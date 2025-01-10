人類偏肺病毒｜內地爆發感染潮 一文了解症狀、高風險族群！

近日，內地傳出人類偏肺病毒（Human metapneumovirus，HMPV）爆發的消息，不少社交媒體上都能找到各地醫院急診人滿為患的相片，讓人不禁感到擔憂。到底甚麼是人類偏肺病毒？又有沒有方法能預防？如果想進一步了解人類偏肺病毒，就要留意下文內容。



中國疾控中心近日指，人類偏肺病毒（內地稱「人偏肺病毒」）感染在內地逐漸增多，引發關注。

早前，中國疾控中心指，症狀與流感、新冠肺炎相近的人類偏肺病毒感染在內地逐漸增多，引發關注。更有不少傳媒將其比喻為「新一代的新冠肺炎」，頓時弄得人心惶惶，害怕自己感染。事實上，人類偏肺病毒並非什麼全新的病毒，在世界各地亦曾被發現，只不過是剛好遇上冬季的感染高峰期，才迎來了一波爆發。

中國疾控中心報告指，14歲及以下病例中人類偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢。（VCG）

什麼是人類偏肺病毒？ 感染會出現什麼症狀？

人類偏肺病毒是一種單鏈的核糖核酸病毒，病毒早於2001年在荷蘭被首次發現，及後在世界各地亦能見到其蹤影。

人類偏肺病毒的感染症狀與流感或普通感冒相似。它可以透過咳嗽、打噴嚏或個人接觸從感染者傳播給其他人。一些常見症狀包括：

咳嗽



類流感症狀：如發燒、頭痛、肌肉疼痛



喉嚨痛



呼吸急促或喘息



鼻塞或流鼻涕



疲倦或虛弱感



這些症狀可以持續幾天到幾週，通常健康的群體會自行痊癒，但在某些高危人群（如幼兒、老年人或有慢性疾病的人）中，可能會導致更嚴重的呼吸道疾病，如肺炎或支氣管炎。

人類偏肺病毒３大高風險群體

1. 幼童及長者



5歲以下的兒童：尤其是早產兒，因為他們的免疫系統尚未完全發展。

65歲以上的老年人：隨著年齡增長，免疫力可能下降。

2. 免疫系統較弱



患有愛滋病（HIV/AIDS）、癌症、自體免疫疾病等病症的人。

經常服用抑制免疫系統的藥物（如化療藥物）的人。

3. 呼吸系統疾病



患有呼吸系統疾病的人，由於其肺部組織可能已經受損或發炎，這使得他們更容易受到新病毒的影響。

HPMV是如何傳播的？

美國疾病控制和預防中心（CDC）表示，人類偏肺病毒的傳播方式與其他病毒類似，即通過咳嗽或打噴嚏產生的空氣顆粒，通過與病毒攜帶者的身體接觸，或處理被污染的物品，然後接觸眼睛、嘴或鼻子。

美國傳染病專家Monica Gandhi指出，須注意的是即使沒有病徵，也有機會傳播病毒。有研究顯示，無症狀的人類偏肺病毒感染至少佔38%的感染個案。

據2020年《柳葉刀– 全球健康》（The Lancet Global Health）的一項研究估計，2018年全球有超過1,400萬5歲以下的兒童感染人類偏肺病毒，有60多萬住院，16,000多名兒童死亡。

如何預防人類偏肺病毒？

衞生防護中心指，人類偏肺病毒可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染，有些兒童或會出現中耳炎、腹瀉、嘔吐、出疹及發燒抽筋。 (相中學生非染病學生) (資料圖片)

由於目前尚無疫苗可預防人類偏肺病毒（HMPV）感染，衛生署衛生防護中心建議，市民應保持良好的個人和環境衛生以減低感染機會。具體可以參考以下幾點：

保持良好的個人衛生



有發燒或呼吸道感染症狀的人士；到訪或工作於高風險場所（如安老院舍、醫療設施）的人士；及高危人士（如有健康問題或免疫力低的人士）前往公共交通或人多的場所時，應佩戴口罩。有關正確佩戴口罩的詳情，請瀏覽衞生防護中心網站—www.chp.gov.hk/files/pdf/use_mask_properly_chi.pdf。

另外，亦要保持雙手清潔，經常用肥皂和清水洗手，至少20秒；如無洗手設施，可使用含70-80%酒精的搓手液。尤其是在觸摸口、鼻、眼之前、進食前、如廁後及觸摸公共設施後洗手。打噴嚏或咳嗽時用紙巾掩蓋口鼻，將用過的紙巾丟入有蓋垃圾桶，並徹底清潔雙手。

平日要保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免吸煙和飲酒，增強身體抵抗力。而患者就應避免接觸兒童、長者或免疫力較弱的人士。

保持良好的環境衛生



定期清潔和消毒常接觸的表面（如傢俬、玩具），可使用1比99的家用漂白水消毒，待15至30分鐘後用水清洗並抹乾。金屬表面可用70%酒精清潔。在處理污物時，可使用吸水性強的即棄抹巾，然後用1比49的家用漂白水消毒，待15至30分鐘後用水清洗並抹乾。金屬表面同樣可用70%酒精清潔。

同時，要避免前往人多擠迫或空氣流通欠佳的地方；在這些地方逗留時，高危人士可考慮佩戴外科口罩。在使用食具後，應及時進行清潔及消毒，以減少傳播疾病的機會。

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