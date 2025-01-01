癌症檢查｜2025五大致命癌症逐個數！體檢幾時做最好？

根據政府及醫管局數據顯示，癌症是港人的頭號殺手。最常見癌症首五位分別是肺癌、乳癌、大腸癌、前列腺癌和肝癌，佔整體癌症新症個案約 58%。本文將盤點本港常見致命癌症，並提供預防癌症的方法。



本港常見致命癌症

肺癌

肺癌就是肺部惡性細胞增生的腫瘤，根據衛生防護中心指出，肺癌是本港最常見的癌症，並於二零一九年的癌症新病患之中，有接近兩成是屬於肺癌的個案，所以肺癌對健康的威脅不能忽視。

以種類及分佈的位置來說，肺癌主要分別為兩個類別：小細胞癌及非小細胞癌，兩者的生長速度、轉移率、康復率都有所不同。

小細胞癌：小細胞癌大多數由吸煙所導致，一般分佈在呼吸道中央位置，雖然小細胞癌對化學治療的反應比非小細胞癌良好，不過它的生長速度以及擴張速度快，大多數已在癌症初期經由淋巴系統或血液入侵其他器官，故此沒法用手術切除。

非小細胞癌：以其名，非小細胞癌的細胞體積比小細胞癌大，常見度亦比小細胞癌高，非小細胞癌當中又細分為腺癌、鱗狀細胞癌以及大細胞癌，分佈位置分別在肺部中央、肺部周邊以及肺的表面，並且其生長速度以及擴散速度較小細胞癌慢。

．腺癌：肺癌中較為常見的種類，常見於肺部的外層，生長速度較慢，患者比較多是基因突變有關聯，患者的年齡通常亦較年輕。

．鱗狀細胞癌：鱗狀細胞癌發病位置常見在肺的中央位置抑或氣管的內壁，其腫瘤位置易阻塞氣管導致肺葉受損，擴散速度較慢，而且患病因素與吸煙最為相關。

．大細胞癌：發病位置常見於肺臟的表面，擴散的速度較快並易於癌症早期轉移型身體其他器官

檢查時間：建議每2-3年檢查一次

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乳癌

乳癌是早期發生於乳房的癌症，而乳房是由脂肪、結締組織以及乳腺組織組成的器官，而其中乳線有產出乳汁的功能，但當乳腺細胞失控生長就會成為腫瘤，而腫瘤亦有分為惡性及良性，乳癌就是屬於惡性的腫瘤，如嚴重時更會擴至其他器官。而男女均有機會患上乳癌，不過患者仍是以女性為主。

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由於年紀非決定患上乳癌的的機率高低，定期進行乳房檢查更可以在未出現任何徵狀之前就發現乳癌的蹤影。乳房超聲波檢查是本港常見的其中一種檢查乳癌的方法，原理是透過發射超聲波來掃瞄乳房及腋下，並利用音波製造出高解像度的圖像，從而辨認出是否為乳癌的惡性腫瘤，或是其他有關乳房的疾病。乳房超聲波檢查準確度可高達95%，過程亦不會有幅射產生。

檢查時間：小於四十歲的女士可2-3年檢查一次，四十歲以後建議每年檢查一次

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大腸癌

大腸癌是香港常見的癌症，政府的資料指出以新增個案計算的話大腸癌是男性第二位最常見的癌症。大腸是消化系統的最後的部份，包括結腸直腸以及肛門。一般大腸癌是由一顆顆小瘜肉引發的，瘜肉通常是良性，一旦發生異變會逐漸變成癌病，而癌細胞會持續生長，然後擴散和轉移至身體其他部位，由於瘜肉變成大腸癌的過程可長達十年以上，而年紀愈大患上大腸癌的機會便愈高，特別是50歲以上的人士。形成大腸癌的風險因素主要與肥胖、運動不足、經常攝取紅肉和加工肉類製品、膳食纖維例如水果和蔬菜攝取量不足、飲酒和吸煙。

檢查時間：

50歲至75歲的人士應與醫生商討，並考慮使用以下任何一種篩查方法檢測大腸癌：

．每1至2年接受1次大便隱血測試

．每5年接受1次乙狀結腸鏡檢查

．每10年接受1次大腸鏡檢查

前列腺癌

前列腺位於男性的膀胱頸和尿道間的一個環狀分泌腺體，負責製造濃液，混和精子形成精液。當前列腺細胞異常生長，就有機會形成前列腺癌，前列腺癌初期大部份徵狀與良性前列腺肥大症相同，包括小便流量小、排尿困難等，但兩者並無關連，當癌細胞出現擴散，就會引致血尿、腎衰竭等嚴重病徵。曾有研究發現八十歲以上群組的男性達八成體內有出前列腺癌細胞；而本港的數字則顯示前列腺癌發病個案八成是65歲以上，有「前列腺癌家族史、帶有如BRCA突變基因者、服用男性激素或平時攝取較多高脂肪食物」等都是高危險群。

檢查時間：男士一般可以每年檢查一次，50歲以上男性應每半年定期檢查

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肝癌

根據醫院管理局癌症資料統計中心的數據，肝癌在本港致命癌症中排第三位。於二零二二年，共1412 人死於肝癌，佔癌症死亡總數的9.6 % 。 按性別劃分，每十萬人口計算的肝癌粗死亡率分別為男性的30.0 及女性的10.2。而按每十萬標準人口計算的肝癌年齡標準化死亡率 * 則分別為男性的13.3 及女性的 3.9 。肝癌分為由肝臟異變的「原發性肝癌」及由體內其他器官擴散開的「轉移性肝癌」。有近八成的原發性肝癌由肝硬化演變而成，部分肝硬化患者，會在20年後演化成肝癌。

其他需定期檢查的常見疾病

一些疾病在早期沒有明顯病徵，待出現病徵後才接受治療，不但會增加醫治的難度，亦會增加所需的醫療費用。因此，及早發現、及早治療，能較易控制病情，減低出現併發症的機會。而醫生一般在進行身體檢查前會向體檢人士查詢過往病歷及家族病史，以評估其可能出現的潛在疾病。

高血脂



一般人士：50至75歲應每3年檢查血脂

高風險人士：每年檢查一次

子宮頸癌



一般人士：25至29歲曾有性經驗的婦女，若連續2年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每3年接受1次篩查。

糖尿病



一般人士：45歲或以上應每3年檢查血糖

高風險人士：每年檢查一次

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