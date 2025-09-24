減重增肌一Take過！OPTIFAST® Protein Plus助你重拾自信

隨著夏天已經過了一半，各種戶外活動如沙灘派對、船遊和運動都變得頻繁，許多男士也開始關注自己的身形，期望在穿上背心時不再露出肚腩。減重不再是女性的專利，男士們同樣需要努力打造一個健美的身材。然而，面對美食的誘惑，像是啤酒和花生等小吃，肚腩和拜拜肉往往在不知不覺中悄然出現。那麼，如何才能有效減去贅肉，而又不必忍受節食的痛苦呢？



❌ 節食唔等於健康！減重同時要保住肌肉

許多男士在減肥時會選擇節食，但不當的斷食方式會導致身體缺乏必要的蛋白質、維他命和礦物質，這不僅會影響皮膚和指甲的健康，甚至可能導致掉髮和肌肉流失。雖然健身是一個非常有效的方法，但許多人在健身前後對飲食的選擇感到困惑，擔心吃錯東西會影響健身效果，並且常常因為忙碌而無法準備「健康餐」。

為了避免這些問題，建議男士們在減重過程中，應該注重保持肌肉質量。這不僅有助於提高基礎代謝率，還能讓身體在減重的同時，保持健康的體型。保持肌肉質量不僅可以幫助燃燒更多的卡路里，還能提升整體的力量和耐力，使日常活動和運動表現更為出色。

✅ OPTIFAST® Protein Plus：專為男士設計的高蛋白代餐

OPTIFAST® Protein Plus 是雀巢專為男士和運動人士設計的高蛋白代餐，臨床證實每星期平均可減重高達 2.5公斤^，同時提供足夠的營養，讓你不必再擔心節食帶來的健康問題。

每包產品包含：

• 28克高蛋白質（比基礎版多40%†），有助於維持肌肉質量◊

• 3.6克膳食纖維，幫助排走宿便，踢走假肚腩

• 28種維他命和礦物質，包括維他命B雜、D、鈣等，保持皮膚、頭髮和指甲的健康

• 低GI值，獲得澳洲升糖指數基金會認可，或有助於穩定血糖#，延遲飢餓感

這些成分的組合不僅能幫助減重，還能支持肌肉的維持與恢復，讓你在健身過程中不會失去力量。

🥤 兩款口味即沖即飲，健身前後都適合

OPTIFAST® Protein Plus 提供 朱古力及雲呢拿口味，無論是在家、辦公室還是健身房，都能方便快捷地即沖即飲。每日可代替 1 至 3 餐，搭配慢跑、游泳、踩單車等有氧運動，能讓減重效果更快更明顯。

此外，為了讓您的健身計劃更有效，建議在運動前後適當補充蛋白質，這樣不僅能促進肌肉修復，還能提高運動表現。運動後的30分鐘內是肌肉修復的關鍵時期，這時補充蛋白質能有效促進肌肉的恢復與生長。

🍽️ 健康飲食的其他建議

除了使用 OPTIFAST® Protein Plus 作為代餐外，還應注意以下幾點以保持健康的飲食習慣：

均衡飲食：確保攝取多種食物，包括足夠的水果、蔬菜和全穀類，以提供身體所需的各種營養素。

保持水分：夏天的高溫容易導致脫水，保持充足的水分攝取對於健康和運動表現至關重要。建議每日至少攝取2升水，並在運動中補充水分。

避免加工食品：儘量減少攝取含有高糖、高鹽和高脂肪的加工食品，這些食品不僅熱量高，還容易導致體重增加。

設定可實現的目標：將大目標分解為小目標，這樣可以幫助您保持動力，並在每次達成小目標後獎勵自己。

🎁 2025年夏日限定優惠｜即日起至2025件9月30日

購買任何 OPTIFAST® 瘦身代餐 3盒或以上，即享 正價8折！

產品及最終價格視乎個別零售商而定。數量有限，售完即止。受條款及細則約束。

🛒 建議零售點：

• Nestlé HK eShop

