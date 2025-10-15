周杰倫自揭巡演期間「恐慌發作」！詳解3大發病成因 附4步自救法

現年46歲的亞洲天王級歌手周杰倫，出道25年推出過多首經典金曲。包括《安靜》、《稻香》及《七里香》等，成為一代人的回憶。不久之前，他終於完成歷時6年的「嘉年華」世界巡迴演唱會，在上海完美落幕，不過歌迷反應兩極。更有網民發文，表示周杰倫的聲線及狀態都不復當年勇



周杰倫事後發文，坦言「曾面臨無法控制的情況，如恐慌發作、聲音狀態不佳」，但從未因此取消演唱會。



周杰倫今年6月喺啟德開巡迴演唱，聲線被指「唱不回原key」。（ig@jaychou）

歷時6年、共舉辦了110場的「嘉年華」世界巡迴演唱會，日前在上海體育場圓滿落幕。近日（10月12日），周杰倫在Instagram發文，揭露自己在巡迴演唱期間曾因恐慌症發作而無法上台，亦有聲音狀態不好的時候，他寫道：「嘉年華巡迴演唱會在上海告一段落啦，幾年的時間裡，謝謝你們陪我唱了上百場，或許有些不捨，也有些失落，但更多的是對下一次重逢的期待。」

周杰倫續說：「在巡迴的期間，其實也有些我無法控制的情況，比如恐慌發作無法上台的時候，在我聲音狀態不好的時候。在許多壓力極大的同時，想到大家為了一場演唱會，可能等了幾年，我知道那份期待有多珍貴，正因為如此，許多取消演唱會的念頭就此打住，只能好好的撐住，現在提這些，或許一切都不重要了，下一次新的巡迴，我能不能每場唱原key我不知道，但我知道，不管原不原key，我還是會回到舞台，跟你們繼續創造回憶。」

+ 5

什麼是恐慌症？

恐慌症是焦慮症的一種，它的主要特徵是反覆出現、且無法預期的「恐慌發作」。恐慌症的患者可能會在某些時刻突然感到極度焦慮、恐慌，並且有強烈的死亡威脅感，導致日常生活受到影響。

▼恐慌症發作有什麼病症？（按圖👇👇👇）

+ 6

恐慌症的「恐慌發作」確實經常是無預警、突如其來的。患者可能在休息、睡覺或進行日常活動時，突然感受到一波強烈的極度恐懼。

常見的症狀包括：

身體症狀： 心悸、心跳加速、出汗、發抖、呼吸困難、胸痛、噁心、頭暈等。這些症狀會使患者誤以為自己正在經歷心臟病發或快要窒息。



心理症狀： 失去現實感、害怕失去控制或即將發狂、害怕即將死亡。



這些症狀在短時間內（通常是10分鐘內）達到頂峰，雖然發作是短暫的，但其體驗的痛苦和恐懼感卻極為劇烈。

而除了發作時的痛苦，患者更會持續擔憂下一次發作的到來，這種「預期性焦慮」會嚴重影響生活品質，甚至導致患者開始逃避可能引誘發病發的場所或活動。

▼恐慌症與遺傳有關？還有什麼成因？（按圖 👇👇👇）

+ 3

恐慌症三大成因

恐慌症病發率為2-6%，男女病發率比例大概為1:2，第一次病發期通常出現於青少年至30歲。「驚恐症」有多種原因，包括：

1. 遺傳



遺傳是「恐慌症」主要的病因，有研究指高達三分一的恐慌症患者會有一位家庭成員亦患有此病。

2. 環境



與童年時傷痛的經歷，以及父母本身的焦慮表現有關。

3. 生理



醫學研究報告顯示，由於腦部所產生的血清素失衡，導致緊張的生理反應在不明原因及無法控制的情況下出現，錯誤地詮釋身體信號令患者誤以為生命有威脅，例如心跳加速誤認為有心臟病、呼吸急促為窒息，或誤以為自己情緒失控等。

*若以上情況惡性循環會使情緒惡化，情況嚴重至呼吸急速的話，會導致身體內的二氧化碳含量過低，而引起其他病徵，例如手腳及嘴唇有麻痺及針刺的感覺、頭暈眼花及頭痛。

恐慌症發作時的「４步驟自救法」

當恐慌發作突然來襲時，你的目標是穩定身體的過度反應，並將注意力從內心的恐懼拉回現實。請依照以下四個步驟執行，這能幫助你有效縮短發作時間並降低強度。

第一步：立即「深呼吸」，穩住身心

很多人在感受到身體的恐慌時，心理也跟著焦慮，伴隨心悸、呼吸急促等症狀，使人產生致命的錯覺。這種致命感通常是想像出來，或連結到過往的某個不安記憶。面對這種強烈的感受，最快的方法是校正生理警報：請採用腹式呼吸法，將一隻手放在腹部，專注於腹部的起伏。執行「計數呼吸法」：用鼻子慢慢吸氣，數到 4；暫停一下；再用嘴巴緩緩吐氣，數到 6。保持這個平穩的節奏，能有效中斷過度換氣的循環，讓身體發出放鬆的訊號。



第二步：感受當下狀態，給予「非災難性」評估

恐慌的核心是「災難性想法」（例如：我會死）。你必須用理性來對抗恐懼的感覺，並接受當下任何狀況。試著告訴自己：「沒關係，這只是恐慌，它不會傷害我。」接受不適感，並給予自己緩衝時間：「等症狀消除後再思考如何因應。」這樣能讓心理比較安心，減緩焦慮引起的生理反應。



第三步：找個「安全地方」，讓自己休息一下

如果當下手邊有工作，請務必立即安全停下，因為繼續工作只會徒增焦慮與安全風險。請找一個不受人注目的「安全角落」，讓自己靜坐約 20 到 30 分鐘，通常症狀會在這個時間內明顯緩解。最重要的是，不要將這個移動視為逃避，而是為了確保身體安全。



第四步：運用「想像與五感」，強制轉移注意力

恐慌大多是受心理影響。此時必須改變意識焦點，創造放鬆的「記憶經驗」。當症狀緩發作時，不仿嘗試想像能令自己放鬆的事物上，如躺在草地上看著藍天白雲、在海邊吹著風、在山上呼吸等。這能強制將注意力從恐懼中抽離，恢復精神，幫助你放鬆與休息。



6大食物穩定情緒（按圖了解👇👇👇）