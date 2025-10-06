激光一定好？藥水點搽先有效？藥劑師拆解4大灰甲治療迷思

患上灰甲（又稱為甲癬），指甲變得又厚又黃又脆。怕傳染、怕復發、又怕治療無效果？激光和外用塗劑如何選擇？想徹底根治灰甲，但陷阱太多！我們收集了4個最近有關治療灰甲的迷思，今次邀請註冊藥劑師林嘉威（Kevin）為大家一一破解。



文章回顧：灰甲治療見效可停藥？先挫甲藥效更好？藥劑師拆解灰甲治療迷思

迷思一：激光vs外用塗劑

近年興起的灰甲激光治療的原理是透過高能量穿透指甲殺死真菌。Kevin指出，激光治療屬於非入侵性，副作用少，需多次進行，部分儀器費用相對昂貴，「目前臨床療效證據有限。」

相比之下，外用塗劑同樣具有副作用少的優點，患者可以在家中自行處理，且治療成本更低。外用灰甲藥經過長期的臨床研究，提供了大量的臨床數據，有效性和安全性方面得到驗證。

註冊藥劑師林嘉威。

迷思二：所有灰甲水塗劑都有效？

Kevin斷言：「當然不是！要有效治療灰甲，關鍵在於選擇高效及合適的成份。」若果隨意選用或誤信坊間的低效產品，可能令真菌對藥物降低敏感度，增加抗藥性機會。因此他建議大家選擇有衛生署註册及醫學臨床驗證的產品，而常見治療灰甲的有效成分包括阿莫羅芬（Amorolfine）、環毗酮胺（Ciclopirox）及艾氣康座（Efinaconazole）。其中，有研究指出阿莫羅芬的殺滅真菌效力較比其他外用成分高出一倍。¹

市面有部分灰甲產品僅含有乳酸（lactic acid）或醋酸（acetic acid），Kevin表示這些成分只能透過調節指甲的酸鹼值來抑制真菌生長，卻無法根除深藏在甲床的真菌。而中草藥治療方法，尚未確立國際標准，同樣缺乏足夠的臨床數據，未能代替註册藥物。

坊間流傳使用醋或酒精浸泡等偏方。Kevin強調：「過度使用這些刺激性強的偏方，不但無法根治灰甲，更有可能引致皮膚過敏，延誤病情。」

Kevin提醒，若果隨意選用或誤信坊間的低效產品，可能令真菌對藥物降低敏感度，增加抗藥性機會。

迷思三：每日塗抹vs一星期一次

市面上的外用抗灰甲藥水有「每日一次」、「每星期一次」等不同的使用指引，主要是由藥物吸收及藥效長短而定。 Kevin認為「每日塗抹」類產品的最大挑戰在於依從性，「一旦治療不規律，潛伏的真菌未被完全清除，便會大大增加復發的機會。」

至於有部分灰甲藥水僅需「一星期」塗「一次」，他解釋：「這是由於個別藥物成分的藥效較強，可以快速滲透甲床並形成保護層，令藥力能持續發揮，對於生活忙碌或依從性較低的患者而言，這種長效配方會是更理想的選擇。」

手指甲亦可能患上灰甲，選擇可快速成膜、藥效能持續一星期的藥水會更慳時慳力

迷思四：為何灰甲難以「根治」？

灰甲難以根治、容易復發，Kevin認為主要是源於患者沒有足夠的耐心堅持治療，亦沒有採用合適的產品及正確的塗藥方法，導致治療不夠徹底。他提醒患者治療灰甲時，要能夠真正「根治」，必須緊記以下4個重點：

1. 不應輕信「2星期見效」：手指甲平均需要3-6個月才能長出健康新甲，腳趾甲生長更慢，通常需要9-12個月。因此灰甲不可能在兩星期內治愈。儘管部分產品可以做到2星期令灰甲停止惡化，感染範圍縮小，但患者仍要堅持塗藥，直至全新健康指甲長出，取代整片壞甲為止。

2. 選擇有效的藥物成分：灰甲的病源在於深藏於甲床的真菌，所以應選用具有廣效抗真菌、高穿透力的藥物，只有徹底殺滅這些真菌，才能真正降低復發機會。選擇藥物最理想是有香港衛生署註冊的藥物（包裝上會印有HK-XXXXX的註冊編號）。

銼甲有助藥物滲透至甲床，刺激指甲生長

3. 塗藥前必須銼甲：每次塗抹藥水前，要先將壞死或增厚的趾甲銼除，讓藥物能更有效地滲透至甲床，殺滅深層真菌，還能刺激指甲生長。若忽略銼甲，藥物只停留在指甲表面，效果將大打折扣。

4. 注意衛生避免交叉感染：如果銼甲或塗抹藥水的工具不清潔乾淨，反覆接觸受感染的指甲，有機會增加交叉感染的風險。因此使用塗抹藥水前後應使用酒精棉對工具進行清潔，或使用一次性工具。

一星期一次的長效配方，方便更易堅持

治療灰甲不能貪快，選擇有效及方便的藥物是根治灰甲的關鍵。歐洲製造的愛甲妥®抗癬甲油特效套裝是衞生署註冊外用藥物（HK-61679），含有效成份阿莫羅芬 (Amorolfine)，醫學證明能滲入甲床患處殺滅灰甲真菌²，安全有效。愛甲妥每星期只需塗抹一次，藥水於3分鐘內乾透並形成透明薄膜，能持續 ７日發揮藥效，不會影響日常生活。

愛甲妥®抗癬甲油特效套裝內含一瓶抗癬甲油（2.5ml）、30片消毒酒精棉、30支指甲銼和10支塗抹棒，配備齊全，相比其他沒有這些配件的產品，或是重複使用同一個刷子塗抹灰甲的產品，愛甲妥的保障更全面，有效減低交叉感染的機會。

銷售點：萬寧、屈臣氏、松本清、一田百貨、HKTVmall、HW E-Health顯康醫健站、各大藥房藥行有售

線上銷售點：

萬寧網店：https://bitly.cx/34Gwy

屈臣氏網店：https://bitly.cx/B3GPy

HKTVmall：https://bitly.cx/rnFhR

顯康醫健站：https://bitly.cx/5MjQ

¹ 其他含有「環己吡酮」(Ciclopirox)的外用灰甲塗劑 2 Med Mycol. 2009 Nov; 47(7): 753-8 3 JEADV 2005; (SUPP 1): 25-33 4 IJTR 2004; 26: 17-24

² Med Mycol. 2009 Nov;47(7):753-8

（資料及相片由客戶提供）