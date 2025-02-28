調查揭露逾三分一人忽視生蛇危機 西醫工會籲及早接種「蛇針」

生蛇（帶狀疱疹）帶來的痛楚令人難以忍受，更可引發多種後遺症包括神經痛，為患者帶來長遠影響。有全球調查發現，逾三分一受訪者忽視生蛇危機，當中過半數人患有慢性病，進一步增加生蛇風險。踏入「帶狀疱疹關注週」（本月24日至下月2日），香港西醫工會呼籲50歲或以上人士，以及18歲或以上高危人士，及早接種疫苗，預防生蛇。



多數50歲以上人士已潛伏生蛇病毒

香港西醫工會會長陸偉亮醫生，分享生蛇帶來的後遺症。

生蛇是由水痘帶狀疱疹病毒引起，當兒童或少年時期曾患水痘，身體痊癒後，有關病毒會潛伏於身體的神經細胞內。隨著年紀增長、壓力問題、患慢性疾病等因素，都會削弱免疫力，有機會令病毒再度活躍及引致生蛇。

香港西醫工會會長陸偉亮醫生表示，普遍50歲或以上人士，都曾感染水痘帶狀疱疹病毒，故他們日後有生蛇的風險。市民不應忽視生蛇帶來的後遺症，因為生蛇患處結痂痊癒後，可留下神經痛後遺症，隨時會困擾患者長達數年，嚴重影響日常生活及工作，甚至令他們的情緒受影響，變得沮喪及無助。

大型調查揭露不少受訪者忽視生蛇危機

香港西醫工會副會長佘兆蔭醫生，正在解釋全球性調查的結果。

一項最新的全球調查於去年訪問了8,400名來自中國、日本、美國及德國等9個國家的人士，受訪者年齡介乎50至60歲，了解他們對個人健康、生活壓力及生蛇的觀點。其中4成受訪者患有慢性疾病，每10名受訪者中便有1人，患上超過1種慢性疾病。例如高血壓、心臟衰竭、哮喘、慢性阻塞性肺病、糖尿病及慢性腎病等，這些疾病都會削弱人體的免疫力，加劇生蛇危機。

香港西醫工會副會長佘兆蔭醫生表示，調查指過半數受訪者自覺年輕，但往往忽略了年齡增長會增加健康危機。而每5名受訪者便有1人，自覺比實際年齡年輕10歲。另有過半數人沒有意識到，年齡增長會增加健康風險（包括生蛇），更有超過三分一受訪者表示「一點也不關心」生蛇風險，當中卻有過半數人患慢性病。

呼籲大眾關注生蛇危機

此外，近半受訪者認為自己談不上健康，並感到孤獨或被忽略。有超過三分二人認為生活承受壓力。佘提醒，情緒壓力也是生蛇的風險因素之一，提醒市民不要輕視情緒困擾帶來的影響。他呼籲18歲或以上生蛇高危人士、50歲或以上一般人，應考慮及早接種新一代「蛇針」，提升自身保護力，預防中招。

美國疾病控制與預防中心亦建議50歲或以上，未曾接種過帶狀皰疹重組疫苗的人士，即使不確定曾否患過水痘，也可接種蛇針作預防。但對疫苗中任何成分出現過敏反應、孕婦及發燒人士不宜接種。市民可諮詢家庭醫生或其主診醫生，根據個人情況選擇最合適預防生蛇的方法。