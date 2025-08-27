吸煙｜真係可以令你變瘦？一文揭開背後真相 注意3點令你瘦住戒煙

長久以來，吸煙一直被各種迷思圍繞，其中最根深蒂固的一個，就是它能幫助保持苗條身材。直到現在，許多吸煙者仍會擔心，一旦戒煙體重就會增加。這個認知之所以存在，是因為尼古丁的確會抑制食慾，同時稍微提高新陳代謝。然而，科學研究早已證明，這種所謂的「減肥」效果微乎其微，背後更潛藏著巨大的健康風險。



吸煙能讓你變瘦？別再被數字欺騙！

事實上，任何聲稱透過吸煙來減肥的說法都是一種危險的錯覺。根據《健康心理學雜誌》在2019年發表的一項研究，吸煙者平均比非吸煙者輕約1至2公斤。然而，，這種差異並不顯著，專家們一致認為，它不會為健康帶來任何益處。

這是一個非常微小的數字，與吸煙對身體造成的全面性傷害相比，絕對不值得。換句話說，你可能犧牲了數十年的壽命和健康，換來的卻僅僅是幾公斤的體重差異。

吸煙對身體造成壞影響，大部份人都明白，但有多壞呢？

體重背後的真相：尼古丁的雙重陷阱

吸煙對體重的影響主要來自於尼古丁的兩種作用：

抑制食慾： 尼古丁會影響大腦中的神經傳導物質，使你感到飽足，從而減少食物攝取量。



加速新陳代謝： 尼古丁能輕微提高身體的新陳代謝率，讓身體在休息時消耗更多卡路里。



然而，這種影響是相當有限的，且伴隨著更大的健康風險。更令人擔憂的是，即使體重數字看起來正常，吸煙者的身體組成也可能很不健康。研究顯示，吸煙者，特別是女性，更容易在腹部囤積內臟脂肪。這種脂肪環繞著我們的內臟器官，比身體其他部位的脂肪更為危險，會大幅增加罹患心臟病、糖尿病和某些癌症的風險。

戒煙的初期症狀、如何改善戒煙症狀與副作用？

戒煙會變胖？掌握這三招讓你安心瘦！

許多人擔心戒煙後會發胖，這也是一個常見的現象。當你戒煙後，身體的新陳代謝會逐漸恢復正常，味覺和嗅覺也會變得更加靈敏，這會讓你食慾大增，尤其對甜食和高熱量食物的渴望會變得更強烈。平均而言，戒煙者在第一年可能會增加約4到5公斤的體重。

然而，這個體重增加通常是短暫且可控的。重要的是要明白，這與吸煙對你造成的長期傷害相比，簡直是微不足道。你可以透過以下方式來有效管理這個過渡期：

保持活躍： 規律的運動不僅能幫助你消耗卡路里，也能減輕戒斷症狀，緩解壓力。



均衡飲食： 多吃蔬菜、水果、全穀物和高蛋白質食物，以增加飽足感。避免高糖分和高脂肪的零食。



尋求支持： 戒煙的過程充滿挑戰，尋求家人、朋友或專業人士的支持，能幫助你更好地應對。



一個無煙、健康的身體，它的價值遠比體重計上的數字來得重要。請記住：健康的習慣能幫助你維持理想體重，但吸煙的長期危害卻是無法控制的。請優先考慮您的肺部、心臟和整體健康，因為一個無煙的生活，它的健康價值永遠高於體重的任何微小變化。