農曆新年｜20款油膩賀年食品易致肥兼食滯！一文即睇有效護肝方法

農曆新年總有形形色色的美食，賀年小食總香脆美味，還有各款糖果、朱古力的甜甜誘惑，殊不知暗藏致肥陷阱！農曆新年期間要特別留意賀年食品的熱量，免得幾日之間腰間尺寸胖了一圈。如果想要避開三高的陷阱，大家就要了解各種新年常見的小食的卡路里，同場亦會介紹天然健康的小食取代肥膩的賀年食品，以及多款消滯茶飲給各位解膩排毒，健健康康地過年！

新年5大難消化食物

一些過年食品會對腸胃來說有些難以消化，如果進食過量更有機會影響腸胃健康：



糯米在原本中醫的角度來說是營養豐富的食品

糯米飯 ：糯米幾乎達99%的比例含支鏈澱粉，在消化的過程中支鏈澱粉雖然易與消化酶產生反應，但分解時會有一部份無法被身體吸收並在消化道停留，到大腸時被大腸細菌分解時就會產生氣體，造成脹氣之餘，它的密度以及黏性較高亦易讓人有腹部不適的感覺。

芋絲：芋絲是時下非常流行的瘦身食品，不過由於生產過程中芋絲而流失了原有的大部份營養，所以不易長期頻繁食用，而它會難消化的原因在於芋絲的含有葡甘露聚糖，而身體本身並沒有可以分解葡甘露聚糖的酵素，所以無法吸收而不會產生熱量，但相對上如果進食過量反而容易造成消化問題。

新年時不少人也會煮蕃薯糖水慶祝新年，但其實蕃薯內含「氣化酶」

蕃薯：蕃薯作為超級食物的一種，它的營養價值高，因為它低熱量之餘含豐富的β胡蘿蔔素在攝取後可以在小腸內轉化成維他命Ａ，新年時不少人也會煮蕃薯糖水慶祝新年，但其實蕃薯內含「氣化酶」，進食過多會在腸胃產生大量的二氧化碳的氣體，可造成腹脹，胃灼熱甚至胃酸逆流。

新年各種傳統小食例如油角、笑口棗、脆麻花等均經過油炸的製作過程

油炸食物：新年各種傳統小食例如油角、笑口棗、脆麻花等在油炸時澱粉會吸收油脂，而油炸亦會容易產生致癌物，引發肥胖，高血壓等疾病。不僅如此，油炸食物質地較硬，本身已難以消化，加上富布脂肪胃部比較難分解，在消化道停留的時間較長，容易造成消化不良。

金菇：金菇本身是非常有益的食物，因為它含有多達18種氨基酸，金菇有助腸道蠕動，但它難以消化，不適合脾胃虛寒，易胃痛腹瀉的人食用。

豆類：豆類是豐含多種營養的食物，含有豐富植物性蛋白質，不過事實上豆類含有不易消化的寡糖，如果進食過量就會容易讓腸道產生大量氣體，而且豆製品所含嘌呤亦會促進胃液分泌，容易刺激胃部以及造成脹氣。

【賀年小食卡路里排行榜】

如果賀年小食由 100克份量為基準作熱量計算，整體上卡路里都是偏高甚至多吃會引發肥胖，根據排行發現經油炸的小食熱量特別高，幾乎佔首十位的一半名額，而糕類反而排在較後的位置，不過如果以大量的油以及蛋汁去煎或翻熱的話，亦有機會使其熱量的含量大大提高。同時再以一碗飯的份量作為比較，就可以更清楚它們的熱量的比例。



參考對照：一碗飯 200g =260 kcal，而步行30分鐘可消耗105 kcal

糖份、碳水化合物、脂肪與熱量

身體會從食物的攝取並將其轉化為熱量，一旦日常要超過消耗的份量，就會轉為脂肪。不單止脂肪會提供熱量，其實碳水化合物、糖、甚至蛋白質也會提供熱量，而傳統的賀年小食往往會經油炸以及加入大量糖份而令熱量大大提高，例如一小粒糖蓮子有大約40千卡，一件油角有大約130千卡等等，新年假期間不知不覺多吃幾件的話，更可能已相等於吃掉了幾碗飯了。

熱量過剩小心代謝性脂肪肝上身

高熱量的食物除了易引發肥胖之外，更會提高患上三高的風險。高血壓、高血糖、高血脂等會加重心臟以及其血管的負擔，長期熱量過剩更會大大增加患代謝性脂肪肝的機會。根據研究統計，超重或肥胖（BMI超標）、糖尿病、血中膽固醇異常、代謝症候群者、甲狀腺功能低下、抽煙，以及高齡人士等患上脂肪肝病的風險較高。過去脂肪肝主要在肥胖或是糖尿病女性身上出現，後來醫界發現，不管醣脂代謝是否異常，或非肥胖者的男性，也可能發生脂肪肝病！

肝臟中有正常的脂肪比例，若肝內脂肪佔全肝臟重量超過5%就是「脂肪肝」，這些多餘的脂肪會造成肝細胞受損及發炎，讓肝組織逐漸被疤痕組織覆蓋，長期將導致肝纖維化，甚至變成肝硬化、肝癌。

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體檢特點



1)肝功能

總膽紅素

直接膽紅素

谷草轉氨酶

谷丙轉氨酶

總蛋白

白蛋白

球蛋白

白蛋白/球蛋白比率

丙種谷氨酰轉肽酶

鹼性磷酸酶

2)腎功能

鈉

鉀

氯

尿酸

尿素

肌酸酐

3)癌症指標 （七選二）

肝臟: AFP (Liver) 甲種胚胎蛋白

胰臟: CA19.9 (Pancreas) 癌抗原19.9

大腸: CEA (Colorectal) 癌胚抗原

鼻咽癌症測定: EBV Ab (NPC)

前列腺癌抗原: PSA Total – Male only (M)

卵巢: CA125 (Ovary) 癌抗原125 (F)

乳房: CA15.3 (Breast)癌抗原15.3 (F)

4)身體成份分析

身體組成分析

肌肉/體脂分析

肌肉分佈

體脂分佈

基礎代謝率

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