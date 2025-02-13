食物過敏｜花生過敏能治癒？英研究：1方法或能提高花生耐受性！

花生過敏是兒童身上常見的食物過敏原之一，過敏反應甚至會致命。食物過敏在過去一直被認為是無法根治的，患者只能盡量避免過敏食物。不過，近日英國的一項研究指出，透過持續攝取低劑量的花生醬，或者能治癒食物過敏。



什麼是花生過敏？

花生過敏是一種對花生蛋白質的過敏反應，屬於食物過敏的一種。當免疫系統錯誤地將花生中的某些蛋白質識別為有害物質時，就會引發過敏反應。這種反應可能從輕微到嚴重，甚至可能危及生命。

花生過敏的症狀通常在接觸花生後幾分鐘到幾小時內出現，可能包括：

輕微症狀：皮膚發癢、紅疹、嘴唇或臉部腫脹、流鼻涕或打噴嚏。



中度症狀：腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉、喉嚨緊縮或呼吸困難。



嚴重症狀（過敏性休克，Anaphylaxis）：呼吸困難、血壓驟降、意識喪失，甚至可能致命。



目前，美國約1.6%的兒童和0.6%的成人對花生過敏；英國約1-2%的兒童患有花生過敏；而香港和中國雖然都沒有的花生過敏患者確實數字，但據估計，台灣患有異位性濕疹的病童中，35%都曾出現花生過敏的情況，過敏反應可能會危及生命，即使是只含有極微量堅果的食物也可能會引起過敏反應。由此可見，花生過敏的確是一個不得不正視的問題。

按下圖點擊瀏覽食物過敏可引起的全身症狀：

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花生過敏可以治癒？ 適量食用比回避更有效！

對食物過敏的人被告知要避免進食這種食物，這是標準的做法。研究的共同資深作者 Julie Wang 教授表示， 「多年前，當牛奶和雞蛋過敏患者被建議進行嚴格的迴避時，我們的團隊發起了研究，發現大多數牛奶和雞蛋過敏患者可以耐受烘焙食品中的這些食物，這改變了全球對這些過敏的處理方式。」

他指，「研究團隊意識到超過半數的花生過敏患者可以耐受半顆以上的花生，並認為這群人可能是可以治療的...我們很興奮地發現這種治療策略比我們預期的還要成功。」

研究人員將73名年齡介於4到14歲的花生過敏兒童隨機分為兩組，一組接受新的治療方法，另一組繼續避免食用花生。治療組兒童每天需食用至少八分之一茶匙花生醬，並在為期18個月的研究期間接受醫護人員監督，每八週增加一次劑量。

研究結束後，研究團隊進行了測試。結果顯示，治療組的32名兒童都能無任何不良反應地食用三湯匙的花生醬；相反，迴避組（被認為已建立「自然耐受性」）的30名兒童中，僅有3名能進食花生醬。

在新冠肺炎大流行期間進行測試，有些家庭避免在室內近距離接觸，因此有些人未返回研究地點進行測試。在家中服用花生醬的組別中，沒有一名孩子需要腎上腺素治療嚴重過敏反應，只有一名孩子在研究地點接受監督時需要腎上腺素。

即使考慮這一因素，接受耐受性治療的兒童所能承受的花生進食劑量比研究開始時增加。研究報告指出，所有治療組成員和迴避組的21%所能承受的進食劑量比研究開始時增加兩劑。

研究團隊還測試了結果的持續性。即使在24週後，30名接受治療的兒童中仍有26名對花生「持續無反應」。

研究人員對收集得到的資料進行分析後發現，近7成（68.4%）的花生餵食組獲得了持續的無反應性，但只有不足一成（8.6%）的迴避組成功產生自然耐受性。

研究主要作者的 Scott Sicherer 教授補充，「這些研究結果非常令人振奮，也是個人化食物過敏治療的一大進步。希望這項研究最終能改變實踐，幫助這些兒童，並鼓勵更多的研究，包括對更多食物採用這種方法」。

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