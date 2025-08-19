人工智能｜男子誤信ChatGPT 嘗飲食偏方竟致精神異常

在資訊唾手可得的今天，人工智能（AI）已成為我們日常生活不可或缺的一部份。然而，當我們將健康託付給這些冰冷的演算法時，背後可能隱藏著致命的風險。



早前，美國內科醫師學會期刊就發表了一個令人震驚的個案，一名60歲的男子因遵從人工智能聊天機械人ChatGPT的飲食建議，服食一種鮮為人知的化學物質，導致身體嚴重中毒，並引發精神異常，最終需送院留醫。



研究團隊上周在《內科醫學年鑑：臨床病例》發表這起病例研究。（acpjournals.org）

這個個案發表在《內科醫學年鑑》 (Annals of Internal Medicine)上。報道指出，該名男子過去健康狀況良好，並無任何精神病史。出於個人對健康的關注，他希望減少日常食鹽（氯化鈉）的攝取量。在自行研究的過程中，他向時下流行的AI聊天機械人ChatGPT尋求替代方案。ChatGPT在未有提供任何警告或專業背景資訊的情況下，錯誤地建議他使用「溴化鈉」作為替代品。該男子信以為真，並透過網路途徑訂購了這種化學物質。

在隨後的長達三個月的時間內，男子持續將溴化鈉加入日常飲食中。起初，他並未察覺任何不適，但隨著體內溴化物逐漸累積，他開始出現一系列令人擔憂的症狀。這些症狀包括：

精神層面： 嚴重偏執、聽覺與視覺幻覺。



神經層面： 感到疲勞、失眠及輕微的步態不穩。



皮膚層面： 臉上新長出的嚴重痤瘡，以及皮膚上出現的櫻桃狀血管瘤。



在接受抗精神病藥物治療後，這名男子的情況逐漸穩定下來，並解釋了自己接受人工智慧推薦的飲食方案。配合男子的檢查結果，發現他體內溴化物水平高達每公升1,700毫克，遠超過每公升10毫克的正常範圍，醫護人員最終診斷他患有「溴中毒」。

什麼是溴中毒？

溴中毒（NaBr）（示意圖）

溴中毒是一種因長期攝取溴（通常服用含溴的鎮靜劑，例如溴化鉀和溴化鋰）而引起的綜合症。曾於二十世紀初因含溴藥物的廣泛使用而相當常見，佔精神病院入院人數的5%至10%。但由於溴化物在許多國家已退出臨床使用，並在眾多國家受到嚴格限制，因此該病症已變得極為罕見。

專家表示，這個案例揭示了AI在提供專業資訊時的根本局限性。AI雖然能快速整合並提供龐大的資訊，但它缺乏人類醫學專家的關鍵能力，包括：

專業判斷： 醫生會根據專業知識判斷資訊的正確性、安全性及適用性，並非單純提供資訊。



情境化分析： 醫生會全面評估患者的個人健康狀況、病史、生活方式等，提供最符合其需求的建議。



風險評估： 醫生會立即識別並警告患者，服用溴化鈉這種物質極度危險。



幸好，在接受治療後，這名男子的身體狀況和精神症狀都有明顯改善，並順利出院。這個案例提醒我們「AI工具不應該取代專業的醫療建議」，任何與健康有關的重大決定，都必須諮詢專業醫護人員，切勿輕信未經證實的網路資訊！

健康飲食小貼士 4招輕鬆減鹽不費力

如果你也希望減少飲食中的鈉攝取量，可以參考以下健康貼士：

1. 閱讀營養標籤： 購買包裝食品前，應仔細查看其營養標籤。



2. 減少加工食品： 罐頭、即食麵、香腸及醃製食品通常含有大量鈉。



3. 多用天然調味品： 以天然的蔥、薑、蒜等取代食鹽，增添食物風味。



4. 循序漸進： 逐漸減少食鹽用量，讓味蕾慢慢適應清淡的口味。



透過這些簡單而有效的方法，你可以在不影響健康的情況下，達到減鹽的目標。

