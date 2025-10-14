冠心病｜30歲男子無三高突發血管閉塞？非典型症狀容易延誤診斷！

現代人生活方式改變，心臟病不再是老年人的專利！近年來，冠心病患病的年齡層不斷下降。愈來愈多30、40歲的患者被診斷出冠心病。究竟為何會這樣？心臟科醫生揭示，這與年輕患者血管「斑塊」的構成有密切關係。這篇文章將深入探討冠心病年輕化的原因、非典型病徵、治療方式，以及年輕人該如何保護心臟健康。



傳統觀念的顛覆：年輕人也患冠心病？

心臟科專科醫生鄒凱勳醫生

傳統觀念中，冠心病被視為「老人病」，但臨床數據顯示，近年來冠狀動脈問題有年輕化趨勢。心臟科專科醫生鄒凱勳醫生指，心臟病的發生主要源於五大風險因素：

糖尿病；



高血壓；



壞膽固醇；



吸煙；



家族性遺傳等。



其中糖尿病、高血壓、壞膽固醇等因素的提前出現，是近年來罹患心臟病的患者愈來愈年輕的主要成因。鄒醫生解釋，導致這種情況的根本原因在於本地的飲食習慣向「西方」靠攏，高鈉、高熱量食物逐漸成為餐桌上的主流、碳水化合物攝取增加以及纖維攝取減少，這些因素都是心臟病日漸年輕化的成因。

什麼是冠心病？ 病徵主要受２大因素影響！

「心臟病」這一稱呼涉及多種與心臟相關的疾病，其中在香港最為人熟悉且最致命的當屬「冠心病」。鄒醫生表示，心臟中的冠狀動脈主要包含三條血管，負責輸送氧氣及養分到心臟肌肉，當任一條主要血管因脂肪積聚而收窄及硬化時，便會形成冠心病。

冠心病的主要病徵為容易氣促、胸口翳悶。而主宰病徵嚴重程度的因素主要有兩個：

1. 收窄的百分比



2. 病變的位置和血管的大小



鄒醫生解釋，在冠心病早期，血管的收窄水平可能只有30%至40%，這時大多數患者都不會出現病徵。但隨住年齡增長，血管開始硬化或者斑塊累積在身體內，血管收窄的情況便會愈來愈嚴重，當收窄水平達至70%時，便可稱為嚴重狹窄。

此外，冠狀動脈涉及三條主要血管，若出現收窄的是較小的分支血管，即使嚴重收窄，亦可能不會有明顯病徵；反之，如果收窄的位置位於主要血管的開端，病徵就會更為明顯。

年輕患者的隱藏危機 非典型症狀容易延誤診斷？

鄒醫生強調，別因為年輕就忽視冠心病風險。臨床上發現，不同年齡層的冠心病患者，其病徵存在差異。

他解釋，典型病徵往往與「動態」狀況（即運動或壓力狀態）相關，例如在活動後出現胸口翳悶或氣促，這種情況對於年長患者較為常見。而非典型病徵相對上更可能出現在年輕患者身上。

鄒醫生指出，過往的案例顯示，部分年輕患者出現非典型病徵，例如頸痛或者膊頭痛等等，而且可能與「動態」狀況無關。一般人很難將這些病徵與冠心病聯想起來，加上年輕患者本身容易忽略患上冠心病的可能性，這就更可能導致延誤診斷。

鄒醫生利用心臟模型分享年輕冠心病患者的病況。

鄒醫生分享了一個令人警惕的冠心病個案。他曾收治一位約 30 歲的患者，其糖尿病、血壓和壞膽固醇水平均正常。然而，這名病人表現的病徵不是典型的運動後氣喘或胸悶，而只是胸口輕微不適。

初期檢查採用非入侵性措施，例如心臟超聲波、跑步心電圖和抽血等等。血液檢驗結果顯示心肌酵素異常，醫生為其安排心臟電腦掃描。結果令人震驚：患者的其中一條主要血管竟然完全閉塞。雖然治療成功解決了堵塞問題，但他卻因此終身需服用薄血藥物。

軟斑塊：年輕人急性病發的主因

患者無明顯冠心病風險因素，為什麼會早早就患上冠心病？鄒醫生解釋，這是因為年輕患者的動脈斑塊組成與老年人不同。他指出，年輕人的血管積聚物多為以膽固醇為主的「軟斑塊」，這些軟斑塊比起常見於老年人的「鈣化斑塊」更容易脫落。一旦斑塊脫落，就有機會在血管內形成血栓，導致血管突然閉塞，進而引發急性冠心病。

「通波仔」不只是打通血管 應用現代滲藥性支架復發機率較以往低！

作為治療冠心病常用的手術，相信不少人都曾聽過「通波仔」這一名詞，但對其只有一知半解，並不完全了解手術的過程及作用。鄒醫生指，許多人都以為「通波仔」就只是將堵塞的血管以球囊重新打通，但事實上，這項手術並不僅限於此。

鄒醫生進一步解釋，「通波仔」的完整過程包含了對血管內部狀況的精確評估，以及在擴張血管後，透過支架植入來確保長期暢通。過程中，醫生不僅要找到阻塞點，更要判斷斑塊的性質、血管的狀況，並在擴張後置入一個微型的金屬網狀支架。這個支架就像是血管的「骨架」，能夠持續撐開血管，防止其再次狹窄或塌陷。

應用現代滲藥性支架可將術後復發率降至5%至10%；此外，針對年輕患者，醫學界目前有可降解支架的選項。這類支架採用特殊物料製成，在血管內逐漸溶解，有助於避免永久性外物留於體內，為年輕患者提供了多一個可考慮的選擇。

預防為本：年輕人的心臟健康守則

鄒醫生提醒，面對冠心病年輕化趨勢，預防策略顯得尤為重要。除了要盡量控制上述提及的五大風險因素之外，日常亦應注意飲食，盡量多菜少肉；養成做運動的習慣，每週進行150分鐘以上的中等強度運動，例如是緩步跑或游泳等運動，只要做到冒汗便對心臟有益。

更重要的是，一旦出現相關病徵，應盡快求醫。如果能及早發現冠心病，就能盡量減少未來發病的機會。

鄒醫生強調：「即使成功完成通波仔手術，年輕患者仍需終生服藥和定期追蹤。」唯有及早預防、在日常生活中顧全心血管健康，才是避免冠心病發生的最好辦法。