹和飲食失調。我們的營養師團隊會根據每位顧客的體質和微量元素數據，提供專業的健康建議和計劃，協助改善各種健康問題。

不久之前，有一位剛從新冠康復中的顧客來到 Nutrition Point，這位顧客在新冠康復後，遇到了一些消化上的挑戰就是長期肚瀉，尋找出很多方法都解決不到 ！於是經朋友介紹到Nutrition Point 進行針對性營養改善建議。

營養師根據顧客的體質、飲食習慣和微量元素數據進行了詳細分析，並提供了個性化和體質化的營養建議和補充品方案，幫助顧客改善腸道微生態。經過一個月時間的調整，顧客的消化問題得到了明顯的改善，肚瀉問題都有好轉。

不只解決健康問題 成為你健康管理的夥伴

Nutrition Point 不僅提供健康解決⽅案，更希望成為每個⼈健康路上的夥伴。Nutrition Point 相信，通過科學和專業的指導，每個⼈都能擁有健康的未來。