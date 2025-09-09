糖尿病｜頭重腳輕、冒汗恐「低血糖症」 餐後四小時需注意

糖尿病患者每天都需按時服藥並注意血糖波動，但研究指出，仍有超過一半的患者曾經歷「低血糖症」的困擾¹。內分泌及糖尿科專科醫生提醒，患者在飯後四小時內需格外留意低血糖情況。以下是三項應對及預防低血糖狀況的小貼士。



餐後血糖反應因人而異 血糖波動不應「靠估」

糖尿病患者對不同食物的血糖反應有所差異，血糖值波動不可「靠估」。餐後低血糖通常在進餐後四小時內出現。

內分泌及糖尿科專科醫生丁昭慧舉例說：「即使是同一款食物，例如一碗魚蛋粉，在不同餐廳進食，血糖反應也可能不同。」丁醫生續指，有些患者因擔心血糖失控，陷入餐後焦慮，甚至「靠估」而過量服用降糖藥物，導致低血糖症狀。

加拿大一項研究顯示¹，在500多名受訪的糖尿病患者之中，超過一半人都曾經歷不同程度的低血糖症狀¹，嚴重時可引發心跳加速、頭暈、疲倦甚至昏厥³。

內分泌及糖尿科專科醫生丁昭慧

糖尿病患者在餐後2小時理想血糖值應 <8.0 mmol/L，血糖值若介乎8.0 mmol/L至10.0 mmol/L 屬普通，超過12.0 mmol/L 屬欠佳²。對於大部人來說，如果血糖低於3.9 mmol/L 即屬急性血糖過低²。急性血糖過低症狀包括呼吸急速、有噁心、嘔吐、劇渴現象、並引致神智不清或昏迷情況，需要盡快送院醫治。

應對及預防低血糖貼士（一）15-15法則

如遇低血糖症狀輕微時，糖友可以嘗試用「15-15法則」來幫助紓緩症狀；做法是先攝取15克碳水化合物，等待15分鐘後，再次測試血糖值是否已回復到正常範圍之內。如果血糖水平仍然偏低，可以重覆以上步驟。以下是一些含有15克糖份量的食品例子：半杯果汁（1杯為約230毫升）丶半杯汽水（無糖或低糖汽水不適用）丶1湯匙砂糖丶1湯匙蜂蜜。

應對及預防低血糖貼士（二）使用智能手機APP記錄血糖數據

歐洲糖尿病研究學會（EASD）和美國糖尿病學會（ADA）指出³，配合連續血糖監測儀及使用智能手機APP來記錄和監測血糖，有助於減少血糖波動帶來的風險，從而更有效管理病情。

丁醫生指出，日常的血糖監測不僅是患者的自我提示，還是醫生診斷的重要依據。例如，部分糖尿病患者可能需使用多種藥物治療，若僅在覆診時才發現血糖異常，而缺乏日常數據，醫生將難以準確調整藥物或劑量。

應對及預防低血糖貼士（三）制定與「糖」共存的進食時間表

要避免出現低血糖狀況，其中一個最簡單的方法是確保自己維持一個定時進食的時間表，讓身體可以適應及平衡胰島素使用和血糖水平。

藉由智能手機APP長期記錄血糖數據，糖友可找到適合自己的飲食模式，選擇既喜歡又不會對血糖造成過大負擔的食物，減輕控糖壓力與焦慮感，與「糖」共存。丁醫生提醒，只要患者定期監測血糖、按時服藥，糖尿病人的生活可與常人無異。

「智慧控糖 健康啟航」羅氏之友健康教育計劃

為了提高本港患者對糖尿病管理的認知，羅氏診斷早前舉辦一項活動「智慧控糖 健康啟航」健康教育日，為糖尿病患者進行健康檢查，由糖友分享日常血糖管理心得，並邀請醫護人員分享健康新知。

