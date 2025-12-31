【伴侶同眠 無覺好瞓？】護脊系列床褥神救援

很多伴侶都會同床而睡，拉近彼此的關係，事實上亦有研究顯示，和分床獨睡的人相比，大多數願意和伴侶同床共枕的人，能有效降低抑鬱、焦慮和壓力指數，對健康更有幫助！然而，不少人與伴侶一同睡覺會產生多種問題，例如經常反瞓，令淺眠易醒的另一半因床褥震動而半夜醒來，影響睡眠質素。要解決同睡的困擾，可以從床褥方面著手，選擇護脊系列床褥能有效吸收因睡姿轉換所產生的震動，即使伴侶在睡眠中輾轉反側，也能睡得香甜。



冷知識：伴侶同眠好處多

許多人誤以為要睡得香甜，只需與伴侶分床睡便可以，卻忽略了一起同床共眠的好處。事實上，睡覺是一天中最放鬆、最能釋放壓力的時刻；這時候，我們的身心進入最舒適、平靜的狀態，而能夠與枕邊人一起安然入睡，正是建立在深厚信任感的基礎之上。經過一天的忙碌和奔波，睡覺時間正是兩人最能拉近距離的寶貴時光，也有助於培養默契和加深情感連結。相關研究更指出，與伴侶一起睡覺不僅能增進彼此親密感，還有多方面的健康益處：例如能顯著降低抑鬱、焦慮和壓力指數，提升個人在生活和人際關係中的滿意度及安全感。

相關研究指出，與伴侶一起睡覺有多方面的健康益處。（圖片：Shutterstock）

除此之外，雙人共眠的人往往能入睡更快，睡眠品質更佳，整體睡眠時間也更長，患上睡眠窒息症的風險亦較低。可見，與伴侶共眠不只是一種生活習慣，更是一種促進身心健康、提升睡眠效益的做法。唯一的考量在於一方特別反瞓，而另一方較為淺眠時，就會影響睡眠質素，但其實這個問題可以透過挑選好的床褥來避免。

SINOMAX護脊系列床褥 伴侶反瞓神救援

SINOMAX床褥是由美國專家團隊SINOMAX-USA Dream Studio®致力研發，整合前瞻科技所設計出一系列創新減震結構和分區承托技術的床褥，其中OCTASPRING®系列床褥結合 X-FOAM® 太空棉與太空棉專利蜂巢彈簧；而 Hybrid系列使用太空棉床褥，加上Ultra-SPRING 高溫碳鋼獨立袋裝彈簧，彈簧之間緊密排列無縫隙，完美貼合人體曲線，有效吸收因睡姿轉換的震動，避免伴侶輾轉時的騷擾，令睡眠更舒適安穩；與其他普通床褥不同，其他如連結式彈簧床褥的彈簧相連一起，一旦遇到震盪就會大幅度影響整張床褥，承托力會有所影響，獨立袋裝彈簧床褥則可避免以上問題。

OCTASPRING® S Plus 床褥 OCTASPRING® S Plus 床褥將創新透氣與靜音科技完美結合，採用第二代 X-FOAM® 太空棉搭配專利 OCTASPRING® 蜂巢彈簧，其蜂巢彈簧結構經 TUV Rheinland® 檢測，透氣性較傳統太空棉高出 8 倍，且採用靜音設計，有效排出濕氣同時翻身時不干擾同眠者，提供無與倫比的支撐與貼服感。OCTASPRING® 技術不僅受到航空業採用，更榮獲德國「水晶機艙獎」國際認可，品質與舒適度備受肯定。OCTASPRING® S Plus 床褥支援靈活調換棉層，可依個人身形與偏好隨時轉換四種不同睡感，提供三段軟硬度選擇，兼顧美觀與機能，是追求透氣、支撐與個性化睡眠體驗者的理想之選。

床褥軟硬度：中 Medium、中硬 Medium Firm、高效 Firm

厚度：8"

Hybrid 200 Pro 床褥 Hybrid 200 Pro 床褥專為追求高質素睡眠的人士而設，床褥採用獨家 Ultra-CLOUD® 雲端太空棉，配合柔膚布套，能夠帶來極致柔軟和深層舒壓的睡感。雙層獨立袋裝彈簧系統緊密排列，能精準追蹤及承托身體各部位，特別為腰背提供中硬度的穩定支撐，減輕壓力，維持脊椎健康。床褥更結合 Ultra-SPRING 高溫碳鋼彈簧，經過高溫加熱至 0.4 倍熔點之結晶溫度，兩者均具彈性及柔韌性更有效吸收夜間翻身或伴侶移動帶來的震動，確保睡眠過程不被干擾。選用高密度乳膠質感棉、X-FOAM® 太空棉及高回彈卸壓棉，無論支撐力、透氣度還是耐用度都表現出色，讓你每晚都能安然入睡，醒來倍感舒適和精神。

床褥軟硬度：中硬承托

厚度：11"

Hybrid 100 AS 床褥 Hybrid 100 AS 床褥採用UItra-CLOUD® 雲端太空棉與高效抗靜電技術布套，能有效中和靜電，深層釋放全身壓力，帶來持久舒適，締造雲端般輕盈的放鬆體驗。內部配備經高溫結晶處理的Ultra-SPRING高碳鋼獨立袋裝彈簧，靜音耐用，彈性及柔韌性俱佳，能精準貼合身體曲線，有效分散壓力並吸收夜間翻身時的震動，大幅減低伴侶間的干擾。多層X-FOAM®太空棉及高回彈卸壓棉進一步提升承托和支撐力，讓你每晚都能享受全方位的放鬆與無干擾的深度睡眠。

床褥軟硬度：中度承托

厚度：8"

SINOMAX床褥品牌有長達 20 年信心保用，獲多項獎項和認證，通過英國家居阻燃認證低危險度防火標準 BS 7177:1996，耐用度更通過歐盟標準 EN 1957:2012 測試，來回 30,000 次滾動模擬 4,000 晚睡眠，讓你每晚享受極致放鬆的舒適睡眠。

SINOMAX 護脊系列床褥採用創新減震結構和分區承托技術，完美貼合雙方身型，大大減少因翻身或起身帶來的震動感覺。無論你是淺眠還是反瞓體質，都能享受夜晚的安穩，讓你和另一半都能安心入睡，一同體會同眠的美好和益處，今天起就讓SINOMAX 護脊系列床褥與你安眠。

