玻璃胃酸脹痛難斷尾?醫生拆解5大傷胃行為揭1護胃方法竟愈食愈傷

打工仔工作忙碌，壓力大又食無定時，十個有八個都試過胃脹痛不適。不良生活習慣固然傷胃，但大部分人一旦有胃酸脹痛便會即時食西藥急救紓緩，但西藥愈食愈多，胃卻愈食愈傷，徵狀不能斷尾之餘更變成玻璃胃!胃變得極度敏感及脆弱，不斷反覆被酸、脹、痛三面夾擊，叫苦連天！



想避免病情惡化變成玻璃胃，及時養胃最重要。下文請來腸胃專科醫生及中醫全面拆解5大傷胃行為，並教大家正確養胃貼士，輕鬆KO胃部酸、脹、痛，踢走玻璃胃！

反覆胃酸脹痛的你，以下5大行為中幾多項？先快速自我檢測會否容易中玻璃胃！

食無定時：工作忙碌，不定時進食三餐。平日無暇進食會捱餓，放假卻突然大魚大肉。有機會使胃酸分泌失調，傷及胃膜！

壓力過大：長期承受沉重工作壓力，是刺激胃酸分泌過多的兇手。臨近Deadline容易情緒緊張，胃更加脹痛。

晚睡、作息不規律：經常捱夜至凌晨也不睡覺，生理時鐘大亂，影響胃部晚間休息的修復時間，胃膜就會變得脆弱，容易胃部不適。

進食刺激性食物: 如麻辣，重口味食物等，這些都會刺激胃酸分泌，長遠會容易損害胃膜，胃部就會變得脆弱。

長期依賴西藥速治胃問題：一胃酸脹痛就食西藥抑制胃酸，起初能短暫紓緩痛感，但藥效一過可能便會反覆發作，治標不治本。加上長期靠西藥速治，有機會破壞胃酸平衡，更加傷胃！

食無定時、壓力大或晚睡會傷胃不難理解，但一胃酸脹痛就食西藥，竟然都有機會帶來風險？立即交由中西醫詳細解釋，為何食西藥都有機會傷胃。

過度倚賴西藥或有反效果 酸脹痛可能加倍 胃部愈食愈傷

胃脹痛、多胃氣，普遍人都會覺得是胃酸過多作怪。市面上有許多西藥聲稱可調節胃酸分泌，甚至抑制胃酸。但其實長期服用西藥有機會影響胃酸調節功能，愈食愈傷分分鐘有反效果！台灣註冊腸胃專科醫生林暘朝解釋，胃酸具備消化、身體防禦及促進營養吸收等功效。胃脹痛者若長期倚靠西藥抑制胃酸分泌有機會影響消化，加劇飽滯不適，使胃酸脹痛等徵狀更嚴重。

除此之外，胃酸分泌減少亦會削弱身體防禦機制，若進食不乾淨的食物，更可能增加身體被攻擊機會，愈食愈不適！林醫生強調，大部分西藥只能短暫中和或抑制胃酸分泌，加上治標不治本及各種長期服用問題，未經醫生處方下服用西藥有機會使玻璃胃問題更加嚴重，形成惡性循環，徵狀久久未能斷尾！

台灣註冊腸胃專科醫生林暘朝指，胃脹痛者若長期倚靠西藥抑制胃酸分泌，有機會影響消化，加劇飽滯不適，使胃酸脹痛等徵狀更嚴重。

中醫強調要全方位養胃 調理胃部狀態解決問題

台灣註冊中醫師林巧薇同樣認為靠食西藥紓緩胃酸脹痛，屬治標不治本的方式。她指從中醫角度看，胃問題多由脾胃虛弱、肝胃不和或飲食不節、不良生活習慣引起。單靠西藥抑制徵狀既無助調理臟腑功能，更無法根治病源。隨病情惡化，長遠會削弱人體胃氣，使胃部更加脆弱，徵狀亦反覆難癒。林醫師提醒大家：「要胃部健康，就要懂全方位養胃，從根本改善問題，調理好胃部狀態，應從改變生活習慣來減輕胃負擔，同時透過服用中草本提升胃部機能，方可斷尾。」

台灣註冊中醫師林巧薇強調養胃需配合調整生活及飲食習慣並服用中草本調理胃部機能，靠西藥抑制徵狀無法根治問題。

醫生教3招正確養胃

以下結合腸胃專科醫生及中醫師的建議，教大家3招正確的養胃方法。

1. 細嚼慢嚥、三餐定時

細嚼慢嚥可讓食物與唾液充分混合，有助食物分解，減部胃部負擔。慢慢進食能讓身體有時間感知飽腹感，減少過量進食。三餐定時則可有規律地刺激胃酸分泌，保持消化系統正常運作，避免胃酸分泌失調帶來的不適徵狀, 同時讓胃部得到充分的休息時間。

2. 飯水分離

邊吃飯邊喝水，有機會稀釋胃酸，減弱其消化能力。飯水分離有助保持胃部環境於適當的酸度水平，維持消化系統正常運作。除此之外，攝取過多水分更有機會使胃部脹氣不適，增加胃部壓力，影響消化。

3. 多食用有益腸胃的食材

中醫建議在日常飲食中適量加入一些天然中草本，有助於養護腸胃。例如，柴胡、醋白芍和陳皮能有效緩解胃脹痛及飽滯不適；茯苓與砂仁則有助於調節胃酸分泌；而白朮和吳茱萸則可保護胃膜。若能定期服用這些食材，對改善「玻璃胃」的狀況將有正面幫助。

中草本保健食品 3階段全方位養胃

想從根源解決胃部不適，除了調整生活及飲食習慣，亦可從中草本保健食品入手。腸胃專科醫生及中醫一致推介維特健靈「養胃素」，全方位養胃、解決胃部煩惱！「養胃素」採用中草本配方，具備13種中草本成分，無西藥副作用。短期有助化胃氣脹痛，快速減輕胃部不適。中期可修復，有助平衡胃酸。長期則可修補胃部屏障，提升護胃功效。經用家實證，超過9成*醫護用家表示服用1個月，可減少胃部不適。^

*根據香港醫護學會41位從事醫護工作受訪用家之產品意見調查

^因食無定時或壓力而引起

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