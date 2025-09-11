兒童健康｜手機、平板看太久？小心螢幕時間偷走孩子的心臟健康！

爸媽要注意，螢幕時間不只傷眼，更可能影響孩子心臟！



在現代社會，手機、平板幾乎是每個家庭的必備品，不少家長也會用這些電子產品來「幫忙」照顧孩子。但說真的，看到成日孩子黏在螢幕前，我們心裡難免會有點擔心。最近有一項研究，就證實了我們的擔憂不只是杞人憂天，它還揭示了一個我們可能沒想到的問題：過多的螢幕時間，原來也跟孩子的心臟健康有關係！

點解孩子心臟有事？研究揭示螢幕時間的驚人秘密

一項在丹麥進行的調查，追蹤了過千個小朋友的健康數據，結果發現，孩子們在休閒時間多看一小時螢幕，他們的心臟代謝風險就會跟着上升。研究還強調了一個很有趣的點：睡眠。如果孩子睡得不好，螢幕時間帶來的壞處會加倍；但如果能睡個好覺，這些傷害就會被「抵消」一些。所以說，螢幕時間和睡眠，兩者是息息相關的。

研究的主要發現：

- 螢幕時間與心臟風險直接相關： 數據顯示，孩子每天多花一小時在螢幕前，他們的心臟代謝風險（包括膽固醇、血壓等指標）就會隨之提高。



- 睡眠是健康的保護傘： 研究強調了充足睡眠的重要性。當孩子有足夠的休息，身體的自我修復能力會增強，能夠抵消部份因螢幕時間而帶來的負面影響。



- 久坐不動是關鍵： 專家認為，螢幕時間本身不是唯一的問題，而是伴隨而來的久坐不動。長時間缺乏運動，會直接影響心臟的健康。



研究發現：為何這對香港家庭如此重要？

雖然這項研究是在丹麥做的，但它的發現對香港的家庭來說同樣適用。特別是自從2020年開始，很多孩子因為線上學習，螢幕時間直線上升，兒童肥胖等問題也愈來愈普遍。

久坐不動，真的對心臟不好：



研究告訴我們，長時間坐著不動，即使孩子的體重和血壓都正常，心臟的重量和結構也可能會有變化。

睡前看螢幕是個大忌：



相信不少家庭都是邊吃飯邊看電視，而很多孩子睡前也習慣看一會手機。螢幕發出的藍光和過度刺激，會讓孩子睡不著或睡不好，這也會讓健康狀況惡化。

影響語言和學術發展：



長期只顧住螢幕，尤其是對年幼的孩子來說，會減少他們面對面交流、動腦思考和學習的機會。

這項研究提醒我們，管理孩子的螢幕時間，不只是為了保護他們的眼睛，更是為了他們將來的心臟健康。

輕鬆應對！守護孩子心臟的實用小貼士

其實不用太緊張，我們只要改變一點點習慣，就能幫孩子建立更健康的生活方式：

1. 約定時間： 和孩子一起討論，定下每天可以看螢幕的時間上限，讓他們知道這是大家共同遵守的約定。



2. 設立「無螢幕區」： 建議在吃飯或睡覺的房間，不讓孩子使用任何電子產品，讓這些空間回歸到家人互動和休息的本質。



3. 爸媽以身作則： 孩子都是觀察家，他們會學我們的行為。當我們減少自己的螢幕時間，多花點時間陪他們玩耍或做戶外活動，他們自然也會跟住做。



4. 一起動起來： 鼓勵孩子多運動！無論是打球、游泳、騎單車，還是簡單地到公園玩，都能讓他們動起來，遠離久坐不動的生活。



5. 「動手」更快樂： 幫孩子準備一些可以動手做的活動，像是畫畫、閱讀、玩積木或拼圖，這些都能讓他們玩得開心，又不會過度依賴螢幕。



6. 把「睡飽飽」當作首要任務： 確保孩子有規律的作息，並在睡前一小時就收起所有電子產品。



希望這些小秘訣能幫到你。其實，守護孩子的健康，往往就是從這些小小的改變開始。

