玻璃胃酸脹痛難斷尾?醫生拆解5大傷胃行為揭1護胃方法竟愈食愈傷
打工仔工作忙碌，壓力大又食無定時，十個有八個都試過胃脹痛不適。不良生活習慣固然傷胃，但大部分人一旦有胃酸脹痛便會即時食西藥急救紓緩，但西藥愈食愈多，胃卻愈食愈傷，徵狀不能斷尾之餘更變成玻璃胃!胃變得極度敏感及脆弱，不斷反覆被酸、脹、痛三面夾擊，叫苦連天！
想避免病情惡化變成玻璃胃，及時養胃最重要。下文請來腸胃專科醫生及中醫全面拆解5大傷胃行為，並教大家正確養胃貼士，輕鬆KO胃部酸、脹、痛，踢走玻璃胃！
反覆胃酸脹痛的你，以下5大行為中幾多項？先快速自我檢測會否容易中玻璃胃！
食無定時：工作忙碌，不定時進食三餐。平日無暇進食會捱餓，放假卻突然大魚大肉。有機會使胃酸分泌失調，傷及胃膜！
壓力過大：長期承受沉重工作壓力，是刺激胃酸分泌過多的兇手。臨近Deadline容易情緒緊張，胃更加脹痛。
晚睡、作息不規律：經常捱夜至凌晨也不睡覺，生理時鐘大亂，影響胃部晚間休息的修復時間，胃膜就會變得脆弱，容易胃部不適。
進食刺激性食物: 如麻辣，重口味食物等，這些都會刺激胃酸分泌，長遠會容易損害胃膜，胃部就會變得脆弱。
長期依賴西藥速治胃問題：一胃酸脹痛就食西藥抑制胃酸，起初能短暫紓緩痛感，但藥效一過可能便會反覆發作，治標不治本。加上長期靠西藥速治，有機會破壞胃酸平衡，更加傷胃！
食無定時、壓力大或晚睡會傷胃不難理解，但一胃酸脹痛就食西藥，竟然都有機會帶來風險？立即交由中西醫詳細解釋，為何食西藥都有機會傷胃。
過度倚賴西藥或有反效果 酸脹痛可能加倍 胃部愈食愈傷
胃脹痛、多胃氣，普遍人都會覺得是胃酸過多作怪。市面上有許多西藥聲稱可調節胃酸分泌，甚至抑制胃酸。但其實長期服用西藥有機會影響胃酸調節功能，愈食愈傷分分鐘有反效果！台灣註冊腸胃專科醫生林暘朝解釋，胃酸具備消化、身體防禦及促進營養吸收等功效。胃脹痛者若長期倚靠西藥抑制胃酸分泌有機會影響消化，加劇飽滯不適，使胃酸脹痛等徵狀更嚴重。
除此之外，胃酸分泌減少亦會削弱身體防禦機制，若進食不乾淨的食物，更可能增加身體被攻擊機會，愈食愈不適！林醫生強調，大部分西藥只能短暫中和或抑制胃酸分泌，加上治標不治本及各種長期服用問題，未經醫生處方下服用西藥有機會使玻璃胃問題更加嚴重，形成惡性循環，徵狀久久未能斷尾！
中醫強調要全方位養胃 調理胃部狀態解決問題
台灣註冊中醫師林巧薇同樣認為靠食西藥紓緩胃酸脹痛，屬治標不治本的方式。她指從中醫角度看，胃問題多由脾胃虛弱、肝胃不和或飲食不節、不良生活習慣引起。單靠西藥抑制徵狀既無助調理臟腑功能，更無法根治病源。隨病情惡化，長遠會削弱人體胃氣，使胃部更加脆弱，徵狀亦反覆難癒。林醫師提醒大家：「要胃部健康，就要懂全方位養胃，從根本改善問題，調理好胃部狀態，應從改變生活習慣來減輕胃負擔，同時透過服用中草本提升胃部機能，方可斷尾。」
醫生教3招正確養胃
以下結合腸胃專科醫生及中醫師的建議，教大家3招正確的養胃方法。
1. 細嚼慢嚥、三餐定時
細嚼慢嚥可讓食物與唾液充分混合，有助食物分解，減部胃部負擔。慢慢進食能讓身體有時間感知飽腹感，減少過量進食。三餐定時則可有規律地刺激胃酸分泌，保持消化系統正常運作，避免胃酸分泌失調帶來的不適徵狀, 同時讓胃部得到充分的休息時間。
2. 飯水分離
邊吃飯邊喝水，有機會稀釋胃酸，減弱其消化能力。飯水分離有助保持胃部環境於適當的酸度水平，維持消化系統正常運作。除此之外，攝取過多水分更有機會使胃部脹氣不適，增加胃部壓力，影響消化。
3. 多食用有益腸胃的食材
中醫建議在日常飲食中適量加入一些天然中草本，有助於養護腸胃。例如，柴胡、醋白芍和陳皮能有效緩解胃脹痛及飽滯不適；茯苓與砂仁則有助於調節胃酸分泌；而白朮和吳茱萸則可保護胃膜。若能定期服用這些食材，對改善「玻璃胃」的狀況將有正面幫助。
中草本保健食品 3階段全方位養胃
想從根源解決胃部不適，除了調整生活及飲食習慣，亦可從中草本保健食品入手。腸胃專科醫生及中醫一致推介維特健靈「養胃素」，全方位養胃、解決胃部煩惱！「養胃素」採用中草本配方，具備13種中草本成分，無西藥副作用。短期有助化胃氣脹痛，快速減輕胃部不適。中期可修復，有助平衡胃酸。長期則可修補胃部屏障，提升護胃功效。經用家實證，超過9成*醫護用家表示服用1個月，可減少胃部不適。^
*根據香港醫護學會41位從事醫護工作受訪用家之產品意見調查
^因食無定時或壓力而引起
想了解更多資訊，可按此
（資料及相片由客戶提供）