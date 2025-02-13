網頁設計公司推薦｜20年海味店拓展O2O業務 推出購物App&網上平台

在現今快速發展的數碼化時代，網上購物愈來愈普及，不少傳統行業都踏上升級轉型的道路。參茸海味業亦不例外，光大參茸海味集團自2004年創立以來，至今已屹立香港20年。多年来，光大海味憑藉「品質保證，優惠價格，顧客滿意」的宗旨，成功令客戶食得開心健康，買得放心快樂。



近期，光大海味更轉戰網購，推出全新購物app及網上平台，進一步提升客戶的購物體驗。

光大參茸海味集團拓展線上線下生意 打造新一代海味養生品牌

光大海味董事長孫偉光先生

海味參茸行業大多倚賴實體門店，光大海味亦不例外。光大海味（下稱：光大）創立於2004年，隨著消費模式的轉變，光大逐漸探索現代化運營模式，以及發展自家網店和線上銷售渠道。經過近20年的發展，已在全港開設了超過30間分店，並以「品質保證，價格實惠」的理念贏得顧客的信任。

光大海味董事長孫偉光先生表示，「隨著市場需求變化和年輕消費者的崛起，光大意識到更新店舖形象、打造新一代品牌風格的重要性。」為此，早在2017年光大就開始嘗試更新店舖形象、並進行品牌升級，透過重新設計旗艦店為「海味百貨」建立親民形象，將傳統的高品質海味產品帶入更時尚、舒適的購物環境中。而這一系列的改造，亦成功讓光大吸引了更多年輕一代顧客的目光，顧客可以在更時尚、便捷的環境中，探索高品質的傳統海味和參茸產品。光大參茸海味集團在保持傳統價值的基礎上，成功實現了從傳統生意向現代化品牌的轉型。

轉戰網購遇上困難？ 靠經營方式和誠意來克服

孫先生指，「最初我們亦只是開始把貨品上架到HKTVmall，HK01等平台，海味養生比較傳統觀念，沒想到真的有消費者願意在網上購買海味產品。」之後，為了更好的掌握客戶的喜好，並且進行精準推廣，便下定決心要建立自家的網站和網購平台。

不過，轉戰網購的過程亦非一帆風順，除了剛起步業績並不理想之外，面對線上生意流程，又重新適應。但有賴於經營團隊的努力，每個環節都親力親為，又不斷關注市場變化、持續推出新產品，終於捱過了「陣痛期」，成功令生意額穩健上升。

孫先生又指，「很多網店為了節省成本，會選擇將某些環節外包，但我認為一個品牌要成功，最重要的是對品質的堅持和對客戶的責任心。因此，我們採用了『一條龍』的管理模式，從原料採購到包裝、銷售，全部由我們團隊親自把控，確保產品品質達到最高標準，務求讓顧客感受到我們的真誠和用心服務。」

為何會選擇ABELL星鏈科技進行網購平台的開發工作？

圖片由客戶提供

孫先生表示，ABELL星鏈科技提供全方位電商解決方案，適合公司短中長期的電商拓展計劃，無論在市場數據分析、開發技術、介面設計，都係市場領先水平。

ABELL星鏈科技在整合線上線下客戶方面亦有資深經驗，令客戶無需要擔憂網絡安全、大流量數據、日常維護等情況。而且ABELL星鏈科技在香港和大灣區均有據點，可以協助網店的長期發展。

光大海味的網購平台 & App 在技術上有何優點？

ABELL星鏈科技總經理楊嘉豪

ABELL星鏈科技總經理楊嘉豪表示，「香港有句說話叫『唔使急，最緊要快』，其實網購都一樣。針對光大海味有不同年齡層和不同地區的客戶受衆，星鏈科技在網站的流暢度和介面設計都下了一番功夫，令到進行網購的客戶無論用手機、平板定係電腦都能獲得優質、流暢的網購體驗。在設計上，我們亦盡量保持網店介面簡潔，避免客人看得眼花繚亂。客戶用得方便快捷，營業額自然上升。」

此外，近年來消費者亦愈來愈關注網上購物的安全性，而ABELL星鏈科技所製作的網店亦符合PCI DSS安全標準，能提供多重保護，最大程度上保障客戶的個人資料。

推廣健康養生理念 擴展線上服務區域

針對光大海品未來的發展，孫先生強調，「推廣健康養生理念一直光大海品的宗旨。為了讓更多年輕人認識到傳統海味產品的價值，我們在網店上推出了一系列針對年輕消費者的活動和內容，不僅將傳統的燕窩、花膠製成方便食用的即食產品，更研發了多款健康食品組合，又透過社交媒體和網絡推廣健康飲食觀念。」

但孫先生又指，光大並沒有放棄實體市場。他認為，實體店舖是與顧客建立信任的重要橋梁，只要遇到合適的地段仍會積極開店。未來計劃將分店數量擴展到50間以上，讓更多顧客能夠方便地選購高品質的參茸海味產品。

目前的發展方向是線上線下融合，全面提升顧客體驗。除了香港本地，未來亦計劃將線上服務拓展到其他市場，例如中國內地、東南亞，以及歐美等地區，致力於將養生理念推廣到世界各地，並提供物美價廉的產品。

另外，孫先生又透露，網購平台亦會配合門店，不定期發放優惠，如果想買到優質又實惠的海味，就要多多留意光大海味的官網！

光大海味官網：http://www.KwongTai.hk

ABELL星鏈科技

官網：www.ABELL.hk

電郵：Enquiry@ABELL.hk

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