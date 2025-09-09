深圳洗牙｜5大牙科邊間好？附補牙箍牙、植牙價錢　可用醫療券？

深圳洗牙邊間好？北上深圳消費已是香港人的日常，從日常生活用品、飲食，到洗牙保養都會選擇到內地進行，收費相宜，地理位置亦非常方便，然而，要怎樣選擇信譽良好的深圳牙科？市民要留意哪些事項才能避免中伏？本文精選了5間有名的深圳牙科，並詳列其特色和優勢，幫助大家找到最抵去的深圳牙科洗牙。



點揀深圳牙科最安心？3大注意事項要留意

香港市民在選擇深圳牙科診所時，可以特別注意以下3方面以確保就診安全與治療品質。第一，應選擇具有正規醫療執照和專業資格的牙科機構，可查閱醫護人員是否持有合法執業證書。第二，深圳診所的衛生環境與設備是否完善也是重要考量，包括病人每次使用的用具是否經已清潔乾淨、是否具備先進的設備、儀器及消毒設施等，保障衛生。最後，應選擇診療流程清晰、收費透明的牙科診所，避免事後產生額外費用或不清楚的療程安排，超出預算，蒙受損失，建議可多參考網上評價及用家評價，有助了解診所的服務態度與質素。

香港市民在選擇深圳牙科診所時應先搜集資訊加以比較。（圖片：Shutterstock）

5大深圳牙科邊間好？

1.愛康健口腔(CKJ)

愛康健好唔好？相信大家對朱咪咪代言的愛康健並不陌生，成立超過30年的「深圳老字號」深圳愛康健齒科，多達14間分店，位置便利，橫跨內地、香港，同時提供專車接送。愛康健提供全方位牙科醫療項目，包括洗牙、補牙、假牙、矯齒、植牙、冷光美白、瓷貼片等，愛康健更貼心地提供廣東話服務，港人無需擔心語言隔閡，全程均可使用廣東話與醫護人員溝通，確保客人每一個疑問和細節都能解釋清楚，減少誤會產生。愛康健擁有多位來自香港、台灣及海外的專業醫師團隊，強調國際標準與港式服務模式，施行「首診負責制」，每一份病例由醫師委員會嚴格把關，全院醫療耗材真實可查，令市民更感放心。

網址：https://ckjhk.com

服務：種植牙、牙齒矯正（隱適美、金屬托槽）、兒童牙科、美容牙科、口腔外科牙齦病治療、牙齒清潔、美白等

洗牙價錢：¥60

✅ 接受香港醫療券（指定門診）（建議預約或查詢官方網站確認分店支援情況）

分店地址：

羅湖口腔醫院店：深圳市羅湖區火車站大廈C區1-8樓

羅湖火車站店：建設路火車站大樓二樓南環廊商鋪（火車站大酒店二樓、羅湖地鐵站D出口垂直電梯3樓）

羅湖旗艦店：深圳市羅湖區建設路深圳火車站皮帶走廊A12-A15.B11-B14及夾層B8–3號鋪

羅湖大劇院店：深圳市羅湖區桂園街道新圍社區深南東路5015號金豐城大廈B座1602、1603

福田旗艦店：深圳市福田區金田路水圍邨金莊商業樓2-5樓

福田口岸店：深圳市福田區福田街道漁農邨社區裕亨路50號海悅華城C107、C108B

南山旗艦店：深圳市南山區南海大道與工業八路交匯處

南山海岸城店：深圳市南山區商業文化中心區海岸城西座501

南山書城店：深圳市南山區南海大道海典居裙樓1樓&2樓（海雅百貨對面）

寶安旗艦店：寶安區新安街道建安一路80號香檳廣場一棟四樓401號

龍華紅山店：深圳市龍華區民治街道大嶺社區紅山6979二期8棟25座202室

2.格倫菲爾口腔(goodfeel)

格倫菲爾口腔好唔好？在香港經常可看到格倫菲爾口腔的廣告，但市民未必很了解這牙科品牌。格倫菲爾口腔於2010年成立，至今已有15年歷史，主打高端齒科醫療，共有20間門診，覆蓋深圳6個區域，鄰近羅湖，福田及深圳灣口岸，位置便利。格倫菲爾口腔引進國際先進牙科設備，集團有近1500人，醫師團隊聚集全球知名口腔醫療專家，多為海外或港澳培訓背景，醫護團隊有600多人，報價透明清晰，有專業的售後團隊，提供一對一售後服務，亦支援廣東話。所有院區採用「一城多院、技術共享」的服務模式，各分院共享先進設備、數字化技術和專家資源，以保證醫療質量一致性，方便患者靈活就近選擇院區就診復診，減少時間與交通成本。

網址：https://www.glfekq.hk/

服務：微創種植、透明牙箍、口腔檢查、補牙、洗牙、杜牙根、拔智慧齒、藍光美白等

超聲波舒適洗牙價錢：¥180

✅ 接受香港醫療券（指定門診）（建議預約或查詢官方網站確認分店支援情況）

分店地址：

羅湖國貿門診：羅湖區嘉賓路國際商業大廈

羅湖東門門診：羅湖區東門中路江南大廈1-5樓

車公廟國際部門診：福田區深南大道金潤大廈3樓

福田崗廈門診：福田區福華路文蔚大廈1-3樓

南山四達門診：南海大道9號線南油地鐵站E或F1出口往回走50米

紅山牙科醫院：龍華區民治街道紅山社區匯龍灣花園3棟148

3.深圳鵬程口腔

深圳鵬程口腔好唔好？深圳鵬程口腔於1997年成立，堅守醫療標準，與眾多國際知名口腔設備廠商簽約全球採購系統，制定嚴謹的材料和設備甄選流程，讓市民感到安全又放心。此外，深圳鵬程口腔更提供專車接送服務，這項服務是免費預約即可享用，便利一群行動不便或老年人輕鬆抵達診所，非常貼心。官網已列表全部醫療價格，公開透明，平日和假日的價格不盡相同，可瀏覽了解更多。

網址：https://hk.szpckq.cn/

服務：洗牙、牙齒矯正（箍牙）、植牙（種牙）、美白

超聲波洗牙價錢：¥78

不接受香港醫療券

分店地址：

羅湖總院：羅湖區筍崗東路3013號長虹大廈1-4樓

深圳灣分院：深圳南山區粵海街道深圳灣科技生態園4棟1層12-18號

4.麥芽牙科

麥芽牙科好唔好？市民或已在香港看過麥芽牙科的廣告，因品牌代言人是香港影星陳錦鴻而略有印象。麥芽牙科是大型連鎖口腔醫療品牌，成立於2015年，總部位於中國深圳，並在深圳、惠州、廈門等地開設了10家大型口腔專科機構，多次被評為深圳市優質醫療服務單位，獲深圳市首批名醫、深圳市十佳醫生以及深圳市科技進步一等獎，在粵港澳大灣區牙科界享有盛譽。診所佔地近40000平方尺，使用三通道層流淨化無菌手術室，亦嚴控器械消毒高溫高壓化學滅菌，著重衛生清潔。

網址：https://m.mykq120.com/

服務：洗牙、箍牙、植牙（種牙）、牙齒美白、全瓷牙、杜牙根、補牙等

洗牙價錢：現時十周年有免費洗牙活動，提前預約可享受免費洗牙免費檢查

不接受香港醫療券

分店地址：

羅湖分店：羅湖區深南東路2102號振華大廈1-3層

南山分店：南山區南山大道1153號

福田分店：福田區彩田南路3002號彩虹大廈

寶安分店：寶安區前進一路90號萬悅格蘭雲天酒店旁

龍華分店：龍華區龍華街道三聯社區和平路5賽龍大廈

沙井分店：寶安區中心路金達城大廈3樓

光明分店：光明大仟裡 B 區負一樓148-150號

5.紫荊齒科

紫荊齒科好唔好？紫荊齒科是由香港牙醫朱勝吉博士於2010年創立的連鎖牙科機構，是國內第一家根據CEPA協議（內地與香港建立更緊密經貿聯系的協議）建立的牙科機構，以「香港私家標準」在大灣區提供牙科服務為目標。 診所環境優雅，設備先進，醫生團隊具有香港牙醫執照和國際背景。 紫荊齒科在深圳和香港設有門診，紫荊齒科更獲香港大學認可，承擔香港大學自費牙科保健計劃。

網址：https://www.dentalbauhinia.cn/zh-hant/

服務：洗牙、箍牙、植牙（種牙）、牙齒美白、全瓷牙、杜牙根、補牙等

洗牙價錢：全口洗牙每次500至700HKD

✅ 接受香港醫療券

分店地址：

深圳專科治療中心（深圳紫荊口腔門診部）

地址：深圳福田區福華一路138號國際商會大廈B座19樓1903-1909

深圳全科治療中心（深圳朱勝吉口腔門診部）

地址：深圳福田區福華一路138號國際商會大廈B座9樓912-914

香港市民在選擇牙科診所時，應慎重挑選，細看各牙科診所的資訊和了解各項收費，進行牙科手術前，更要多了解手術程序與風險，這不僅關乎治療效果，更關係到牙齒健康與保障，這樣才能安心享受牙科服務。