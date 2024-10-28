養和調查｜近九成受訪者受脊椎痛症困擾 醫生：自行處理或致誤診!

腰背痛是常見的都市疾病。一項在本港進行有關脊椎健康的調查顯示，近九成在過去一年曾受脊椎痛症困擾，近半受訪者表示，脊椎問題影響睡眠作息；超過三成人曾因痛症或身體功能受制引致焦慮、抑鬱、煩躁等負面情緒，甚至影響工作。



養和醫院（下稱：養和）引述國際醫學期刊《刺針》早前發表的研究報告指，報告指出腰背痛是最常見引致殘障的原因，為人口老化的國家帶來巨大的挑戰。另外，又有中國內地的研究 顯示，1990年至2019年間，中國腰背痛新增病例增加了20.85%。根據2019年的統計數據，中國有高達9,130 萬名腰背痛患者。該項研究的結論是：腰背痛仍是造成中國人群傷殘負擔的主要原因，須對高危群組採取針對性措施以降低腰背痛的疾病負擔。

為了解港人的脊椎健康情況及對於管理脊椎問題的見解，養和於去年8月進行了一項脊椎健康問卷調查，最終收集了813名受訪者回應。

調查結果顯示，接近九成（87%）的受訪者在過去一年曾受脊椎痛症，包括背痛、頸痛及坐骨神經痛困擾；近半（48%）受訪者表示脊椎問題對其睡眠作息產生影響；超過三成（37%）曾因痛楚或身體功能受制而產生負面情緒，引致焦慮、抑鬱、煩躁等心理狀態；亦有超過三成（36%）曾因脊椎問題而影響工作。

有脊椎不適的受訪者表示，其徵狀包括肌肉綳緊、筋骨痠痛、痛楚蔓延至身體其他部位、甚至出現肢體麻痺或活動能力受限等情況，其中以背痛（58%）及頸痛（54%）最爲常見，坐骨神經痛則佔三成（30%）；更有接近三成（28%）受訪者表示同時患有兩種或以上的脊椎問題。

自行處理恐致誤診 呼籲關注兒童脊柱側彎

院方又指，在調查中發現大部受訪者在出現脊椎問題時並不會諮詢專業意見，當中大部份人會選擇通過休息（63%）、使用藥貼/塗抹紓緩藥物（50%）或按摩/推拿（42%）；會選擇尋求西醫意見及治療的受訪者只佔約三成（32%）。

養和醫院骨科名譽顧問醫生陸瓞驥表示，自行處理脊椎問題，有可能延誤診斷與治療，尤其隱性脊柱畸形或慢性病變等情況，若未能及時處理可能導致更嚴重的脊柱結構性問題。部份成年人的脊柱畸形與兒童時期出現的脊柱側彎未及時治療有關。 他又分享案例指，曾有患者忽略脊椎側彎問題，最終因為側彎角度擴大，需要做手術加入螺絲釘才能拉直脊椎，建議家長留意子女的脊柱發育，如有異常應盡早尋求專業評估。

白領人士風險最高 疼痛比率高達九成！

調查亦發現白領人士因脊椎問題引致疼痛比率高達九成，較其他職業組別高。養和醫院骨科名譽顧問醫生黃一華表示，白領人士工作壓力大，長期維持坐姿容易導致腰背痛，鼓勵所有人工作時緊記需不時轉換坐姿，又要注意工作環境是否合適，又提醒要分配時間做適量運動，如懷疑自己脊椎出現問題，盡早求醫方可令自己安心。

被問到有什麼建議能預防脊椎疼痛問題，養和醫院矯形及創傷外科部（骨科）主管胡永祥就回應指，年齡老化是脊椎問題主因，建議市民戒煙，並需控制體重以減少脊椎負擔。另外，他又指時下流行健身，市民應避免運動過量導致脊椎問題，以減少病發風險。

養和未來數月將設立脊椎中心，養和醫療集團首席醫療總監、副院長陳煥堂表示，要治療脊椎問題，過程涉及多個專科，而新設立的中心能實現跨專科共診，涵蓋神經科、復康科專家及物理治療師等多個範疇，為市民提供個人化治療及復康計劃。他又提及，中心將與香港大學臨床醫學學院矯形及創傷外科學系合作，研究探索複雜脊椎疾病及最新治療技術。黃一華補充，養和正與香港大學研發手機應用程式，通過人工智能分析市民上載的照片，藉此篩查脊骨變形患者，令病人及早發現病症，目前已向醫院管理局倫理委員會申請開展研究。