世界長新冠日｜原來新冠都有後遺症？醫生解構高危族群、預防對策

新冠疫情完結至今已兩年，社會運作逐漸恢復。然而，在這看似回歸正常的背後，仍有不少人默默承受著後遺症的困擾 —— 新冠康復後仍然持續咳嗽，疲倦，頭痛…甚至腦霧？可能你已經患上「長新冠」！



究竟什麼是「長新冠」？它的症狀有哪些？哪些人更容易受到影響？更重要的是，我們該如何預防和應對？本文有幸請到呼吸系統科專科醫生盧浩然醫生，為我們深入剖析「長新冠」的症狀、高危族群以及預防方法，幫助大家更好地守護自己和家人的健康。



什麼是「長新冠」？

「只要曾患新冠肺炎 , 就有機會出現長新冠！」盧醫生指出，「長新冠」（又稱新冠肺炎長期綜合後遺症）是指新冠肺炎患者在康復後，症狀持續超過一到數月的情況。而這些症狀可能影響多個身體系統，包括呼吸系統、神經系統、心血管系統等，對患者的日常生活和工作能力造成長期困擾。

「長新冠」的常見症狀

「長新冠」的症狀多樣化，且因人而異，主要包括以下幾類：

• 呼吸系統



持續咳嗽、呼吸急促、胸悶或胸痛。

• 神經系統



腦霧（注意力不集中、記憶力下降）、頭痛、頭暈。

• 心血管系統



心悸、胸痛、運動後疲勞加劇。

• 全身性症狀



持續性疲勞、肌肉或關節疼痛。

• 心理症狀



焦慮、抑鬱、失眠。

• 其他症狀



嗅覺或味覺異常。

什麼人比較容易患上「長新冠」？

盧醫生指，根據目前統計，每10個成年患者中，大約只有1到2個會出現「長新冠」。而幼童確診「長新冠」的機率低於成年人，尤其是那些已接種新冠疫苗的幼童，其患「長新冠」的比例會更低。因此，「長新冠」並不是一定會發生的情況。

然而，這不應成為忽視防範「長新冠」的理由，他強調，即使是只有很輕微病徵、甚或無症狀感染者，只要曾感染新冠病毒，就有可能患上「長新冠」。其中，部份群體的患病風險會更高，其中就包括：

1. 嚴重感染者



感染期間症狀嚴重者（如曾因此需要住院），出現「長新冠」的風險顯著增加。

2. 長期病患或器官疾病患者



患有慢性疾病（如糖尿病、高血壓）或自體免疫疾病的人，感染後出現「長新冠」的風險更高。

3. 女性



據統計，女性出現「長新冠」的比率較男性高1.5至2倍。

4. 中高齡人士



年齡較大的患者，尤其是中高齡群體，出現「長新冠」的比例較高。

盧醫生指出，幼童確診「長新冠」的比率雖然較低，但常見「隱形症狀」如體力減弱、失眠和精神焦慮，這些可能影響他們的學習和社交能力，且常被誤解為「偷懶」或「青春期叛逆」。因此，家長應留意子女康復後的表現，觀察他們的體力、情緒和學習是否有明顯變化，並加強與子女的溝通，以避免忽視他們的困難。如果發現持續性疲勞、注意力不集中或睡眠障礙，應儘快就醫，以評估是否與「長新冠」有關。

如何預防「長新冠」？ 接種疫苗最有效！

不少市民都對「長新冠」有錯誤認知，以為無法預防、會否患症完全視乎運氣，但盧醫生表示，「『長新冠』是絕對可以預防的！」關鍵在於採取積極的預防措施，降低感染新冠病毒的風險，並在感染後妥善處理病情。具體可以參考下例方法預防「長新冠」：

1. 接種疫苗



盧醫生表示，患上「長新冠」的先決條件是感染新冠病毒，因此最有效的方法就是接種疫苗，以減少感染的可能性。接種疫苗和定期補打加強針，除了能提升對新變異株的抵抗力外，亦能大大減小康復後出現長新冠的機會。

2. 做好個人防護措施



若要搭乘交通工具或前往人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩，養成勤洗手的習慣。另外，亦應保持室內通風，減少密閉空間聚集時間。

3. 積極接受治療



若不慎感染新冠病毒，則應盡早求醫並使用特效藥控制病情，這同樣能減少出現「長新冠」的機會。

盧醫生強調，即便確診「長新冠」也不必過度恐慌，常見症狀如疲倦、肌肉痠痛等，透過物理治療搭配藥物就能有效緩解；而情緒上的症狀，例如抑鬱或創傷後遺症等，則可依靠心理治療師或精神科醫生，進行認知行為治療。康復的關鍵在於「積極求醫，耐心配合療程」。

「與其事後治療，不如從源頭預防。」盧醫生最後提醒，接種疫苗是預防「長新冠」最有效的方法，尤其年長者和慢性病患者更應按時接種。他呼籲市民：「與其擔心後遺症，不如及早接種疫苗，這才是對抗『長新冠』最根本的辦法。」

呼吸系統科專科醫生盧浩然醫生

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