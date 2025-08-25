擺脫眼鏡束縛！深圳希華愛康健醫院　體驗香港品質ICL矯視服務

每天醒來第一件事就是找眼鏡？做運動時除了汗水令眼鏡移位，鏡片亦有機會因碰撞而刮花。約會、出席重要場合時總覺得厚重的眼鏡阻礙了你的自信？除了日常生活不便，眼鏡或隱形眼鏡還可能帶來乾眼、過敏，甚至運動時的不安全感。香港近視人口高達88%，是全球近視比率最高城市之一，這些「小煩惱」可能早已成為你生活的日常。對愛美、重視社交和生活細節的人士來說，及早擺脫眼鏡，不只是外觀上的改變，更能大大提升自信和生活質素。下文將會介紹深圳希華愛康健醫院的ICL植入式隱形眼鏡矯視服務，只需以深圳的價錢便可享有香港眼科服務的品質！



及早擺脫眼鏡，不只是外觀上的改變，更能大大提升自信和生活質素。（圖片：Shutterstock）

ICL是什麼？新世代矯視方案全面解析

ICL全寫為Implantable Collamer Lens，是一種將特製鏡片植入眼內的微創手術，鏡片材質具有高度的生物相容性，能舒適自然的放置在眼睛內。由於無須移除塑型角膜組織，因此不會改變原生角膜結構，亦是目前唯一一種有著可逆轉性質的矯視技術，ICL手術不但不會引發乾眼症，若度數有重大變化，或希望進行另類視力矯正方法時，更可完整取出ICL鏡片，以配合未來的需要。ICL手術適合大多數人士，特別是高度近遠視或深度數散光、角膜厚度較薄、容易眼乾、或不適合進行激光矯視的人士。 進行EVO ICL 後的夜間視力和對比敏感度表現更佳。

ICL晶體

根據北京協和醫院羅岩教授團隊在《Journal of Refractive Surgery》雜誌上的研究，ICL手術在矯正中高度近視方面，於視力和視覺品質上表現出色。研究顯示，ICL術後患者的夜間視力與對比敏感度表現更佳，且視力恢復迅速，不需長期用藥，幾乎不影響日常生活。這項研究也強調，EVO Visian ICL Collamer技術除了能矯正高度近遠視問題，更能提供抗紫外線保護，是一項創新的視力矯正方案。

深圳希華愛康健醫院眼科ICL服務 專業與高性價比兼得

北上享用眼科服務，最令人關注的就是ICL矯視的安全性，深圳希華愛康健醫院眼科團隊由具備香港背景的眼科專科醫生親自坐診，無論是醫療標準還是服務流程，都緊貼香港及國際規格。深圳希華愛康健醫院擁有便捷的地理位置、完善的醫療設備，以及優質的港式醫療管理模式，為兩地居民提供卓越的醫療服務。

深圳希華愛康健醫院所使用的檢查及手術儀器均為國際先進的一線品牌醫療設備。

深圳希華愛康健醫院非常重視安全和品質，所使用的檢查及手術儀器均為國際先進的一線品牌醫療設備，確保手術安全、精準、舒適。ICL矯視手術全程只需20-30分鐘，因醫院處於口岸的黃金地段，從羅湖口岸步行只需五分鐘即可抵達，術後能即日快速回家休息，第二天便可正常使用雙眼。

至於手術價格，深圳希華愛康健醫院眼科ICL矯視（非散光）服務價錢為¥28,000/雙眼，是香港同類型服務價格的一半，性價比極高，讓你以更實惠的價格享受國際級醫療體驗。

港人專屬服務 溝通無障礙 全流程貼心跟進

另外，港人無需擔心語言隔閡，在深圳希華愛康健醫院的眼科全程均可使用廣東話與醫護人員溝通，確保客人每一個疑問和細節都能得到清楚解釋，避免誤會產生。預約及查詢時，設有真人客服專線，非機械式罐頭回應，回覆迅速且態度親切專業，無論是初步諮詢還是後續跟進，均能即時獲得解答，令客人倍感安心。再者，醫院堅持價格透明，診金、掛號及治療費用均會在諮詢時確切公開，杜絕隱藏收費，讓客人清楚掌握每一項開支。預約後，由專業醫護團隊安排全面眼科檢查，確保每位客人都獲得最合適的個人化矯視方案，整個過程從預約、全面檢查、手術諮詢到安排手術，均由專人一站式跟進，所有手術細節會清楚解釋，省時省心，大大提升整體醫療體驗，特別適合追求便利、效率和安全性的香港人。

近視煩惱為生活帶來諸多不便。（圖片：Shutterstock）

近視為生活帶來諸多不便，及早解決，以提升自信和生活質素，有興趣的讀者可先預約進行一個全面的檢查，在聽取醫生的意見再決定是否進行手術，深圳希華愛康健醫院眼科的預約流程非常簡單，可透過WhatsApp、官網或電話即時查詢及預約，真人客服耐心解答，馬上行動以享受便捷、省時的跨境醫療新體驗！

深圳希華愛康健醫院官方網站：https://bit.ly/4oFudEg

WhatsApp即時預約：http://bit.ly/45xQyLa

聯絡電話：3619 1731 / 6266 8504