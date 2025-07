癌症｜治療新方向 創新藥企BeOne Medicines促進全球新藥可及性！

在香港這個國際化大都會,癌症已成為日益嚴峻的公共衛生挑戰。根據醫院管理局數據,香港癌症發病率過去十年以年均2.4%的速度增長,2022年新增病例更超過35,000宗。面對這嚴峻的挑戰,創新醫療解決方案變得前所未有的重要。



香港政府與貿易發展局(貿發局)聯合主辦的「亞洲醫療健康高峰論壇」於日前圓滿舉行。作為本次論壇唯二受邀的產業代表之一,全球腫瘤治療創新領導企業——BeOne Medicines(百濟神州,前稱「BeiGene Limited」,下稱 BeOne)發表主題演講,深入探討「構建更公平且永續的醫療健康體系」,分享其在推動全球醫療可及性與創新研發方面的實踐與願景。BeOne成立短短15年,如今全球事業版圖拓及六大州,員工數逾1.1萬人,擁有超過1,100名專注腫瘤研究科學家,為全球規模最大研發團隊之一。其研發實力獲業界認可,躋身全球前十六大腫瘤醫學領域的製藥公司 (根據 Top 20 Oncology Companies of 2024 by PharmaShots排名)。



本文有幸邀請到BeOne的總裁兼首席運營官吳曉濱博士。他將以最前沿的視角,為我們剖析目前癌症創新治療研發所面臨的困難,以及BeOne如何透過自主研發打破抗癌藥物壟斷、如何利用全球化戰略實現創新療法的快速落地,並分享他對香港作為國際醫療創新樞紐的未來展望。

BeOne Medicines 總裁兼首席運營官吳曉濱博士受邀出席亞洲醫療健康高峰論壇 (phtoto credit by 2025 ASGH)

癌症創新治療的兩大瓶頸:高成本與難以普及

吳曉濱博士指出,當前癌症治療正面臨兩大關鍵瓶頸。首先是研發效率問題,新藥開發平均需要耗時10年、投入數十億美元,這種高成本、長周期的模式嚴重限制了創新療法的出現速度。其次是藥物可及性問題,許多創新藥物在歐美上市後,往往需要5至10年才能在發展中國家獲批,且高昂的價格使大多數患者望而卻步。這兩個瓶頸共同導致了一個令人痛心的現狀:最先進的治療手段無法及時惠及患者,特別是在亞洲或發展中國家。

打破困境、惠及全球患者 BeOne 的創新策略

為突破這些困境,BeOne採取了多管齊下的創新策略。他們建立了全球化臨床試驗網絡,截至目前為止在全球45個國家/地區累計啟動超過170項研究,大幅加速了患者招募進程。在技術平台方面,BeOne構建了多元化的研發體系,專注於血液腫瘤與實體瘤領域,致力於開發同類最優(Best-in-Class)與同類首創(First-in-Class)藥物,研發管線涵蓋小分子靶向藥物、雙特異性抗體、抗體偶聯藥物(ADC)、蛋白降解劑以及前沿的細胞治療等。更為關鍵的是,公司制定了差異化的全球定價策略,確保不同地區、經濟水平的患者都能獲得治療機會。截至目前,BeOne的創新藥物已惠及全球170萬名癌症患者,這個數字還在持續增長,體現了其致力於將創新藥物普惠大眾的決心。

配合香港新政策 加速創新藥物落地

被問到香港近期推出的醫療政策如何影響創新療法在推行落實,吳曉濱博士表示,政策變革為創新藥物落地提供了更好的地壤。他指,近期推出的「好藥港用」政策和「1+」審批機制的實施,使香港藥監部門能夠縮短等待其他地區的批准結果的時間,大大提高新藥審批的自主性。吳博士對此表示高度期待,「這項改革將加速香港對創新藥物的可及性,為未來實現自主審批奠定基礎,並有助於香港逐步發展成為國際醫療創新樞紐。而大灣區完善的產業鏈更能確保藥物的快速供應。」這意味著香港患者未來將能與歐美同步,及時獲得最先進的治療方案。

寄語香港科研人才 全球協作與臨床連結

為持續推動醫療創新的發展,人才的投入是不可或缺的關鍵一環。尤其在癌症治療這個複雜且不斷演進的領域,頂尖的科研人才更是推動突破性進展的核心動力。對於香港本土有意投身癌症創新領域的科研人員,吳博士提出了實用建議,他強調了三個重要方向:

「橫向交流」:科研人員應與全球同行保持密切合作,積極分享成功經驗與失敗教訓,透過開放的交流促進共同進步。



「縱向連結」:深入臨床一線,了解實際醫療需求,確保研究方向與患者的真實需求緊密結合,讓科研成果更具臨床價值。



保持對生命科學探索的熱情與專注:這是支持科研人員面對挑戰、堅持不懈的最重要原動力。



吳博士強調:「香港科研人才具備國際化視野的獨特優勢,若能更好地橋接基礎研究與臨床應用,必將在全球抗癌事業中發揮關鍵作用。」他的這番話,不僅是對香港科研界的期許,也指明了香港在全球醫療創新版圖中的潛力。

癌症治療未來大趨勢:細胞與基因療法引領新希望

談及未來癌症治療技術的發展方向,吳博士特別提及了兩大突破性治療方案:細胞治療和基因治療。

CAR-T細胞治療是一項前沿療法,目前仍以自體細胞(Autologous)為主。由於須從患者自身提取細胞,其品質易受個體差異影響,穩定性較低,且成本極高,一次療程動輒高達千萬元,對患者及其家庭而言是極為沉重的負擔。

為突破這些瓶頸,並實踐BeOne「提供高品質藥物的可及性與可負擔性」的核心理念,BeOne正積極運用誘導性多能幹細胞(iPSC)技術,開發基於異體來源、可現成使用(off-the-shelf)的同種異體CAR-T細胞療法(Allogeneic CAR-T)。透過基因改造,該療法可應用於不同病患,實現治療的通用性與大規模可及性。這項創新技術正是全球生技與製藥產業積極投入的焦點之一,被視為有潛力實現癌症「治癒」目標的革命性突破。基因治療則是另一項突破性技術,它透過修改或引入基因來治療疾病。其目標是從根本上糾正導致疾病的遺傳缺陷,例如替換有缺陷的基因、使有害基因失活,或引入新的基因來幫助身體抵抗疾病。基因治療在罕見病領域尤其展現出巨大潛力。

全球更名 BeOne Medicines 彰顯無國界抗癌的堅定決心

值得關注的是,公司近期於全球宣布從「BeiGene」更名為「BeOne Medicinces」,這一舉措背後彰顯了公司打破地域限制、全球協作抗癌的堅定決心。吳博士強調:「BeOne的品牌宗旨是『Cancer has no borders, neither do we』,我們令創新癌症治療普及的初心從未改變。」

截至目前為止,BeOne自主研發的BTK抑制劑和PD-1抑制劑已逾80多個市場獲得批准或已遞交上市申请,包括美國、歐盟、日本等發達市場與香港在內。這兩類藥物分別用於治療慢性淋巴性白血病、B細胞淋巴瘤,以及非小細胞肺癌、食道癌和胃癌等在香港常見的癌症類型。