深圳希華愛康健醫院打造優質婦科醫療服務　助女性解決健康煩惱

現代香港女性身兼多職，既要在事業上拼搏，又要照顧家庭，總是處於忙不過來的狀態，連休息的時間也擠不出來，導致身體逐漸浮現各種健康問題。不少女性曾因為經期失調、經痛、乳房不適等婦科煩惱，而影響工作效率與生活質素。然而，香港本地婦科檢查費用高昂，動輒數千港元起，預約輪候時間長，抽不出時間進行定期檢查，令很多職業女性只能選擇「拖一拖」，卻因而錯失了預防和及早治療的機會。另外，不少人關注檢查時的個人隱私與舒適度，對傳統醫療的細小擠迫空間感到壓力，這些都成為女性考量上的隱憂。



事實上，衛生署建議所有曾經有性經驗的婦女應該從25歲開始定期接受子宮頸癌篩查，根據癌症預防及普查專家工作小組建議，年齡介乎44至69歲而有某些組合的個人化乳癌風險因素的婦女其罹患乳癌的風險會增加，應考慮每兩年接受一次乳房X光造影篩查。因此，每年定期婦科檢查對現代女性而言絕對不是可有可無的選擇，而是守護健康的「必修課」。



深圳希華愛康健醫院提供優質便捷的跨境體檢正好貼合香港女性需求，性價比更具吸引力，更設有專用的檢查室，體檢在封閉的空間進行檢查，消除個人隱私的疑慮。



港式醫療標準 專科團隊坐陣增信心

深圳希華愛康健醫院提供多項婦科檢查服務，由經驗豐富的婦科專科醫生團隊主診，嚴格遵循香港及國際醫療標準運作，讓女士們在深圳也能享受「港式」高質醫療體驗。醫院採用國際先進醫療設備，包括西門子乳房X光造影（Siemens Mammomat Revelation）及GE LOGIQ E10sc超聲波等醫學影像設備，檢查更精準，數據更可靠。

西門子乳房X光造影（Siemens Mammomat Revelation）

地理優勢 5分鐘直達羅湖口岸便利省時

深圳希華愛康健醫院距離羅湖口岸僅5分鐘步程，無論你在港九新界，前往醫院檢查都極其方便。即使是忙碌女性也能輕鬆「過個關」就完成體檢，不用擔心舟車勞頓或耽誤工作行程。

多元婦科檢查套餐 高性價比無壓力

除了省時便利外，精打細算的女士們當然會有價錢上的考量，深圳希華愛康健醫院提供多樣化婦科檢查套餐，女士們能以優惠價格購買最為適合自己的檢查組合。

30歲以上女性必做！精選婦科健康檢查 限時只需¥1320*

套餐已包括子宮頸及分泌物檢查、2D/3D乳房X光造影、乳房超聲波、盆腔超聲波等，一次過覆蓋多個高風險項目，真正預防多項隱性疾病。

甲狀腺健康篩查：甲狀腺超聲波檢查 限時優惠¥99*

專為關注甲狀腺功能的女性設計，簡單檢查，早發現早處理。

女性全面健康體檢套餐（基準套餐）¥4380*

涵蓋基本體格檢查、血液常規檢查、柏氏子宮頸細胞塗片檢查、乳房（兩側）及甲狀腺超聲波、全腹部超聲波等檢查，適合追求全方位追蹤身體健康的你。

*優惠受條款及細則約束

預約方便 流程貼心 最為舒適放心的體檢體驗

醫護人員均經嚴格培訓，態度專業親切，除此以外，醫院亦有多項特色支援顧客，更快得到協助，了解自己的身體狀況，讓人倍感放心。

● 設有獨立婦科檢查室：所有檢查均在封閉專用空間進行，最大程度保障女士們的私隱。

● 支援廣東話：無語言障礙，溝通零壓力。

● 價格透明：所有套餐收費公開，絕無額外隱藏費用。

● 專業會診及報告講解：醫生面診耐心解答疑問，影像項目可即時取膠片和USB。

● 最快即日檢查：高效流程，省時省力，特別適合生活繁忙人士。

醫護人員均經嚴格培訓，助顧客了解自己的身體狀況，讓人倍感放心。（圖片：Shutterstock）

整個就醫流程非常簡單，簡化繁複程序，讓體檢更高效快捷：

1. 通過WhatsApp、官網或電話查詢預約

2. 按時到院，專人接待、快速登記

3. 醫生面診及評估，安排相關檢查

4. 當天或次日獲得詳細報告及解釋

5. 如需後續治療或跟進，醫院亦可提供全面支援

立即預約體驗高端婦科體檢 守護自己的健康和未來

現代女性兼顧家庭與事業的同時，亦不能忽視自己的健康，在凡事都追求更科學、更高效的時代，女士們對婦科健康管理服務要求更高，優質、精準、省時的體驗才能符合現今社會步伐。深圳希華愛康健醫院引入國際設備，以專業實力、合理價格、貼心服務，為你帶來一站式高端婦科檢查新體驗。無論是初次體檢還是定期追蹤，都能安心交給深圳希華愛康健醫院。

預防勝於治療，婦科健康不容忽視，女士們應定期接受婦科檢查，及早發現及早預防。如果有任何不適，請及時就醫，為自己和家人的幸福把關！現在就立即行動，透過WhatsApp、官網或電話，即時查詢、預約，也可以先預約醫生面診，聽取專業建議後再決定檢查項目。

● 官方網站：http://bit.ly/48gnniE

● WhatsApp即時預約： http://bit.ly/4ocOlwg

● 聯絡電話：3619 1731 / 6266 8504