醫療新知｜香港未來醫療發展定位 精準診斷普及到全球研發的橋樑

香港科技園與羅氏診斷(香港) 有限公司攜手舉行的「創新論壇：智能診斷開創香港醫療未來」，於10月2日圓滿落幕。是次論壇旨在彌合科技創新者與臨床應用之間的鴻溝，共同推動香港未來實驗室的發展，最終實現更快速、更精準、更以患者為本的醫療服務。



論壇上，多位業界翹楚聚焦於如何利用實驗室自動化、人工智能（AI）及高通量檢測技術，解決傳統診斷流程費時、費力且缺乏標準化的挑戰，為香港健康產業的未來發展帶來啟發。

智能診斷的重點應用與趨勢

在論壇上，一眾專家積極分享專業見解。（陳葦慈攝）

論壇的重點應用和趨勢討論涵蓋了兩大臨床領域和實驗室運營：

多位專家在論壇上闡述了智能診斷在兩大臨床領域的應用：在腫瘤學方面，強調數字化病理與AI的整合及實驗室自動化，是實現標準化和精準醫療的關鍵；在傳染病防控方面，則指出高通量PCR自動化因其快速和高效能，對於臨床決策、病患分流及公共衛生監測具有極高的價值。此外，專家們亦強調智慧實驗室的發展目標是讓AI成為醫務人員的「友好助手」，通過自動化接管常規維護工作，從而釋放專業人力，專注於核心診斷判斷。

專家深度訪談重點摘錄

羅氏診斷(香港) 有限公司總經理羅子賢先生，以及香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤先生（陳葦慈攝）

活動完結後，我們有幸訪問到羅氏診斷(香港) 有限公司總經理羅子賢先生，以及香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤先生。兩位專家從跨國企業的國際研發策略和本地初創生態圈培育的角度，深入剖析了香港作為全球臨床試驗和醫療科技「超級連結者」的策略地位與未來發展。

羅氏：致力推動精準醫療與「治未病」

羅子賢先生從跨國企業的國際視野出發，分享香港在精準醫療方面的發展方向。（陳葦慈攝）

全球研發投資與技術突破

羅先生首先分享了克服技術研發障礙的關鍵。他指出，雖然技術難題層出不窮，但羅氏每年投入高達130億瑞士法郎的資源用於科技研發，這確保了他們能與來自日本、瑞士、德國等地的全球頂尖專業人士合作，解決技術層面的問題，並成就了如全球首台全自動化臨床質譜儀等創新產品的落地。

香港市場與國際監管地位

在監管與市場發展方面，羅子賢先生肯定了香港在醫療標準上的全球領先地位，並對政府未來將推動的醫療產品註冊藍圖表示欣慰，認為這將有助於確保香港醫療產品和器械的高標準，並促進與國際的融合。此外，他透露羅氏看重香港在大灣區臨床試驗中心的核心地位，將在香港持續投資於臨床試驗項目，以利用香港臨床數據的極高國際認受性。

配合政府「治未病」政策

羅氏診斷(香港)亦積極回應了香港政府推動「治未病」（預防醫學）的政策方向。羅先生強調，早發現、早治療永遠是最佳方案，而羅氏正全力探索如何將先進診斷技術融入基層醫療體系。他更表示，為配合最新的《基層醫療健康藍圖》，羅氏正密切與政府討論合作計劃，將會在適合的時機公佈詳情。

科技園：應對人才與資本挑戰，發揮超級連結者優勢

粘清澤先生分享科技園如何協助初創企業把握醫療診斷的商業機。（陳葦慈攝）

初創發展的兩大核心難題

而粘清澤先生則從生態圈培育的角度，闡述了智能診斷技術如何提升醫療能力，以及初創企業面臨的挑戰。他認為，AI和自動化技術的突破，能讓醫務人員擺脫費時的檢測工作，專注於更高增值的服務，從而提高整體效力。然而，生物科技和智能診斷初創公司面臨兩大核心難題：錢（融資）和人（人才）。許多科學家出身的創辦人缺乏產品化和開拓市場的商業人才，且生物科技項目動輒需時五到十年，對融資能力要求極高。

科技園的培育策略與資源支持

科技園公司透過 Ideation（協助組隊、驗證市場需求）和 Incubation Bio（加速產品轉化、吸引首批客戶）等培育計劃，協助初創團隊尋找跨界人才、強化商業策略，並增加市場曝光以吸引投資和頂尖人才。

香港：資金、人才與專業標準的「超級連結者」

談到香港與內地園區的競爭，粘先生強調了香港的三大強勁優勢：

一. 世界級學術成就： 多所大學醫學院名列全球前列，奠定頂尖科研基礎。



二. 全球金融樞紐： 香港的生物科技IPO和融資市場長期位居全球第二（亞洲第一），資本優勢顯著。



三. 專業標準： 具備高標準的業界專業人才和認證體系。



他總結，香港扮演著不可或缺的「超級連結者」（Superconnector）角色。香港的專業認證體系能將內地的創新技術推向國際市場並增強其可靠性，同時也能協助歐美等地的技術進行轉化和市場對接，成為連接全球與大灣區醫療產業的橋樑。