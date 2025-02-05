新春後遺症 | 農曆新年聚會暴飲暴食 節日後補救教學

農曆新年期間有不少親朋聚會，節日氣氛影響下少不免暴飲暴食，飲食、作息不規律容易造成血糖、血脂、膽固醇的飆升！如節日後不作出適當的調整，長遠容易造成肥胖、三高、糖尿病等問題！下文將會教大家在日常生活習慣三大方面着手改善，為自身的健康進行全方位的補救與管理。



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新年大魚大肉驚致肥? 即睇補救三步曲

補救方法一：調整飲食的習慣



聚會時過量飲食導致脾胃負擔過重，特別是賀年糕點小食如年糕、糖蓮藕、糖椰絲等，往往添加了大量糖分；而芋頭糕、蘿蔔糕、油角等更含有高油脂及高碳水化合物，如果進食過量有機會影響腸胃健康，同時攝取高脂及高碳水化合物食物會刺激胰島素分泌並使脂肪組織更加活躍，造成脂肪堆積在體內，提高慢性疾病如三高（高血糖、高血壓及高血脂）的風險。所以節日後避免繼續進食重油脂、重調味、具刺激性的食物，讓消化系統休息，多吃新鮮蔬菜和水果。

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水果方面，可考慮進食西梅，西梅有助刺激腸道蠕動，幫助排便及身體代謝，加快體內有害物質排出。農曆新年後，通過調整飲食習慣令身體更為健康，從而減低患中風、心臟病等疾病的風險。

補救方法二：增加運動的頻率



只是調整飲食習慣，對於減脂未必在短期內有明顯效果，想要更有效消耗農曆新年暴飲暴食時吸收的熱量，就要養成每星期至少三次的運動習慣，提升熱量消耗，並可嘗試輕度有氧運動，例如散步、慢跑或瑜伽，因為心率會決定身體燃燒脂肪和醣類的比例，心率越高，脂肪燃燒的比例反而越低，而低強度運動燃脂效果明顯，但時間要夠長才有用，例如利用超慢跑來燃脂，就至少要持續大約1小時才足夠。高強度運動如HIIT及健身的燃脂比例低，但它的後燃效應會在運動過後也持續燃燒脂肪。另外上班一族可以在辦公室拉筋和多走動以避免久坐，有助減少身體脂肪、改善心血管健康、強化關節等等，為自己的未來健康未雨綢繆 ，打下良好基礎。

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補救方法三：定期作身體檢查



多由飲食引起的高血壓及糖尿病沒有明顯症狀，容易令患者延誤醫治，增加出現併發症的機會。現時糖尿病是香港十大頭號殺手之一，也是一種慢性疾病，會增加患腦血管病、心臟病、視網膜病、 足部壞疽、 腎病及神經系統疾病的機會。

為了更了解自己的身體狀況，建議可在坊間專業的醫療機構進行定期身體檢查，一旦患上慢性疾病，也可以及早治療，為自己的未來及早尋求保障。

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坊間首創人壽健康保障計劃 全方位關注自己的身體

健康無價，身體的健康狀況隨着年齡增長而有所變化，新一年需要全方位關注自己的身體，首要留意自己的人壽健康保障是否足夠，選擇保險時，除了要留意保費、保障期及保障額外，也可以留意坊間的保險公司會否幫助你實踐健康生活、提升身心健康水平。

有別於傳統保險，現時部分保險公司首創為受保人提供一些健康生活禮遇，於保單生效期間，受保人每年可以到保險公司的合作夥伴，進行身體檢查、聽力檢查、洗牙服務等項目，或選擇合適自己的保健食品（蟲草、靈芝、滴雞精、益生菌、NMN），靈活配合不同人士的健康需要。

在日常生活透過飲食，運動改善健康之外，選擇合適自己的人壽保障計劃，除了可以為家人帶來多一份保障，還可以為自己開展一個新的健康生活模式。

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