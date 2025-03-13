東華學院2025健康同樂日｜專家分享健康建議 即場提供免費檢查

東華學院（下稱：學院）一直積極參與社區發展，為社會謀福祉。有見大眾對心理健康越趨關注，學院將於3月29日（星期六）舉辦「東華學院 2025 健康同樂日（下稱：同樂日）」，透過攤位和講座，增進市民對身心靈健康的認識，歡迎市民踴躍參加。



「東華學院 2025 健康同樂日（同樂日）」以「身心靈健樂相傳 醫護科技創未來」為題，適逢本年度為東華學院創校 15 週年，同樂日作為重點慶祝活動之一，將於活動會場設置多個攤位，由學院各院校和部門的師生、職員及專業人士駐場，除了與參加者分享專業健康建議，還即場提供免費健康檢查和諮詢，以及展示最新的醫療技術，內容豐富。

參加者完成指定數量的攤位項目後，可免費換領禮品乙份，數量有限，換完即止。與此同時，學院的教學團隊將主講一系列共八節的專題講座，從不同角度探討健康議題。同場亦會設有學院入學及職業發展資訊站，為有志入讀學院的學生和家長解答有關課程、升學及職業前景等問題。

學院上下期待於活動期間與眾同樂，以秉承貢獻社會、服務人群的使命，同時提升大眾的整體身心健康。

活動詳情：

日期： 2025 年 3 月 29 日（星期六）



地點： 尖沙咀街坊福利會社區會堂 （九龍尖沙咀彌敦道 136A 號）



時間： 攤位活動：上午 11:30 至 下午 4:30



講座：請參閱海報



對象： 所有公眾人士



費用： 免費

