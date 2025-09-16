久坐恐增40%死亡風險 專家教２動作 改善血液循環、降低死亡風險

在現代生活中，長時間久坐已成為許多人的常態。從辦公室的電腦前到家中的沙發上，椅子似乎成了我們最親密的「夥伴」。然而，日本知名醫生鎌田實警告，這個看似無害的習慣，其實是健康的隱形殺手。久坐不僅會導致多種疾病，更可能令死亡風險大幅增加！



為什麼久坐會導致危險？

鎌田實醫生指，久坐帶來的最大危害，來自於身體的血液循環不良。當我們長時間坐著不動時，下半身的血液流動會變慢，尤其是被稱為「第二心臟」的小腿，其肌肉泵功能會顯著減弱。這不僅會引起水腫、手腳冰冷等不適，更會引發一系列嚴重的健康問題：

● 死亡風險增加：澳洲一項研究指出，一天久坐超過11小時的人，其死亡風險比久坐不到4小時的人高出約40%。



● 多種疾病風險提高：血液循環不良會增加罹患糖尿病、心血管疾病及認知症等慢性疾病的風險。



久坐容易得到的8種疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

延壽的秘密：䟴腳與原地踏步扭轉

面對久坐帶來的健康威脅，鎌田實醫生提供了一系列簡單卻非常有效的解決方案。他指出，即使坐著不動，也能透過以下小動作來改善血液循環，對抗久坐的危害。

1. 䟴腳

這個在傳統觀念中被視為不雅的習慣，其實是一種對身體極有益的「微運動」。因它能帶來多重健康效益，鎌田實醫生更將其視為「延壽的秘密武器」：

- 促進血液循環：抖動雙腳能有效刺激小腿肌肉，恢復其泵功能，讓血液能順暢地流回心臟，改善全身的血液循環。



- 緩解水腫：透過增強血液循環，抖腳能有效消除腳部水腫，讓雙腿感覺更輕盈。



- 保護關節：這個簡單的動作還能促進髖關節軟骨再生，因此也被廣泛應用於治療變形性髖關節炎。



正確做法：

1. 淺坐在椅子上，輕輕伸展背部。



2. 保持膝蓋呈90度，將腳跟抬高約2厘米。



3. 左右腳交替或同時輕微上下抖動，動作幅度不需太大，持續幾分鐘即可。



2. 踢踏扭體操

這個動作能更全面地活動身體，特別適合在需要短暫離開座位時進行。

正確做法：

1. 雙腳與肩同寬，腳尖稍微向外，筆直站立，然後深吸一口氣做準備。



2. 一邊呼氣，一邊在心中默數「1、2、3、4」，有節奏地依序將右腳→左腳→右腳→左腳高高抬起。放下腳時，腳跟要用力敲擊地面。



3. 接著在數「5」抬起右腳的同時，扭轉身體，讓右膝蓋和左手肘靠近（手肘和膝蓋碰不碰得到都沒關係）。



4. 將身體恢復到步驟1的狀態，這次換成依序將左腳→右腳→左腳→右腳高高抬起，同時呼氣。



5. 接著在抬起左腳的同時，扭轉身體，讓左膝蓋和右手肘靠近。重複步驟2到5兩次。



完成以上步驟大約需要30秒。抬高雙腳進行「原地踏步」，能夠刺激小腿和大腿的肌肉，促進腳部血液循環，帶動全身的血液流動。除此之外，扭轉運動可以刺激腹部，促進排便。午餐後再進行輕度運動，不但可以刺激腸道蠕動，促進消化，還能刺激大腦的認知功能，還能防止午後昏昏欲睡。

久坐改善族群（按圖👇👇👇）

隨時隨地，輕鬆實踐健康

鎌田實醫生強調，維護健康並不一定需要複雜的運動計劃。無論是在辦公室、搭乘交通工具，還是在家看電視，你都可以輕輕地抖動雙腳，或者起身做做「踢踏扭體操」，透過這些看似微不足道的習慣，對抗久坐的危害。

這些簡單的動作，不僅是一種生活習慣的調整，更是一種積極應對健康挑戰的態度。從今天開始，別再為「抖腳」感到不好意思，讓這些小小的動作成為你邁向長壽健康的堅實一步。